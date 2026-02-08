Lucianeka será la telonera del concierto de Doja Cat en Perú

La artista peruana Lucianeka, conocida por su estilo enérgico, ha sido anunciada como la telonera oficial del esperado concierto de la superestrella Doja Cat en Perú (Instagram)

El nombre de Lucianeka toma fuerza en la música nacional tras ser elegida como la encargada de abrir el concierto de Doja Cat en Perú. El show se presentará el 13 de febrero en el Arena 1, y representa para la intérprete un avance significativo en su trayectoria profesional. Este escenario le permitirá compartir su música con una audiencia mucho más amplia, además de consolidar su presencia dentro de la escena latinoamericana.

La noticia llegó acompañada de una reacción genuina por parte de la joven artista, quien compartió en redes sociales el instante en que recibió la confirmación para participar en el evento. Lucianeka expresó su entusiasmo y agradecimiento por la oportunidad de formar parte de la gira internacional de una de las figuras más destacadas del pop actual.

El anuncio coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “El Fuckboy”, un tema que destaca por su mensaje directo y un estilo marcado por la honestidad. La canción ya está disponible en las plataformas digitales más importantes, incluyendo Spotify, Apple Music y YouTube. La propuesta refuerza la identidad artística de Lucianeka, quien ha construido una comunidad sólida a partir de la transparencia en sus letras y su interacción cercana con el público.

Doja Cat se presentará el 13 de febrero en el Arena 1 de Lima, Perú, con Lucianeka como artista invitada para su "Tour Ma Vie World Tour" (Imagen Ilustrativa Infobae) (Instagram)

Su carrera comenzó en el mundo del contenido digital, una etapa en la que desarrolló un vínculo fuerte con sus seguidores. Esa conexión se trasladó a la música, donde cada lanzamiento refleja una apuesta personal por un sonido auténtico y una visión artística propia. La joven intérprete ha logrado posicionarse como una de las voces emergentes con mayor proyección dentro de la región.

La autenticidad ha sido un sello en el camino de Lucianeka. Su capacidad para transformar vivencias personales en canciones ha sido clave para ganar espacio en un entorno competitivo. El sencillo “El Fuckboy” simboliza esa apuesta por la honestidad y el contacto real con una audiencia joven, que valora la transparencia y la actitud sin filtros.

El respaldo recibido en redes sociales tras el anuncio como telonera de Doja Cat confirma el impacto que tiene en nuevas generaciones de oyentes. El evento representa la oportunidad de sumar un logro relevante a su carrera y de mostrar su propuesta musical a miles de personas en uno de los escenarios más importantes de Lima.

La artista Lucianeka, con el cabello mojado y sosteniendo un lirio, mira hacia arriba en una evocadora sesión fotográfica con un fondo oscuro y destellos de luz (Imagen Ilustrativa Infobae) (Instagram)

¿Cuándo es el concierto de Doja Cat?

La llegada de Doja Cat a Lima se enmarca en la gira mundial “Ma Vie World Tour”, considerada como la más ambiciosa en la carrera de la artista estadounidense. El Arena 1 será el punto de encuentro el 13 de febrero de 2026, fecha en la que la cantante debutará ante el público peruano.

El espectáculo contará con dos zonas habilitadas: Platinum y VIP. Las entradas para Platinum tienen un precio de S/360 con descuento para usuarios de Tarjeta BBVA, mientras que el costo regular alcanza los S/414. En el caso de la zona VIP, el valor es de S/180 con descuento, y S/207 en tarifa regular.

El mapa de asientos y la tabla de precios detallan las opciones de entradas Platinum y VIP para el concierto de Doja Cat en su Tour Ma Vie World Tour, incluyendo descuentos BBVA y tarifa regular (Imagen Ilustrativa Infobae) (Instagram)

Lucianeka compartirá escenario con una de las figuras más influyentes del pop internacional, lo que incrementa la expectativa en torno al evento. La artista peruana, que ha logrado consolidar un perfil propio dentro del panorama musical, tendrá la oportunidad de mostrar su repertorio en un contexto de alta visibilidad.

El concierto de Doja Cat en Perú marca un hito para los seguidores de la música pop y para quienes apuestan por nuevos talentos nacionales. Con entradas aún disponibles, el espectáculo pone a la capital peruana en el centro de la agenda internacional, mientras artistas emergentes como Lucianeka encuentran espacios clave para proyectar su música y conectar con nuevos públicos.