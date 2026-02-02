Perú

María Pía Copello adelanta la variada programación de +QTV: "Queremos hacer de todo"

El nuevo canal digital de la empresaria inicia transmisiones este lunes 2 de febrero con una propuesta variada y cercana al público

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman. QTV.

María Pía Copello atraviesa uno de los momentos más decisivos de su carrera. Luego de años de presencia constante en la televisión abierta, la conductora e influencer inicia una nueva etapa profesional con el lanzamiento de +QTV, su propio canal digital, un proyecto que marca un giro importante en su trayectoria y que, según ella misma reconoce, representa un reto personal y laboral que asumió con convicción y paciencia.

El estreno oficial será este lunes 2 de febrero, a las 10:50 de la mañana, con el debut de su programa ‘Sin +Q decir’, un espacio que busca conectar con el público desde la cercanía, la conversación y el entretenimiento.

El nacimiento de +QTV no es un paso improvisado. María Pía explicó que este proyecto comenzó a gestarse en octubre del año pasado, cuando sostuvo conversaciones con Peter Fajardo para convertir en realidad una idea que venía madurando desde hace tiempo.

La coincidencia de visiones y objetivos fue clave para avanzar. Cuatro meses después, el canal está listo para salir al aire, consolidándose como una apuesta que combina contenidos de deportes, espectáculos, programas de conversación y formatos variados, con el objetivo de construir una comunidad sólida y participativa.

En octubre del año pasado conversamos con Peter Fajardo para hacer realidad el proyecto y coincidimos en muchas ideas. Hoy, cuatro meses después estamos próximos a estrenar, esto marca una nueva etapa profesional para mí, un nuevo reto, por eso dejé la televisión diaria pues necesitaba tiempo para dedicarlo a algo que es propio y crear una comunidad bonita”, afirmó María Pía, dejando en claro que su salida de la televisión diaria no fue una decisión impulsiva, sino una elección estratégica para enfocarse plenamente en un proyecto personal.

El programa ‘Sin +Q decir’ será la carta de presentación de +QTV y estará conducido por la propia María Pía Copello, acompañada por un equipo diverso y conocido por el público digital y televisivo. En el panel figuran Daniela Darcourt, reconocida cantante peruana; el streamer Dafonseca; Israel Dreyfus, rostro habitual de realities; Flavia López y Diego Rivera, quienes aportarán miradas distintas al espacio. La propuesta apunta a una conversación dinámica, actual y cercana, donde cada integrante aporte desde su experiencia y personalidad.

Lejos de idealizar el inicio, María Pía se mostró consciente de los desafíos que implica lanzar un nuevo canal en un entorno digital altamente competitivo. Por eso, describió este proyecto como un proceso de resistencia y constancia, más que como una carrera de velocidad. “Lo veo como una maratón, una carrera de largo aliento, sé que va a ser difícil al comienzo, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestra mayor característica es que somos chancones, dedicados, constantes, comprometidos”, señaló, destacando el esfuerzo colectivo detrás de +QTV y el trabajo sostenido que planean realizar.

El enfoque humano del proyecto también se refleja en la forma en que la conductora concibe el vínculo con su audiencia. Más allá de números o reproducciones, su objetivo es formar una comunidad, donde el público se sienta identificado y partícipe del crecimiento del canal. Para Copello, este nuevo camino implica aprender, adaptarse y consolidar un espacio propio, sin las presiones inmediatas del rating tradicional, pero con el compromiso de ofrecer contenido de calidad.

Además del estreno de ‘Sin +Q decir’, María Pía adelantó que +QTV ampliará progresivamente su parrilla con diversos formatos. “Vamos a tener muchos programas, como de deportes, espectáculos, de conversación y sumaremos muchos más a la parrilla porque queremos hacer de todo”, comentó, confirmando que el canal no se limitará a un solo tipo de contenido, sino que buscará abarcar distintos intereses del público.

