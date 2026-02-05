Capturan en Lima Norte a ciudadano venezolano con alerta roja de Interpol por homicidio cometido en Chile

El detenido fue ubicado en Huandoy, Lima Norte, sector considerado complejo por la presencia de inmuebles usados para actividades ilícitas.. Panamericana / Buenos Dïas Perú

La captura de un ciudadano extranjero con alerta roja internacional activó una serie de coordinaciones policiales que cruzaron fronteras y pusieron en evidencia el trabajo conjunto entre Perú y Chile frente a delitos graves. El operativo, desarrollado en Lima Norte, se produjo luego de un seguimiento iniciado meses atrás, cuando las autoridades chilenas advirtieron que el sospechoso podía encontrarse fuera de su territorio.

La intervención se ejecutó en una zona identificada por la Policía Nacional del Perú como compleja debido a la presencia de ciudadanos extranjeros y actividades ilícitas en inmuebles privados. Allí, agentes especializados confirmaron la identidad del requerido y procedieron con la detención, bajo protocolos de seguridad y verificación internacional.

El caso tomó relevancia pública no solo por la gravedad del delito imputado, sino también por el mecanismo que permitió ubicar al sospechoso. La alerta roja emitida por Interpol Chile activó un circuito de cooperación que derivó en la conformación de un equipo exclusivo para su localización en territorio peruano.

Desde la sede de la Dirincri, voceros policiales ofrecieron detalles del operativo y del proceso que continuará con la entrega del detenido a las autoridades del país vecino, conforme a los acuerdos vigentes entre ambos Estados.

Coordinaciones binacionales y alerta roja

El coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigaciones de Homicidios, explicó que el trabajo con la Policía de Investigaciones de Chile se inició tras el crimen ocurrido en Santiago. “Se viene desarrollando desde el año pasado, que se cometió este hecho en el vecino país de Chile, articulaciones y coordinaciones con el PDI de Chile”, indicó ante la prensa.

De acuerdo con el oficial, la PDI gestionó una medida coercitiva y una requisitoria internacional que se difundió a través de Interpol. “Ellos generaron una alerta roja, una requisitoria internacional, difundida a nivel nacional”, precisó. Esa información permitió establecer contacto directo cuando se confirmó el ingreso del sospechoso al Perú.

Ante ese escenario, la Policía Nacional conformó un grupo especializado con dedicación exclusiva. Morales Guevara detalló que el objetivo consistía en ubicar al requerido y evitar una posible fuga hacia otro país de la región.

La intervención en Huandoy

La captura se realizó en la zona de Huandoy, en Lima Norte. Según el jefe policial, se trata de un sector donde “frecuentan ciudadanos extranjeros que cometen y se dedican específicamente y se reúnen de manera concertada”. En ese lugar, la Policía ejecuta operativos frecuentes en inmuebles privados conocidos como “búnkers”.

“El día de ayer se ubicó en la zona de Huandoy”, señaló Morales Guevara, al precisar que la localización se logró mediante coordinaciones, labores de inteligencia y fuentes humanas. Tras la intervención, los agentes verificaron la identidad del detenido y confirmaron que se trataba de la persona requerida por Interpol.

El oficial agregó que el sujeto “egresaba de un inmueble” al momento de la intervención. Los agentes procedieron con la reducción sin incidentes. “No pudo oponer resistencia”, afirmó el coronel.

Identidad del detenido y confesión

El ciudadano detenido fue identificado como Antonio José Carpintero Rodríguez, de nacionalidad venezolana. Durante las diligencias iniciales, el propio detenido reconoció su participación en el crimen investigado por las autoridades chilenas. “Confesó que él es el que fugó de Chile luego de aceptar una puñalada a un ciudadano chileno”, relató el jefe policial.

Según esa versión, el ataque se produjo durante una disputa por un espacio destinado al lavado de autos. “Por el motivo de querer apropiarse de un espacio para poder realizar una actividad de lavado de autos, le insertó una herida profunda en la zona ilíaca”, explicó Morales Guevara, al detallar que la lesión provocó una hemorragia interna que derivó en el fallecimiento de la víctima.

Traslado y entrega a Chile

Luego de la detención, el ciudadano quedó bajo custodia policial. El procedimiento siguiente contempla su salida del país y la entrega formal a las autoridades chilenas. “El día de hoy será expulsado del país, trasladado a la frontera para entregarlo a las manos chilenas”, sostuvo el coronel.

Respecto a antecedentes, Morales Guevara señaló que en Perú no figuran registros previos, aunque continúan las coordinaciones con Interpol Lima e Interpol Venezuela. “Se vienen desarrollando articulaciones para tomar conocimiento de qué otras actividades ilícitas podría tener pendientes”, manifestó.

Las operaciones en Huandoy, según la Policía, forman parte de un plan más amplio orientado a desarticular bandas criminales en distintos sectores de Lima Norte. En ese marco, la captura de un requerido internacional refuerza la estrategia de cooperación regional frente a delitos de alto impacto.

Registro biométrico y restricción de ingreso

Antes de la expulsión, Migraciones realizó el registro de los datos biométricos del ciudadano extranjero. Esta medida tiene como finalidad el cruce de información con organismos de seguridad nacionales e internacionales, dentro de los sistemas de control migratorio.

Además, la autoridad dispuso el impedimento de ingreso al país por un periodo de 15 años. Esta restricción quedó registrada en los sistemas migratorios como parte de las sanciones administrativas aplicadas.

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que continuará trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú y entidades internacionales para fortalecer la seguridad migratoria y el control del ingreso de ciudadanos extranjeros vinculados a actividades delictivas.