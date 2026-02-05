Perú

ATU avanza con el Corredor Rosado en el Callao y se reúne con empresas operadoras

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comienza la implementación de corredores rosados en avenidas clave del Callao, con carriles exclusivos para buses y un plan que busca agilizar el tránsito y mejorar la experiencia de miles de usuarios

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de los corredores rosados en el Callao, una iniciativa que busca modernizar y hacer más eficiente el sistema de transporte público en avenidas estratégicas. El proyecto contempla la habilitación de carriles exclusivos en la avenida Tomás Valle (6,1 km) y el eje vial Venezuela–Miguel Grau–Sáenz Peña (5,8 km), donde operan cuatro empresas autorizadas que concentran la mayor parte de la flota en estos tramos.

Durante las reuniones informativas, el equipo técnico de la ATU expuso los detalles de la propuesta a los representantes de las empresas operadoras. El plan incluye señalización especial y segregación de paraderos, así como una serie de mejoras viales que beneficiarán a miles de usuarios y vecinos del Callao. Estas medidas tienen como propósito agilizar el tránsito, mejorar la seguridad y facilitar la fiscalización en los principales corredores del puerto.

Los representantes de las empresas destacaron que la iniciativa permitirá incrementar la velocidad de los recorridos y optimizar la operatividad del sistema, además de ofrecer mayor comodidad y regularidad a los pasajeros. El ordenamiento vial y el control en los puntos de parada son vistos como avances clave para una mejor experiencia de viaje.

La puesta en marcha de los corredores rosados forma parte del Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao (PMU), que reúne más de 200 proyectos destinados a transformar la movilidad y ofrecer un servicio público de calidad.

Red de corredores complementarios en Lima

Actualmente, Lima Metropolitana cuenta con una red de catorce servicios operativos distribuidos entre los corredores complementarios, que funcionan con rutas definidas, autobuses y una gestión empresarial formalizada.

  • Corredor Rojo (Javier Prado - La Marina - Faucett): Opera con los servicios 201, 204, 206 y 209. La flota está compuesta por 300 autobuses, entre ellos cinco articulados, a cargo de Allin Group y Javier Prado S.A.
  • Corredor Azul (Tacna - Garcilaso - Arequipa): Ofrece seis servicios (301, 303, 305, 336, 370 y 371) y cuenta con 125 autobuses y 32 midibuses. El Consorcio Transporte Arequipa S.A. gestiona las operaciones en este eje.
  • Corredor Morado (Próceres - Abancay - Brasil): Mantiene los servicios 404, 405, 406 y 412SE09, con una flota de 150 autobuses, operados por Consorcio Empresarial Futuro Express S.A., Consorcio Nueva Alternativa S.A. y Consorcio Santa Catalina S.A.
En la planificación original, se proyectaron 63 servicios troncales y 125 alimentadores para los corredores complementarios. Sin embargo, no todos estos servicios han sido implementados, por lo que la red aún tiene margen de crecimiento para alcanzar su potencial completo.

La introducción de los corredores rosados en el Callao representa un paso adicional para extender los beneficios de los corredores complementarios, que ya han demostrado ser una alternativa algo más eficiente frente al sistema tradicional. Los usuarios acceden a recorridos más rápidos, mayor regularidad y mejores estándares de seguridad.

La además ATU aseguro que reafirma su compromiso con la modernización del transporte urbano, trabajando conjuntamente con empresas concesionarias y autoridades locales para que la movilidad en Lima y el Callao se mude hacia un sistema más ordenado, cómodo y seguro para los ciudadanos.

