ATU evalúa ampliar la ruta del corredor Morado, estos serían sus nuevos paraderos inicial y final

El nuevo recorrido de los buses morados podría cubrir una distancia de casi 4 kilómetros y sumará nuevos paraderos a establecerse una vez que se haga oficial la ampliación

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) analiza ampliar la ruta del corredor Morado, extendiéndola desde la estación Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, hasta El Portón, entrada de Jicamarca. La propuesta busca que los usuarios del tren que finalizan su trayecto en Bayóvar cuenten con una opción directa hacia zonas urbanas en expansión.

Según la Agencia Andina, el plan contempla que el corredor Morado recorra el nuevo tramo desde Bayóvar hasta el límite de Jicamarca, estableciendo El Portón como punto final. Entre ambos puntos hay una distancia aproximada de 3,9 kilómetros por la avenida Central.

Actualmente, el corredor Morado opera la ruta SE-09, que une la estación Bayóvar —perteneciente a la Línea 1— y el distrito de San Isidro. El servicio abarca 32 paraderos en el sentido de ida y 34 en el regreso, atravesando avenidas principales como Fernando Wiesse, Próceres de la Independencia, 9 de Octubre, Abancay, Manco Cápac, México, Prolongación Iquitos y Paseo de la República.

El nuevo recorrido de los buses morados podría cubrir una distancia de casi 4 kilómetros y sumará nuevos paraderos a establecerse una vez que se haga oficial la ampliación. (Foto: Andina)

El inicio de la ampliación dependerá de la culminación de las obras viales ejecutadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. La ATU comunicó a la Agencia Andina que la implementación será progresiva y avanzará conforme se entreguen estas infraestructuras.

David Hernández, presidente de la ATU, indicó que la principal finalidad es permitir que los usuarios del tren extiendan su recorrido desde Bayóvar hasta Jicamarca sin trasbordos adicionales. El titular de la ATU indicó que la extensión responde a la necesidad de conectar áreas urbanas en crecimiento y favorecer la conectividad en Lima.

Según estimaciones, el trayecto entre Bayóvar y Jicamarca puede realizarse en aproximadamente 13 minutos en taxi y cerca de 17 minutos en transporte público convencional por la avenida Wiesse.

La ATU afirmó a Agencia Andina que la coordinación con los municipios y la Municipalidad Metropolitana de Lima será continua para habilitar esta nueva ruta. El proyecto busca sumar esfuerzos institucionales para que los avances de infraestructura se traduzcan en un servicio de transporte más eficiente y accesible para la ciudadanía.

El nuevo recorrido de los buses morados podría cubrir una distancia de casi 4 kilómetros y sumará nuevos paraderos a establecerse una vez que se haga oficial la ampliación.

ATU avanza con el Corredor Rosado en el Callao

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de los corredores rosados en el Callao, una iniciativa que busca modernizar y hacer más eficiente el sistema de transporte público en avenidas estratégicas. El proyecto contempla la habilitación de carriles exclusivos en la avenida Tomás Valle (6,1 km) y el eje vial Venezuela–Miguel Grau–Sáenz Peña (5,8 km), donde operan cuatro empresas autorizadas que concentran la mayor parte de la flota en estos tramos.

Durante las reuniones informativas, el equipo técnico de la ATU expuso los detalles de la propuesta a los representantes de las empresas operadoras. El plan incluye señalización especial y segregación de paraderos, así como una serie de mejoras viales que beneficiarán a miles de usuarios y vecinos del Callao. Estas medidas tienen como propósito agilizar el tránsito, mejorar la seguridad y facilitar la fiscalización en los principales corredores del puerto.

Los representantes de las empresas destacaron que la iniciativa permitirá incrementar la velocidad de los recorridos y optimizar la operatividad del sistema, además de ofrecer mayor comodidad y regularidad a los pasajeros. El ordenamiento vial y el control en los puntos de parada son vistos como avances clave para una mejor experiencia de viaje.

