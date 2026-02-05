Perú

Accidente de la Panamericana Sur: tráiler que transportaba frutas impacta contra poste y genera tráfico

El vehículo se desvió del carril en sentido norte a sur y terminó impactando la base de concreto de un poste de alumbrado público

Guardar
Un tráiler que se desplazaba por la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 7.5 en Surco, impactó contra un poste de concreto, provocando su caída y el bloqueo de varios carriles en ambos sentidos. El incidente ha generado una severa congestión vehicular en plena hora punta. Panamericana TV

Un tráiler que transportaba frutas chocó contra un poste de luz en la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 7.5, en el puente Pedagógico del distrito de Surco, lo que provocó la caída de la estructura y el cierre parcial de la vía en ambos sentidos. El incidente, ocurrido alrededor de las 6:53 a.m. durante la hora punta.

Este hecho ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular en una de las principales arterias de Lima.

El vehículo se desvió del carril en sentido norte a sur y terminó impactando la base de concreto de un poste de alumbrado público. Como resultado, la estructura cayó sobre dos carriles de la vía en el sentido sur a norte, obligando a las autoridades a inhabilitar esos carriles para evitar mayores riesgos.

El accidente no ha reportado
El accidente no ha reportado ningún herido, personal de la municipalidad se encuentra en la zona| Panamericana Noticias

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas exactas del accidente ni las condiciones del conductor, quien habría sido trasladado a la comisaría de Surco para rendir su testimonio. La presencia de los equipos de emergencia y el cierre de carriles generaron demoras significativas que afectaron a miles de ciudadanos.

Este accidente pudo ser una tragedia si hubiera trabajadores de turno para la limpieza de la vía.

Desvíos y paralización

Personal de la Policía Nacional y de EMAPE (Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima) llegó al lugar con una grúa y una camioneta para gestionar el tráfico, organizar los desvíos y retirar el vehículo siniestrado.

Accidente de la Panamericana Sur:
Accidente de la Panamericana Sur: tráiler que transportaba frutas impacta con poste y genera tráfico | Panamericana Noticias

Durante las labores de remoción se observaron mangos dispersos en la calzada, lo que sugiere que parte de la carga transportada por el tráiler estaba compuesta por esta fruta.

De esta manera, se les pide a los conductores tomar las vías alternas o verificar el desvío.

La tragedia de la Panamericana Sur

El 15 de enero de 2026, otro accidente grave en la Panamericana Sur expuso la precariedad laboral de los trabajadores de Emape. Durante labores de limpieza en el kilómetro 17, un tráiler embistió los vehículos de la empresa municipal, provocando la muerte de tres empleados y dejando más de ocho heridos. Las víctimas, Wilfredo Rosales y Jessica Colachagua, trabajaban sin contrato formal ni orden de servicio firmada, y se encontraban en condiciones de informalidad.

La investigación de Punto Final reveló que más de 200 obreros se encontraban en situaciones similares, contratados únicamente como locadores de servicios. La mayoría debía pagar por su propio Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), sin acceso a beneficios sociales, vacaciones ni cobertura adecuada en caso de accidente. El propio presidente del directorio de Emape reconoció que los empleados firmaron sus órdenes de servicio después del accidente, atribuyendo la demora a la emergencia tras el retiro de Rutas de Lima.

Especialistas en derecho laboral advirtieron que las funciones de los trabajadores requerían un contrato formal y acceso a seguridad social desde el primer día. La situación destapó la informalidad persistente en la gestión de personal en empresas municipales como Emape, y motivó cuestionamientos sobre la protección de quienes realizan labores de alto riesgo en la vía pública.

Temas Relacionados

Panamericana SurEmapeAccidente de tránsitoperu-noticias

Más Noticias

Romeo Santos y Prince Royce llegan juntos a Lima: fecha, lugar y más detalles sobre su concierto

Los artistas confirmaron su única presentación en Perú, donde repasarán sus éxitos y nuevos lanzamientos en una noche que promete marcar la agenda musical del año

Romeo Santos y Prince Royce

Cayó horas después del crimen: así fue capturado el asesino del suboficial en el centro de Lima

Aarón Gian Carlo Cornejo Ramírez se encuentra detenido y será investigado por la muerte del efectivo. Aún se desconoce la identidad de su cómplice

Cayó horas después del crimen:

Claudia Palza rompe su silencio tras ser despedida de Rebaza Acosta por indisciplina: “No paramos”

La central peruana reapareció en redes sociales luego de que el presidente del club ‘chalaco’ revelara que incurrió en tardanzas durante los entrenamientos

Claudia Palza rompe su silencio

Accidente fatal en el Rímac: motociclista impacta contra barreras de plástico y fallece en Prolongación Tacna

En el lugar del accidente, agentes policiales y personal de Emergencias Médicas constataron el fallecimiento del conductor

Accidente fatal en el Rímac:

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”

El presidente del cuadro del Callao, Jonel Córdova, confirmó la separación definida de la voleibolista que integró la selección peruana. Entérate de los detalles de su inesperada salida

Rebaza Acosta despidió a jugadora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Qué es el

Elecciones 2026: ¿Qué es el Parlamento Andino, cuáles son sus funciones y cuántos representantes tendrá el Perú?

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

País para Todos a punto de quedarse sin candidatos: advierten que renunciarán si Vladimir Meza no esclarece financiamiento a Nativa

Ministros defienden contrataciones de jóvenes tras visitas a José Jerí: esto dijeron sobre caso que movilizó a la Fiscalía y Contraloría

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

ENTRETENIMIENTO

Romeo Santos y Prince Royce

Romeo Santos y Prince Royce llegan juntos a Lima: fecha, lugar y más detalles sobre su concierto

Rodrigo González acusa de mentiroso a periodista argentino por rumores sobre Milett Figueroa: “Hambriento de estelaridad”

Gustavo Bueno reaparece y emociona al contar su lucha tras alejarse de ‘Al fondo hay sitio’

María Pía Copello sorprende con el debut de su streaming ‘Sin +Q Decir’, pero sus vistas caen notablemente

Suheyn Cipriani abandona ‘La Manada’ por proyecto propio en canal de Jefferson Farfán, Satélite+

DEPORTES

Pedro García lanzó insólita recomendación

Pedro García lanzó insólita recomendación a Pablo Guede tras derrota de Alianza Lima vs Club 2 de Mayo: “Que se haga un baño de ruda”

Claudia Palza rompe su silencio tras ser despedida de Rebaza Acosta por indisciplina: “No paramos”

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: “Una verdadera fiesta”

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo Garcés tras interrumpir charla técnica en Alianza Lima vs 2 de Mayo