Perú

Farmacias intervenidas en operativo nacional: Minsa intensifica la lucha contra los fármacos adulterados

Cientos de establecimientos farmacéuticos en todo el país fueron fiscalizados por autoridades sanitarias, que detectaron productos sin registro, vencidos y en mal estado, en el marco de una ofensiva para frenar la venta de medicamentos ilegales

Guardar
Minsa interviene farmacias y boticas
Minsa interviene farmacias y boticas en operativo nacional en su lucha contra los fármacos adulterados. (Foto: Ministerio de Salud)

Una red de operativos simultáneos puso sobre el tapete el panorama de fármacos adulterados comercializados en el territorio nacional. 

La intervención, liderada por el Ministerio de Salud (Minsa) y coordinada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), abarcó farmacias, boticas y droguerías en las 25 regiones del país.

Esta acción forma parte de una estrategia de control sanitario que busca proteger la salud pública e impedir la compra y venta de medicamentos que no cumplen con las normativas vigentes.

La operación se desplegó en torno al Día contra la Falsificación de Medicamentos, con la participación de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima y las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud (Diresas/Geresas).

En los primeros reportes, la Digemid destacó el esfuerzo articulado entre instituciones sanitarias y el respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y autoridades locales. De acuerdo con datos oficiales, desde el 22 de diciembre de 2025 hasta la fecha, se fiscalizaron cerca de 1.200 establecimientos en todo el territorio nacional.

Durante las inspecciones, se ordenó el cierre de varias farmacias y boticas, y se reportó la detención de al menos tres personas por presuntas infracciones a la normativa sanitaria.

En los establecimientos intervenidos, las autoridades identificaron productos con procedencia desconocida, sin registro sanitario, vencidos o en mal estado de conservación. En algunos casos, como en la región Junín, se descubrieron boticas clandestinas y medicamentos estatales almacenados fuera de las condiciones exigidas.

Estos operativos, de acuerdo con lo señalado por la directora general de la Digemid, Lida Hildebrandt Pinedo, forman parte de una política nacional orientada a combatir el comercio ilegal de productos farmacéuticos, una problemática que afecta directamente a la población.

“Estos operativos continuarán, es un pedido del presidente de la república, José Jerí y del ministro de Salud, Luis Quiroz; y vamos a seguir porque esta es una lucha constante para que esta situación que, afecta a todo el país, desaparezca”, declaró la funcionaria.

Minsa interviene farmacias y boticas
Minsa interviene farmacias y boticas en operativo nacional en su lucha contra los fármacos adulterados. (Foto: Ministerio de Salud)

Ciudades y resultados

En Lima, las acciones de fiscalización se concentraron en zonas de alta afluencia como San Juan de Lurigancho, donde se detectaron establecimientos con productos adulterados, rotulados de manera irregular y muestras médicas fuera de control.

La Diris Lima Sur cerró dos locales y decomisó productos sin registro sanitario y medicamentos vencidos. La Diris Lima Este intervino seis locales, mientras que en Lima Centro se procedió al cierre temporal de siete establecimientos, donde se halló rotulado adulterado y registros cancelados.

En el interior, la región Madre de Dios reportó el cierre de dos farmacias tras el hallazgo de productos ilegales. En Piura, las autoridades intervinieron dos boticas y una farmacia donde detectaron medicamentos vencidos, sin registro y en mal estado. La región Junín registró nueve farmacias informales y una botica clandestina con 18 cajas de productos incautados.

En La Libertad, ocho establecimientos pasaron la inspección sin hallazgos negativos, mientras que en Cajamarca se identificaron farmacias que funcionaban sin la presencia de un químico farmacéutico.

Las acciones no se limitaron a la fiscalización y el decomiso. El Ministerio de Salud anunció la organización de una feria informativa en el Mercado Central de Lima, donde se instalarán módulos para orientar a la ciudadanía sobre los riesgos de consumir medicamentos de procedencia ilegal.

Temas Relacionados

MinsaFarmaciasMedicamentos adulteradosperu-noticias

Más Noticias

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

El campeonato peruano comenzó con todo. Hay equipos sorpresa y otros que van a paso firme rumbo al primer título del año. Por ahora, hay hasta tres equipos con puntaje perfecto. Así se jugará la tercera jornada

Programación de la fecha 3

“La niñez se protege”: Norma Yarrow expresa repudio contra Milagros Jáuregui, pero evita pedirle que renuncie a su candidatura

La candidata a vicepresidenta por Renovación Popular rechazó la difusión de imágenes de niñas forzadas a gestar en un albergue gestionado por la colega de su bancada y exigió explicaciones al MIMP

“La niñez se protege”: Norma

Milo J agotó todas las entradas para su primer concierto en el Estadio Nacional

El show, programado para el 17 de abril, marca un hito en la carrera del joven argentino y la escena urbana local.

Milo J agotó todas las

Año escolar 2026: Minedu lanza más de 100 puestos de trabajo para Lima y 20 regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Se trata de una de las convocatorias laborales más amplias del sector Educación en lo que va del año, dirigida a titulados técnicos, bachilleres, titulados universitarios y profesionales con estudios pedagógicos, según el perfil requerido en cada caso

Año escolar 2026: Minedu lanza

Andrés Hurtado reaparece en audiencia y se dirige al juez: “Mis abogados nunca han apelado, me parece totalmente injusto”

El expresentador reclamó ante el juez supremo Juan Carlos Checkley por el vencimiento de los plazos de su prisión preventiva, mientras la Fiscalía defiende la ampliación de la investigación en la que se encuentra incurso

Andrés Hurtado reaparece en audiencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“La niñez se protege”: Norma

“La niñez se protege”: Norma Yarrow expresa repudio contra Milagros Jáuregui, pero evita pedirle que renuncie a su candidatura

Harvey Colchado, la carta de Alfonso López Chau como ministro del Interior: “Puedo hacer cosas importantes para reducir la criminalidad”

Carlos Álvarez cuestiona requisa a expresidentes en Barbadillo: Es una “cortina de humo medio extraña”

Premier asegura continuidad de la Nueva Carretera Central: “Francia y Perú podrían acordar cambiar de empresa”

Revelan que una joven acudió 24 veces al despacho personal de José Jerí sin que registrara su hora de salida

ENTRETENIMIENTO

Milo J agotó todas las

Milo J agotó todas las entradas para su primer concierto en el Estadio Nacional

El rating que Magaly Medina logró en su regreso a la TV este 2026: ¿Superó a ‘Luz de Luna 4’?

La curiosa reacción de Rosángela Espinoza tras el beso entre Patricio Parodi y Flavia López en ‘Esto es Guerra’

Magaly Medina, su regreso a la TV tras su cirugía, el ampay de Lapadula y lo que piensa de ‘Esto sí es amor’: “Espero que suba sus cifras”

Romeo Santos y Prince Royce logran primer sold out y abren segunda fecha en Estadio Nacional de Lima

DEPORTES

Programación de la fecha 3

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

“Pierden en el Gallardo y no pasa nada”: Flavio Maestri se lamenta por la realidad de Sporting Cristal como local en Liga 1

La selección peruana Sub 17, entre las protagonistas del Torneo Internacional Jóvenes Promesas en Argentina

Matías Succar recuerda su paso infructuoso por Alianza Lima: “No jugaba en mi puesto, pero sí se me juzgaba como si lo estuviera”

Vivian Baella y su firme postura sobre despido de Claudia Palza: “Si quieres ser profesional, debes comportarte como tal”