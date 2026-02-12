Perú

Karla Tarazona estalla contra Metiche por decir que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco: “No te voy a tolerar”

La conductora se molestó cuando se insinuó que el cantante de cumbia podría volver con su expareja y reaccionó con dureza al considerar que se involucró a los hijos

La presentadora expresó su indignación por las referencias a su vida personal y a los menores, generando un momento de alto impacto televisivo. Panamericana Televisión/ Préndete.

La más reciente edición del programa ‘Préndete’ este 11 de febrero estuvo marcada por un momento de alta tensión que sorprendió tanto a los televidentes como a los propios conductores.

Lo que comenzó como un comentario aparentemente ligero terminó convirtiéndose en un incómodo enfrentamiento en vivo entre Kurt Villavicencio y Karla Tarazona, situación que incluso provocó que la conductora abandonara el set visiblemente afectada.

Durante la emisión, la conversación giraba en torno a temas personales vinculados a relaciones sentimentales del pasado, cuando el popular ‘Metiche’ lanzó un comentario que, aunque en un inicio fue interpretado como una broma, rápidamente generó incomodidad.

Karla Tarazona pierde la paciencia
El presentador hizo alusión a la posibilidad de que Christian Domínguez pudiera retomar su relación con Pamela Franco, algo que tocaba directamente la vida personal de Tarazona, quien tiene una relación con el cantante de cumbia y comparte un hijo con él.

En ese contexto, Villavicencio expresó en vivo: “Lo último sería que después de 20 años tú vuelvas con Pamela Franco. No puede ser, ya está.” El comentario generó reacciones inmediatas en el set, pero lo que realmente elevó la tensión fue la respuesta de Karla Tarazona, quien no ocultó su molestia ante lo que consideró una falta de respeto, sobre todo porque el tema involucraba a menores de edad.

Con evidente incomodidad y un tono firme, Tarazona respondió: “Tú eres ya de lo peor. De lo peor. Ser insensible, cuya mentalidad maquiavélica piensa las peores cosas de los seres humanos. Cuando te metes a hablar de esas cosas, cuando te metes a hablar de esas cosas y encima metes a niños, me parece desacertado. Bueno, ya. Eso no te voy a tolerar. Eso no te voy a aguantar. No, eso no te voy a aguantar”, decía fuerte la exartista cómica, mientras salía del set.

Karla Tarazona pierde la paciencia
Sus palabras reflejaron no solo indignación, sino también un límite claro respecto a los temas que considera inaceptables sobre su relación, especialmente cuando se trata de la vida privada y de los hijos. La reacción fue tan intensa que, en medio de la discusión, Karla Tarazona decidió retirarse del set, mientras Christian Domínguez, que se encontraba cerca, también la seguía.

El momento generó confusión en el estudio y entre la producción. Desde el set, se escucharon voces preguntando qué había ocurrido y tratando de entender la situación. Entre los comentarios que se escucharon al aire se dijo: “Oye, no. Te ha molestado. Pero Karla, Christian, ¿cómo van a dejar el programa?” mientras el equipo intentaba manejar el imprevisto.

Karla Tarazona pierde la paciencia
Minutos después, el programa continuó, pero las cámaras y micrófonos captaron parte de lo que sucedía tras bambalinas. Se informó que Tarazona había bajado del set y que se encontraba conversando con miembros de la producción para calmar la situación. Desde el estudio también se comentó: “¿Sabes qué ha pasado? Están hablando… ahí están con nuestra productora de entretenimiento, la jefa. Y sí, pues Karla y Cristian están molestos.”

El ambiente evidenciaba que lo ocurrido no había sido un simple intercambio de opiniones, sino un episodio que tocó fibras sensibles. El propio Kurt Villavicencio, al notar la magnitud de la reacción, intentó matizar sus palabras y expresó: “Bueno, pero Rocío, mira, si en algo de lo que yo he dicho les ha herido la susceptibilidad…”, dejando entrever que no había previsto que el comentario generaría tal impacto.

Karla Tarazona pierde la paciencia
