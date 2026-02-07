Puno: Migraciones intervino a más de 55 ciudadanos extranjeros

Las autoridades destacaron que los controles migratorios buscan prevenir delitos como el tráfico ilícito de personas y proteger tanto la seguridad de los asistentes al evento como el cumplimiento de la normativa vigente - Créditos: Migraciones.

La Superintendencia Nacional de Migraciones desplegó un amplio operativo de control y fiscalización en la región de Puno para reforzar la seguridad migratoria en la zona sur del país. En la jornada, realizada entre la noche y la madrugada en la carretera Puno–Desaguadero, a la altura del Puesto de Control Aduanero de Ojherani, se intervino a más de 55 ciudadanos extranjeros, a quienes se les verificó la identidad y el estatus migratorio.

Durante la intervención se procedió a la revisión de documentos y antecedentes de ciudadanos provenientes de países como Bolivia, China, Nueva Zelanda, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Como resultado, se detectó a 10 personas de nacionalidad boliviana que habían ingresado irregularmente al territorio nacional, por lo que se les emitió orden de expulsión a través del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), mecanismo que permite una respuesta ágil ante situaciones de ingreso no autorizado.

Las autoridades intensificaron el control migratorio en la región de Puno mediante un operativo nocturno en la carretera Puno–Desaguadero - Créditos: Migraciones.

El despliegue de Migraciones se realizó en el contexto de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026, celebración que incrementa notablemente la presencia de turistas extranjeros y exige una vigilancia más estricta en los principales puntos de acceso a la región. Las autoridades subrayaron la importancia de los controles migratorios para prevenir delitos vinculados al tráfico ilícito de personas y resguardar tanto la seguridad de los asistentes como el cumplimiento de la normativa vigente.

La acción fue liderada por la directora de Operaciones de Migraciones, Valeria Morales, junto al jefe zonal de Puno, Hugo Cavero. El operativo contó con la colaboración de inspectores migratorios, efectivos del Área de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú, y representantes de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Las autoridades intervinieron a más de 55 ciudadanos extranjeros - Créditos: Migraciones.

Más de 1300 extranjeros fueron impedidos de ingresar al país durante 2025

Durante 2025, la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú impidió el ingreso a 1.329 ciudadanos extranjeros a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta estricta política de control migratorio responde al objetivo de fortalecer la seguridad en las fronteras y mantener el orden interno ante el aumento del flujo internacional. La principal causa de inadmisión fue no cumplir con el perfil de turista (44 %), seguida por la falta de visa (22,2 %) y la ausencia de pasaporte vigente (17,1 %). Otras razones incluyeron motivos de seguridad nacional o pública (4,6 %) y la falta de documentos de viaje válidos (3,5 %).

Los países de procedencia más frecuentes de los inadmitidos fueron Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, Brasil, México, Cuba, España y Argentina, aunque hubo ciudadanos de otras nacionalidades. La decisión de impedir el ingreso la toma el inspector migratorio tras revisar los requisitos, analizar alertas internacionales y perfilar riesgos.

No se considera un delito ni implica detención; simplemente, el viajero debe regresar a su país con apoyo de la aerolínea. Migraciones emplea sistemas de información avanzada y colabora con Interpol, la Policía Nacional y otras agencias para detectar riesgos. El protocolo incluye la toma de huellas y fotografías para cotejo internacional, garantizando la seguridad colectiva en el territorio nacional.