Perú

Puno: Migraciones intervino a más de 55 ciudadanos extranjeros

El despliegue se realizó en el marco de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026, evento que genera un aumento significativo de turistas extranjeros y exige mayores medidas de vigilancia en los puntos de acceso a la región

Guardar
Las autoridades destacaron que los
Las autoridades destacaron que los controles migratorios buscan prevenir delitos como el tráfico ilícito de personas y proteger tanto la seguridad de los asistentes al evento como el cumplimiento de la normativa vigente - Créditos: Migraciones.

La Superintendencia Nacional de Migraciones desplegó un amplio operativo de control y fiscalización en la región de Puno para reforzar la seguridad migratoria en la zona sur del país. En la jornada, realizada entre la noche y la madrugada en la carretera Puno–Desaguadero, a la altura del Puesto de Control Aduanero de Ojherani, se intervino a más de 55 ciudadanos extranjeros, a quienes se les verificó la identidad y el estatus migratorio.

Durante la intervención se procedió a la revisión de documentos y antecedentes de ciudadanos provenientes de países como Bolivia, China, Nueva Zelanda, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Como resultado, se detectó a 10 personas de nacionalidad boliviana que habían ingresado irregularmente al territorio nacional, por lo que se les emitió orden de expulsión a través del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), mecanismo que permite una respuesta ágil ante situaciones de ingreso no autorizado.

Las autoridades intensificaron el control
Las autoridades intensificaron el control migratorio en la región de Puno mediante un operativo nocturno en la carretera Puno–Desaguadero - Créditos: Migraciones.

El despliegue de Migraciones se realizó en el contexto de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026, celebración que incrementa notablemente la presencia de turistas extranjeros y exige una vigilancia más estricta en los principales puntos de acceso a la región. Las autoridades subrayaron la importancia de los controles migratorios para prevenir delitos vinculados al tráfico ilícito de personas y resguardar tanto la seguridad de los asistentes como el cumplimiento de la normativa vigente.

La acción fue liderada por la directora de Operaciones de Migraciones, Valeria Morales, junto al jefe zonal de Puno, Hugo Cavero. El operativo contó con la colaboración de inspectores migratorios, efectivos del Área de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú, y representantes de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Las autoridades intervinieron a más
Las autoridades intervinieron a más de 55 ciudadanos extranjeros - Créditos: Migraciones.

Más de 1300 extranjeros fueron impedidos de ingresar al país durante 2025

Durante 2025, la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú impidió el ingreso a 1.329 ciudadanos extranjeros a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta estricta política de control migratorio responde al objetivo de fortalecer la seguridad en las fronteras y mantener el orden interno ante el aumento del flujo internacional. La principal causa de inadmisión fue no cumplir con el perfil de turista (44 %), seguida por la falta de visa (22,2 %) y la ausencia de pasaporte vigente (17,1 %). Otras razones incluyeron motivos de seguridad nacional o pública (4,6 %) y la falta de documentos de viaje válidos (3,5 %).

Los países de procedencia más frecuentes de los inadmitidos fueron Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, Brasil, México, Cuba, España y Argentina, aunque hubo ciudadanos de otras nacionalidades. La decisión de impedir el ingreso la toma el inspector migratorio tras revisar los requisitos, analizar alertas internacionales y perfilar riesgos.

No se considera un delito ni implica detención; simplemente, el viajero debe regresar a su país con apoyo de la aerolínea. Migraciones emplea sistemas de información avanzada y colabora con Interpol, la Policía Nacional y otras agencias para detectar riesgos. El protocolo incluye la toma de huellas y fotografías para cotejo internacional, garantizando la seguridad colectiva en el territorio nacional.

Temas Relacionados

MigracionesextranjerosSutranperu-noticias

Más Noticias

Gobierno hunde la piratería digital: Proveedores de internet podrán bajarse ‘streaming’ ilegal y más

Los titulares de los derechos de autor podrán enviar una solicitud, como declaración jurada, a empresas que dan internet para que le quiten el acceso a su material a usuarios ‘piratas’

Gobierno hunde la piratería digital:

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Universitario buscará la hazaña con Cusco FC de visita, Barcelona defenderá el liderato de LaLiga, Alianza Lima saldrá a recuperar la punta en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 7

Pablo Sánchez apela su no ratificación como fiscal supremo: Estos son sus argumentos contra la decisión de la JNJ

Exfiscal de la Nación presentó la reconsideración contra su cese. En su escrito cuestiona que se haya revalorado hechos ya investigados en procesos disciplinarios y carpetas fiscales

Pablo Sánchez apela su no

Chicha morada: esta es la receta de una de las bebidas más consumidas en Perú

Originaria de la costa y la sierra central de Perú, la chicha morada se prepara principalmente con maíz morado, una variedad ancestral cultivada en los Andes, junto a frutas como la piña y la manzana

Chicha morada: esta es la

Receta del famoso ceviche peruano: ingredientes y modo de preparación

Pocos platos en América Latina despiertan tanta pasión y orgullo nacional como el ceviche. Esta preparación fresca y vibrante, símbolo indiscutible de la cocina peruana, ha conquistado paladares en todo el mundo gracias a su combinación de pescado crudo, jugo de limón, ají y cebolla morada

Receta del famoso ceviche peruano:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pablo Sánchez apela su no

Pablo Sánchez apela su no ratificación como fiscal supremo: Estos son sus argumentos contra la decisión de la JNJ

George Forsyth vuelve a tentar la presidencia en las Elecciones 2026: Perfil del candidato de Somos Perú

Carlos Álvarez ratifica su candidatura presidencial con País para Todos tras escándalo de la franja

¿Hay espacio para el optimismo?: elecciones, agenda ambiental y debilitamiento del Estado

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

ENTRETENIMIENTO

Miguel Arce y Suheyn Cipriani

Miguel Arce y Suheyn Cipriani prometen no defraudar a Magaly Medina con ‘Esto sí es amor’: “Le dejaremos un buen colchón”

Los Mirlos sorprende al lanzar proyecto global con Bomba Estéreo, Rubén Albarrán, 311 y Guaynaa

Edison Flores y Ana Siucho reavivan rumores de reconciliación al mostrarse juntos con sus hijas en evento deportivo

Madre de Sergio Peña celebra fichaje de su hijo en Turquía tras grave acusación por abuso sexual: “Te amo infinito”

Cirujano de Magaly Medina desmiente rumores de operaciones previas en rostro de la conductora: “No hubo cirugía anterior”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 7

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal tv online del partidazo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Perú vs Alemania 0-4: resumen de la derrota de la ‘blanquirroja’ por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

Se filtró el cuantioso monto que pagó Alianza Lima para desvincularse de Sergio Peña y Miguel Trauco