Farmacias intervenidas en operativo nacional: Minsa intensifica la lucha contra los fármacos adulterados

Minsa interviene farmacias y boticas en operativo nacional en su lucha contra los fármacos adulterados. (Foto: Ministerio de Salud)

Una red de operativos simultáneos puso sobre el tapete el panorama de fármacos adulterados comercializados en el territorio nacional.

La intervención, liderada por el Ministerio de Salud (Minsa) y coordinada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), abarcó farmacias, boticas y droguerías en las 25 regiones del país.

Esta acción forma parte de una estrategia de control sanitario que busca proteger la salud pública e impedir la compra y venta de medicamentos que no cumplen con las normativas vigentes.

La operación se desplegó en torno al Día contra la Falsificación de Medicamentos, con la participación de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima y las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud (Diresas/Geresas).

En los primeros reportes, la Digemid destacó el esfuerzo articulado entre instituciones sanitarias y el respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y autoridades locales. De acuerdo con datos oficiales, desde el 22 de diciembre de 2025 hasta la fecha, se fiscalizaron cerca de 1.200 establecimientos en todo el territorio nacional.

Durante las inspecciones, se ordenó el cierre de varias farmacias y boticas, y se reportó la detención de al menos tres personas por presuntas infracciones a la normativa sanitaria.

En los establecimientos intervenidos, las autoridades identificaron productos con procedencia desconocida, sin registro sanitario, vencidos o en mal estado de conservación. En algunos casos, como en la región Junín, se descubrieron boticas clandestinas y medicamentos estatales almacenados fuera de las condiciones exigidas.

Estos operativos, de acuerdo con lo señalado por la directora general de la Digemid, Lida Hildebrandt Pinedo, forman parte de una política nacional orientada a combatir el comercio ilegal de productos farmacéuticos, una problemática que afecta directamente a la población.

“Estos operativos continuarán, es un pedido del presidente de la república, José Jerí y del ministro de Salud, Luis Quiroz; y vamos a seguir porque esta es una lucha constante para que esta situación que, afecta a todo el país, desaparezca”, declaró la funcionaria.

Minsa interviene farmacias y boticas en operativo nacional en su lucha contra los fármacos adulterados. (Foto: Ministerio de Salud)

Ciudades y resultados

En Lima, las acciones de fiscalización se concentraron en zonas de alta afluencia como San Juan de Lurigancho, donde se detectaron establecimientos con productos adulterados, rotulados de manera irregular y muestras médicas fuera de control.

La Diris Lima Sur cerró dos locales y decomisó productos sin registro sanitario y medicamentos vencidos. La Diris Lima Este intervino seis locales, mientras que en Lima Centro se procedió al cierre temporal de siete establecimientos, donde se halló rotulado adulterado y registros cancelados.

En el interior, la región Madre de Dios reportó el cierre de dos farmacias tras el hallazgo de productos ilegales. En Piura, las autoridades intervinieron dos boticas y una farmacia donde detectaron medicamentos vencidos, sin registro y en mal estado. La región Junín registró nueve farmacias informales y una botica clandestina con 18 cajas de productos incautados.

En La Libertad, ocho establecimientos pasaron la inspección sin hallazgos negativos, mientras que en Cajamarca se identificaron farmacias que funcionaban sin la presencia de un químico farmacéutico.

Las acciones no se limitaron a la fiscalización y el decomiso. El Ministerio de Salud anunció la organización de una feria informativa en el Mercado Central de Lima, donde se instalarán módulos para orientar a la ciudadanía sobre los riesgos de consumir medicamentos de procedencia ilegal.