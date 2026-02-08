Perú

Virgen de la Candelaria: EsSalud desplegará puestos médicos y ambulancias en Puno durante la festividad hasta el lunes 10

La Red Asistencial Puno instalará servicios de atención inmediata y activa Alerta Verde para proteger a miles de participantes y visitantes en uno de los mayores eventos culturales del país

Cada 2 de febrero, Puno
Cada 2 de febrero, Puno se transforma en escenario de fe y cultura con la celebración de la Virgen de la Candelaria. (Andina)

La Festividad de la Virgen de la Candelaria moviliza cada año a miles de danzantes, músicos y turistas que llegan a la ciudad de Puno para participar en las actividades religiosas y culturales.

Ante la gran afluencia de público y el esfuerzo físico que implica la celebración, la Red Asistencial Puno del Seguro Social de Salud (EsSalud) ha preparado un plan de contingencia médica que contempla la instalación de puestos médicos y el despliegue de ambulancias equipadas en puntos estratégicos de la ciudad.

El operativo, encabezado por la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria, busca salvaguardar la integridad de los asistentes durante las jornadas clave de la festividad.

Este domingo 8 de febrero, durante el Concurso de Danzas en Traje de Luces, se habilitará un puesto de atención médica en la zona occidente del estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. El servicio funcionará desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., con una ambulancia ubicada dentro del recinto y personal a cargo del Policlínico Ilave.

Los días lunes 9 y martes 10 de febrero, durante la Veneración y Parada, el punto de auxilio estará en la intersección de la avenida La Torre con el jirón Deza, con atención de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Estos servicios estarán a cargo de los equipos del Hospital I Clínica Universitaria y del CAP III Metropolitano, cada uno con su respectiva ambulancia para traslados oportunos.

Cada puesto médico contará con un equipo integrado por un médico, dos enfermeras y dos técnicos en enfermería. El personal dispondrá de insumos básicos, incluidos balones de oxígeno, desfibriladores y medicamentos para emergencias.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran descompensaciones cardiovasculares, alteraciones metabólicas, problemas asociados a la altura, hipotermia, traumatismos, deshidratación y emergencias en población vulnerable.

Virgen de la Candelaria 2026:
Virgen de la Candelaria 2026: más de S/ 320 mil y refuerzos policiales para una festividad segura

Alerta Verde y cobertura en toda la red asistencial

Como parte del plan de contingencia, la Red Asistencial Puno ha declarado la Alerta Verde en todos sus establecimientos de salud.

Esto garantiza la activación de protocolos de respuesta inmediata y la disponibilidad de recursos ante cualquier eventualidad durante la festividad.

El Hospital Base III Puno se mantendrá como centro de referencia principal para emergencias de mayor complejidad. También estarán listos otros establecimientos, como el Hospital I Clínica Universitaria, CAP III Metropolitano, Policlínico Ilave, CAP II Ácora, Posta Médica Juli, CAP I Desaguadero, Posta Médica Yunguyo y CAP I Laraqueri.

La declaratoria de Alerta Verde implica la permanencia obligatoria del personal asistencial y administrativo esencial, la verificación de la operatividad de las áreas de emergencia, la disponibilidad de ambulancias y el abastecimiento adecuado de medicamentos e insumos médicos.

Además, se implementa el reporte permanente de la demanda de atenciones para mantener el monitoreo durante toda la festividad.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, destacó que estas acciones forman parte de una política institucional orientada a la prevención y la respuesta oportuna ante eventos de gran concentración poblacional.

El despliegue busca asegurar que los asistentes, tanto locales como visitantes, cuenten con atención médica inmediata en caso de requerirla.

La Festividad de la Virgen de la Candelaria no solo representa un acto de fe y tradición, sino que también impulsa la reactivación económica y social de Puno.

La cobertura médica se convierte en un elemento clave para el desarrollo seguro de las actividades y refuerza la proyección internacional de la celebración, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

