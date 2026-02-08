Perú

Sunafil interviene San Juan de Lurigancho en operativo contra el trabajo forzoso

La intervención articuló a Sunafil, municipalidad, Policía y Fiscalía para supervisar establecimientos comerciales, verificar la situación laboral del personal y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente en el distrito

Guardar
En el operativo se evaluaron
En el operativo se evaluaron las condiciones de contratación de los trabajadores que prestan servicios en los locales supervisados. Foto: difusión

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ejecutó un operativo orientado a prevenir y detectar posibles casos de trabajo forzoso en actividades de comercio y servicios, en la zona de Metro La Hacienda, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La acción incluyó la supervisión tanto de personas naturales como de empresas que operan en el área.

Durante la intervención se revisó la situación contractual del personal que labora en los establecimientos inspeccionados, con el objetivo de identificar eventuales vulneraciones a la normativa laboral y verificar la correcta incorporación de los trabajadores en planilla.

Operativo conjunto en comercios y servicios

El intendente de Lima Metropolitana de la Sunafil, Leopoldo Agustín Vásquez, precisó que la intervención abarcó cerca de 20 locales comerciales. “Hemos intervenido establecimientos como bares, hospedajes y restaurantes, donde se detectó la presencia de 15 trabajadores en presunta situación de informalidad, respecto de los cuales se requirió a los empleadores regularizar su contratación conforme a la normativa vigente”, señaló.

De manera paralela, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho dispuso la clausura de seis locales —tres hoteles y tres bares— por incumplimientos vinculados a licencias y medidas de seguridad. En tanto, la Policía Nacional del Perú detuvo a una persona con requisitoria vigente por tentativa de homicidio. El operativo fue desarrollado por 10 servidores del sistema inspectivo de la Sunafil, con el apoyo de 80 efectivos policiales, 12 fiscales provinciales y 50 trabajadores municipales, entre fiscalizadores, serenazgo, transporte y personal de sanidad.

El intendente de la Sunafil
El intendente de la Sunafil en Lima Metropolitana, Leopoldo Agustín Vásquez, indicó que el operativo alcanzó a aproximadamente 20 establecimientos comerciales. Foto: Andina

¿Qué se considera como trabajo forzoso en Perú?

En el Perú, el trabajo forzoso se entiende como cualquier labor o servicio que una persona realiza sin haberlo aceptado de forma voluntaria y bajo algún tipo de coacción o amenaza, lo que vulnera su derecho a la libertad de trabajo y su dignidad como ser humano. Esta definición está alineada con el Convenio N° 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el país, que destaca que la obligación de trabajar se impone “bajo la amenaza de una pena cualquiera” y sin que la persona se haya ofrecido libremente a ello.

Ese tipo de explotación puede manifestarse en situaciones donde se limita la capacidad de un trabajador para decidir sobre su empleo, se le retienen documentos personales, se le amenaza con violencia o se le obliga a permanecer en un lugar de trabajo sin descanso ni condiciones adecuadas. También se consideran indicios de trabajo forzoso prácticas como servidumbre por deudas —cuando el empleado queda atrapado por deudas impagables— o el engaño con ofertas laborales que no corresponden a la realidad de las condiciones prometidas.

La legislación peruana ha incorporado esta figura como delito en el Código Penal bajo el artículo 129-O, que castiga a quien somete a otra persona a trabajar contra su voluntad, ya sea que exista remuneración o no. Las sanciones penales pueden consistir en pena privativa de libertad, que suele ir de varios años de prisión en adelante, además de multas administrativas elevadas que puede imponer la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) cuando se comprueba una infracción muy grave.

Aunque está prohibido, el trabajo forzoso sigue presente en distintos sectores y regiones del país, y las autoridades han identificado que la falta de denuncias y la invisibilidad del problema dificultan su erradicación pese a los esfuerzos de políticas públicas y controles estatales.

En el Perú, el trabajo
En el Perú, el trabajo forzoso es toda actividad impuesta sin consentimiento y mediante coacción, que afecta la libertad y dignidad de la persona. Foto: CHS Alternativo

Temas Relacionados

SunafilSan Juan de LuriganchoSJLtrabajo forzosoperu-economia

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura

La segunda jornada del campeonato local se jugará este fin de semana y hay expectativa por el accionar de Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y el resto de los equipos

Tabla de posiciones de la

Adrián Ugarriza firmó el empate del Kiryat Shmona y se unió al Top 5 de artilleros en la Liga de Israel

El atacante nacional se reencontró con las redes rivales luego de tres encuentros y anotó el tanto de la igualdad en la visita de su equipo al Maccabi Netanya

Adrián Ugarriza firmó el empate

Gol de Facundo Callejo tras polémico penal en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026

El ‘Torero’ canjeó la pena por gol luego que el VAR advirtiera a Kevin Ortega de una infracción en el área por parte de Williams Riveros

Gol de Facundo Callejo tras

Universitario vs Cusco FC 1-1: goles y resumen del polémico empate por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Javier Rabanal tenía el triunfo en el bolsillo, pero a poco del final, le cobraron un discutido penal y se tuvieron que conformar con la igualdad. Amargo resultado para los ‘cremas’

Universitario vs Cusco FC 1-1:

Ariadna Vargas Llosa, nieta del Nobel Mario Vargas Llosa, sorprende al ser candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

La joven debutará en el certamen de belleza del Miss Perú-USA 2026, mostrando una nueva faceta dentro de la reconocida familia, mientras apuesta por la moda y la identidad peruana

Ariadna Vargas Llosa, nieta del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula la condena de

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

ENTRETENIMIENTO

Ariadna Vargas Llosa, nieta del

Ariadna Vargas Llosa, nieta del Nobel Mario Vargas Llosa, sorprende al ser candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez enfrentan noche incómoda en discoteca cuando suena éxito de Tilsa Lozano

Paul Michael, pareja de Pamela López, denuncia amenazas y expone chats: “Si me pasa algo, ya saben...”

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

Cirujano de Magaly Medina niega que la conductora se haya realizado operaciones previas en el rostro: “No hubo cirugía anterior”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura

Adrián Ugarriza firmó el empate del Kiryat Shmona y se unió al Top 5 de artilleros en la Liga de Israel

Gol de Facundo Callejo tras polémico penal en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026

Universitario vs Cusco FC 1-1: goles y resumen del polémico empate por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Alex Valera con gran definición para 1-0 en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026