Lluvias en Perú: centro poblado en Puno es totalmente sepultado por enorme huaico

El derrumbe masivo causado por intensas lluvias dejó al centro poblado de Chacaneque, en Puno, sepultado y en emergencia humanitaria.

El centro poblado de Chacaneque en la región de Puno quedó sepultado bajo los escombros tras un derrumbe masivo provocado por intensas lluvias, dejando a la comunidad en una emergencia humanitaria sin precedentes.

El colapso devastó viviendas, destruyó la infraestructura esencial y expuso a decenas de familias a condiciones de extrema vulnerabilidad.

De acuerdo con información de Andina, las lluvias persistentes que afectan el sur de Perú desencadenaron el deslizamiento que sepultó Chacaneque, situado en el distrito de San Gabán, provincia de Carabaya.

El desastre en Chacaneque destruyó viviendas e infraestructura esencial, exponiendo a decenas de familias a condiciones de extrema vulnerabilidad.

Cáritas del Perú, organización que coordina la respuesta solidaria, informó que la tragedia motivó el despliegue de ayuda humanitaria para asistir a las familias damnificadas. “Nuestros hermanos de Cáritas Ayaviri serán los encargados de canalizar esta ayuda y hacerla llegar a quienes más lo necesitan, con cercanía y compromiso”, puntualizó la entidad citada por Andina.

El envío de fondos económicos, alimentos, kits de higiene personal y lámparas solares tiene como destinatarios principales a 50 familias afectadas en las comunidades de Chacaneque y Tunquini. Esta acción busca cubrir necesidades inmediatas y aliviar la crisis desatada por el desastre natural.

Impacto en la salud

El desastre ocasionó que un huaico arrasara el centro de salud de Chacaneque, cuya infraestructura quedó completamente inutilizada bajo una capa densa de lodo y escombros.

América Noticias reportó que los daños estructurales comprometen la estabilidad del edificio y la pérdida total de equipos médicos esenciales. El personal sanitario, con apoyo de los habitantes, realiza tareas de limpieza para rescatar lo poco que se salvó, aunque la magnitud de la afectación obliga a trasladar a los pacientes a otras localidades.

“Las labores de recuperación tomarán al menos una semana de trabajo intenso”, señalaron las autoridades locales en declaraciones recogidas por América Noticias. Todos los expedientes clínicos y documentos relevantes resultaron dañados o perdidos, lo que agudiza la situación de quienes requieren atención médica urgente.

Dificultades

La alternativa más próxima para la atención médica es el puesto de salud de Ollachea, aunque llegar hasta allí representa un desafío considerable. El huaico destruyó aproximadamente 1,5 kilómetros de la carretera principal, obligando a los residentes a caminar más de 45 minutos por trayectos inestables y cubiertos de lodo. Este entorno representa un peligro particular para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes enfrentan riesgos elevados de caídas y complicaciones de salud durante el desplazamiento.

La comunidad expresó su preocupación y urgencia al solicitar el envío de maquinaria pesada para habilitar la vía de comunicación. Hasta que la carretera permanezca bloqueada, el acceso a los servicios básicos de salud seguirá restringido y peligroso para los habitantes de San Gabán.

Cáritas del Perú coordina la entrega de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos y kits de higiene, para 50 familias en Chacaneque y Tunquini.

Plan de recuperación

El personal médico y los vecinos de la zona han organizado faenas comunitarias para acelerar la limpieza y la rehabilitación del establecimiento de salud. América Noticias detalló que la recuperación implica no solo retirar el lodo, sino también reconstruir áreas debilitadas por la presión y la humedad acumuladas. Se espera la llegada de nuevos suministros y equipos gestionados ante la Dirección Regional de Salud, así como el respaldo del gobierno provincial.

Mientras se restablecen los servicios, se evalúa instalar módulos temporales de atención en una zona segura de San Gabán con el fin de evitar el traslado masivo de pacientes hacia Ollachea. Esta medida busca estabilizar a las personas más vulnerables y facilitar el acceso a consultas primarias. La municipalidad local mantiene coordinación con las autoridades regionales de Puno para canalizar la ayuda humanitaria y médica urgente.

La respuesta de Cáritas del Perú se articula gracias al respaldo de la colecta nacional “Mira con el Corazón 2025”, que permitió reunir recursos para atender a los afectados. La organización destacó la importancia de la solidaridad ciudadana y el trabajo conjunto con Cáritas Ayaviri para llegar de manera efectiva a las comunidades más golpeadas.

La emergencia en Chacaneque y Tunquini evidencia la fragilidad de ciertas zonas rurales ante la intensificación de eventos climáticos, así como la necesidad de fortalecer la infraestructura y los sistemas de respuesta rápida en la región de Puno.