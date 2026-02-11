Perú

Gustavo Salcedo evita responder tras confirmarse su acercamiento con María Pía Vallejos: “no tengo por qué dar explicaciones”

El empresario y exdeportista optó por el silencio público tras la confirmación de salidas con la veterinaria, mientras la atención mediática se intensifica por su vínculo con Maju Mantilla

El empresario se mostró hermético ante los medios después de que la veterinaria confesara que están conociéndose fuera del entorno habitual, mientras crecen las expectativas sobre la naturaleza real de su vínculo (Willax / Amor y Fuego)

El hermetismo rodea a Gustavo Salcedo luego de que la veterinaria y docente universitaria María Pía Vallejos admitiera que ambos están conociéndose fuera del ámbito habitual. La reciente difusión de imágenes en las que el empresario aparece ingresando al domicilio de Vallejos, así como su presencia en la vivienda de su expareja, Maju Mantilla, ha elevado el interés de la prensa de espectáculos y generado diferentes interpretaciones sobre su situación sentimental.

Y es que las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron a Gustavo Salcedo descendiendo de su camioneta frente a su residencia. Apenas fue abordado por un reportero, el empresario saludó con formalidad y aclaró de inmediato que no realizaría ninguna declaración, cortando así cualquier intento de diálogo sobre su vida privada.

La escena se tensó cuando el periodista le planteó que María Pía Vallejos había confirmado el inicio de una relación y le recordó las imágenes en las que se le vio en la casa de Maju Mantilla, generando preguntas sobre la naturaleza de sus vínculos actuales.

Los encuentros entre Salcedo y Vallejos se hicieron públicos en medio de la cobertura mediática que sigue los movimientos del empresario desde su separación con Maju Mantilla. Vallejos, veterinaria y docente en la universidad donde estudió, no dudó en expresar su entusiasmo por esta nueva etapa.

Sí, estamos saliendo. Yo conozco a Gustavo hace tiempo y hemos decidido conocernos de otra manera. Si dos personas tienen interés mutuo es lógico que compartan tiempo juntos”, señaló la joven a ‘Amor y Fuego’. Además, destacó la afinidad que ambos comparten por el deporte y describió a Salcedo como “un caballero, guapísimo y deportista”, subrayando que disfrutan actividades deportivas en común.

Un silencio que multiplica las preguntas

La decisión de Gustavo Salcedo
La decisión de Gustavo Salcedo de no profundizar sobre su situación sentimental contrastó con la exposición pública que rodea sus recientes movimientos. (Willax / Amor y Fuego)

La reacción de Gustavo Salcedo ante la prensa fue categórica: “No voy a dar declaraciones”, expresó al ser consultado sobre su situación sentimental. Esta negativa contrastó con la postura de María Pía Vallejos, quien se mostró abierta a compartir detalles sobre el vínculo que los une. Fuentes cercanas aseguran que la pareja mantiene una amistad de larga data, fortalecida por intereses similares y rutinas deportivas compartidas.

Las cámaras lograron captar a Salcedo en el edificio donde reside Vallejos, lo que incrementó las especulaciones sobre la consolidación de la relación. Pese a la insistencia de los periodistas, el empresario reiteró que su separación de Maju Mantilla es definitiva y que considera innecesario dar explicaciones sobre su vida privada: “Eso no es así y la verdad yo estoy separado desde hace bastante tiempo, así que no tengo por qué dar explicaciones”, indicó Salcedo, evitando profundizar sobre la naturaleza de su vínculo con Vallejos.

El entorno de María Pía Vallejos y la reacción ante la prensa

María Pía Vallejos optó por
María Pía Vallejos optó por hablar con claridad sobre su relación con Salcedo, destacando afinidades personales y un proceso que describe como natural. (Willax / Amor y Fuego)

María Pía Vallejos, quien además de su labor como veterinaria ejerce la docencia universitaria, relató cómo la afinidad por el deporte ha sido un punto de encuentro con Salcedo. La joven enfatizó que no conoce personalmente a Maju Mantilla y manifestó respeto por el proceso personal que atraviesa el empresario tras su separación.

Vallejos sostuvo que la decisión de comenzar a salir fue mutua y que ambos buscan conocerse “de otra manera, fuera del entorno habitual”. “A mí me encanta Gustavo, me parece una gran persona y un caballero. Estamos tranquilos, contentos, yendo poco a poco”, afirmó. Su testimonio dejó claro que la relación se desarrolla con naturalidad y sin presiones externas, aunque reconoció haberse sorprendido al enterarse por la prensa de la reciente visita de Salcedo a la vivienda de Mantilla.

La docente universitaria subrayó que mantiene una vida activa y que la motocicleta es su medio de transporte habitual, una afición que comparte con el empresario. Este detalle se ha convertido en uno de los aspectos resaltados por quienes los conocen, ya que el deporte y la movilidad forman parte esencial de la rutina de ambos.

Gustavo SalcedoMaju MantillaMaría Pía Vallejosperu–entretenimiento

