Perú

Lucianeka será la telonera del concierto de Doja Cat en Perú

La artista peruana se mostró emocionada por este nuevo paso en su carrera musical. El evento está próximo a realizarse

Guardar
La artista peruana Lucianeka, conocida
La artista peruana Lucianeka, conocida por su estilo enérgico, ha sido anunciada como la telonera oficial del esperado concierto de la superestrella Doja Cat en Perú (Instagram)

El nombre de Lucianeka toma fuerza en la música nacional tras ser elegida como la encargada de abrir el concierto de Doja Cat en Perú. El show se presentará el 13 de febrero en el Arena 1, y representa para la intérprete un avance significativo en su trayectoria profesional. Este escenario le permitirá compartir su música con una audiencia mucho más amplia, además de consolidar su presencia dentro de la escena latinoamericana.

La noticia llegó acompañada de una reacción genuina por parte de la joven artista, quien compartió en redes sociales el instante en que recibió la confirmación para participar en el evento. Lucianeka expresó su entusiasmo y agradecimiento por la oportunidad de formar parte de la gira internacional de una de las figuras más destacadas del pop actual.

El anuncio coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “El Fuckboy”, un tema que destaca por su mensaje directo y un estilo marcado por la honestidad. La canción ya está disponible en las plataformas digitales más importantes, incluyendo Spotify, Apple Music y YouTube. La propuesta refuerza la identidad artística de Lucianeka, quien ha construido una comunidad sólida a partir de la transparencia en sus letras y su interacción cercana con el público.

Doja Cat se presentará el
Doja Cat se presentará el 13 de febrero en el Arena 1 de Lima, Perú, con Lucianeka como artista invitada para su "Tour Ma Vie World Tour" (Imagen Ilustrativa Infobae) (Instagram)

Su carrera comenzó en el mundo del contenido digital, una etapa en la que desarrolló un vínculo fuerte con sus seguidores. Esa conexión se trasladó a la música, donde cada lanzamiento refleja una apuesta personal por un sonido auténtico y una visión artística propia. La joven intérprete ha logrado posicionarse como una de las voces emergentes con mayor proyección dentro de la región.

La autenticidad ha sido un sello en el camino de Lucianeka. Su capacidad para transformar vivencias personales en canciones ha sido clave para ganar espacio en un entorno competitivo. El sencillo “El Fuckboy” simboliza esa apuesta por la honestidad y el contacto real con una audiencia joven, que valora la transparencia y la actitud sin filtros.

El respaldo recibido en redes sociales tras el anuncio como telonera de Doja Cat confirma el impacto que tiene en nuevas generaciones de oyentes. El evento representa la oportunidad de sumar un logro relevante a su carrera y de mostrar su propuesta musical a miles de personas en uno de los escenarios más importantes de Lima.

La artista Lucianeka, con el
La artista Lucianeka, con el cabello mojado y sosteniendo un lirio, mira hacia arriba en una evocadora sesión fotográfica con un fondo oscuro y destellos de luz (Imagen Ilustrativa Infobae) (Instagram)

¿Cuándo es el concierto de Doja Cat?

La llegada de Doja Cat a Lima se enmarca en la gira mundial “Ma Vie World Tour”, considerada como la más ambiciosa en la carrera de la artista estadounidense. El Arena 1 será el punto de encuentro el 13 de febrero de 2026, fecha en la que la cantante debutará ante el público peruano.

El espectáculo contará con dos zonas habilitadas: Platinum y VIP. Las entradas para Platinum tienen un precio de S/360 con descuento para usuarios de Tarjeta BBVA, mientras que el costo regular alcanza los S/414. En el caso de la zona VIP, el valor es de S/180 con descuento, y S/207 en tarifa regular.

El mapa de asientos y
El mapa de asientos y la tabla de precios detallan las opciones de entradas Platinum y VIP para el concierto de Doja Cat en su Tour Ma Vie World Tour, incluyendo descuentos BBVA y tarifa regular (Imagen Ilustrativa Infobae) (Instagram)

Lucianeka compartirá escenario con una de las figuras más influyentes del pop internacional, lo que incrementa la expectativa en torno al evento. La artista peruana, que ha logrado consolidar un perfil propio dentro del panorama musical, tendrá la oportunidad de mostrar su repertorio en un contexto de alta visibilidad.

El concierto de Doja Cat en Perú marca un hito para los seguidores de la música pop y para quienes apuestan por nuevos talentos nacionales. Con entradas aún disponibles, el espectáculo pone a la capital peruana en el centro de la agenda internacional, mientras artistas emergentes como Lucianeka encuentran espacios clave para proyectar su música y conectar con nuevos públicos.

Temas Relacionados

LucianekaDoja Catconciertoperu-entretenimiento

Más Noticias

Super Bowl LX 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento más esperado de fútbol americano

Por primera vez, el espectáculo de medio tiempo en el estadio Levi’s contará con el idioma español como lengua principal y con el afamado Bad Bunny como protagonista. Conoce todos los detalles

Super Bowl LX 2026: día,

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Se inició la segunda jornada: Universitario visitó a Cusco FC, Sporting Cristal se midió ante FBC Melgar y Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos

Resultados de la fecha 2

Tragedia en la mina Cobriza: dos trabajadores murieron asfixiados y uno sigue grave en Huancavelica

Las víctimas fueron identificadas como Javier del Castillo Inga y Rubén Acuña Ruiz, mientras que la tercera persona se encuentra luchando por su vida en UCI

Tragedia en la mina Cobriza:

Ignacio Buse jugará los tres ATP 250 en Sudamérica: esperará rival de la ‘qualy’ en primera ronda del Argentina Open 2026

El ‘Colorado’ pisará por primera vez la arcilla del Buenos Aires Lawn Tennis Club. En la capital argentina, el deportista peruano inicia la temporada individual luego de su presencia en Copa Davis

Ignacio Buse jugará los tres

Juan Reynoso enloqueció con gol agónico de Melgar para triunfo ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

La anotación dramática del ‘Chapu’, a partir de unas secuencia notable de pases, devino en el festejo eufórico de un irreconocible ‘Ajedrecista’ desde la parcela técnica arequipeña

Juan Reynoso enloqueció con gol
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nueva Carretera Central no es

Nueva Carretera Central no es viable solo con presupuesto público, según MEF: “Puedes poner estaciones de peaje”

Congresistas de Fuerza Popular, Somos Perú y APP tienen la mayor desaprobación ciudadana, según encuesta

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

Poder Judicial admite demanda de hábeas corpus para otorgar salvoconducto a favor de Betssy Chávez

Elecciones 2026: ¿cómo votar correctamente para evitar que los votos sean anulados?

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez demandará a Jefferson

Darinka Ramírez demandará a Jefferson Farfán para pedir aumento de pensión para su hija

Milo J en el Estadio Nacional: Conoce las nuevas zonas y precios tras el cambio de recinto

Hugo Lezama, ‘Cinesmero’, se casó con Romina Delgado: todos los detalles de su boda civil

Edson Dávila responde a críticas por no trabajar con Gisela Valcárcel y quedarse en América: “Se presentó una gran oportunidad”

Jorge Benavides estrenó JB Noticias en Panamericana con imitación de Magaly Medina, Keiko Fujimori y José Jerí

DEPORTES

Super Bowl LX 2026: día,

Super Bowl LX 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento más esperado de fútbol americano

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Ignacio Buse jugará los tres ATP 250 en Sudamérica: esperará rival de la ‘qualy’ en primera ronda del Argentina Open 2026

Juan Reynoso enloqueció con gol agónico de Melgar para triunfo ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura