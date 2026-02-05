Romina Gachoy elige a su familia y rechaza un reality europeo para apoyar a Jean Paul Santa María: “Hay prioridades”

Romina Gachoy sorprende con su nueva faceta como cantante, pero revela que tuvo que tomar una difícil decisión. Entérate por qué rechazó participar en un reality en el extranjero para quedarse al lado de su esposo, Jean Paul Santa María. Video: América Hoy

Romina Gachoy, modelo e influencer uruguaya radicada en Perú, sorprendió al revelar que decidió rechazar una propuesta para participar en un importante reality show en Europa. La razón, según explicó, responde a una prioridad clara: acompañar a su esposo Jean Paul Santa María y cuidar la estabilidad de su familia en un momento crucial. La decisión, que implicó dejar de lado una oportunidad profesional de alto perfil, fue tomada tras un proceso de reflexión en el que la modelo puso en primer lugar el bienestar emocional y la unidad familiar.

Un proyecto internacional en pausa: la decisión detrás del “no”

Gachoy dio detalles de la oferta televisiva durante una entrevista en el programa ‘América Hoy’. La modelo contó que la propuesta para sumarse a un reality europeo implicaba viajar y residir fuera del país por un periodo prolongado, una condición que habría supuesto un giro radical en su carrera y su vida personal. “Tenía bastante ilusión de poder hacer algo nuevo, porque ver a Romina en un reality es como algo loco, nunca he estado”, confesó, mostrando entusiasmo por el desafío profesional.

Sin embargo, la posibilidad de mudarse al extranjero y alejarse temporalmente de su familia la llevó a reconsiderar su participación. “Este año lo había dejado un poco postergado. Pensaba que me iba a ir a otro país. Entonces ahora, como he decidido que al final de este año voy a estar acá en Perú”, explicó Gachoy, quien resaltó que, pese a la emoción por la propuesta, hay prioridades que pesan más.

La modelo fue tajante al señalar que su esposo, Jean Paul Santa María, necesita de su compañía y apoyo en la actualidad. “Hay cosas prioridades este año que tenemos que sí son muchísimo más importantes, familiarmente hablando. Yo sé que Jean Paul en estos momentos me necesita a su lado”, afirmó. Con estas palabras, Gachoy dejó claro que su permanencia en Lima responde a una determinación consciente de fortalecer la relación de pareja y atender las necesidades de sus hijos.

La modelo uruguaya decide quedarse en Lima para apoyar a su esposo Jean Paul Santa María tras superar una crisis matrimonial. (Composición) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión no fue sencilla. La modelo, que en el pasado ya había rechazado oportunidades internacionales por motivos familiares, reconoció que la ilusión profesional estuvo presente. No obstante, la situación personal que atraviesa junto a Santa María, sumada a la importancia de la presencia materna para sus hijos, inclinó la balanza hacia la vida familiar.

Reconciliación y proyectos en Perú

El contexto en el que Gachoy tomó esta determinación está marcado por una serie de cambios y desafíos en su matrimonio. En los últimos meses, la pareja atravesó una crisis que los llevó a retomar la terapia de pareja, buscando herramientas para fortalecer su vínculo y encontrar mayor estabilidad. “Hemos retomado las terapias hace tres semanas aproximadamente para entendernos en algunos puntos y nos ha ayudado mucho”, afirmó la modelo a fines de 2025, describiendo una etapa de reconciliación y compromiso por el bienestar familiar.

La crisis, marcada por tensiones y rumores sobre una posible separación, tuvo repercusiones emocionales para Gachoy. En declaraciones recientes, admitió haber atravesado momentos de agotamiento y síntomas de depresión.

“No hago responsable a nadie, es algo muy personal. Jean Paul siempre ha tratado de apoyarme; pero sí, no te voy a negar, eso ha generado problemas entre nosotros. No estoy bien”, relató. La modelo subrayó la importancia de priorizar la salud mental y buscar ayuda profesional, un mensaje que compartió abiertamente con sus seguidores en redes sociales.

El ofrecimiento del reality español llegó en un periodo de vulnerabilidad para la pareja. Aunque Santa María manifestó su disposición a apoyar a Gachoy si aceptaba la propuesta, la modelo temía el impacto de una separación física prolongada y el efecto sobre la dinámica familiar. “Siempre he dicho que no por mi familia, por mi rol materno, porque siempre he sentido que los chicos están en una etapa en la que me necesitan”, explicó sobre su decisión de no dar el salto internacional en este momento.

La modelo uruguaya aclara que no existe una crisis con Jean Paul Santa María y anuncia que canceló su viaje a España para priorizar a su familia. Video: Magaly TV La Firme

Lejos de ver la situación como una renuncia definitiva, Gachoy aseguró que su permanencia en Perú está abriendo nuevas puertas. La modelo adelantó que vienen proyectos musicales, incluyendo colaboraciones con grupos de Uruguay y futuros trabajos junto a Jean Paul Santa María. “Empezó a salir todo lo que hemos trabajado, ha empezado a producirse y se viene mucho más”, señaló, entusiasmada por la proyección profesional en el país.

En redes sociales, la uruguaya reforzó esta idea al compartir videos familiares y mensajes dedicados a sus hijos y esposo. “El amor y la familia siempre son lo primero en la vida”, escribió, en una declaración que resume su filosofía actual. La modelo no descarta que en el futuro pueda retomar proyectos en el extranjero, pero por ahora su prioridad está en el presente, cerca de los suyos y apostando por la reconstrucción de su estabilidad emocional y matrimonial.