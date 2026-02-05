Accidente de la Panamericana Sur: tráiler que transportaba frutas impacta contra poste y genera tráfico

Un tráiler que se desplazaba por la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 7.5 en Surco, impactó contra un poste de concreto, provocando su caída y el bloqueo de varios carriles en ambos sentidos. El incidente ha generado una severa congestión vehicular en plena hora punta. Panamericana TV

Un tráiler que transportaba frutas chocó contra un poste de luz en la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 7.5, en el puente Pedagógico del distrito de Surco, lo que provocó la caída de la estructura y el cierre parcial de la vía en ambos sentidos. El incidente, ocurrido alrededor de las 6:53 a.m. durante la hora punta.

Este hecho ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular en una de las principales arterias de Lima.

El vehículo se desvió del carril en sentido norte a sur y terminó impactando la base de concreto de un poste de alumbrado público. Como resultado, la estructura cayó sobre dos carriles de la vía en el sentido sur a norte, obligando a las autoridades a inhabilitar esos carriles para evitar mayores riesgos.

El accidente no ha reportado ningún herido

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas exactas del accidente ni las condiciones del conductor, quien habría sido trasladado a la comisaría de Surco para rendir su testimonio. La presencia de los equipos de emergencia y el cierre de carriles generaron demoras significativas que afectaron a miles de ciudadanos.

Este accidente pudo ser una tragedia si hubiera trabajadores de turno para la limpieza de la vía.

Desvíos y paralización

Personal de la Policía Nacional y de EMAPE (Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima) llegó al lugar con una grúa y una camioneta para gestionar el tráfico, organizar los desvíos y retirar el vehículo siniestrado.

Durante las labores de remoción se observaron mangos dispersos en la calzada, lo que sugiere que parte de la carga transportada por el tráiler estaba compuesta por esta fruta.

De esta manera, se les pide a los conductores tomar las vías alternas o verificar el desvío.

La tragedia de la Panamericana Sur

El 15 de enero de 2026, otro accidente grave en la Panamericana Sur expuso la precariedad laboral de los trabajadores de Emape. Durante labores de limpieza en el kilómetro 17, un tráiler embistió los vehículos de la empresa municipal, provocando la muerte de tres empleados y dejando más de ocho heridos. Las víctimas, Wilfredo Rosales y Jessica Colachagua, trabajaban sin contrato formal ni orden de servicio firmada, y se encontraban en condiciones de informalidad.

La investigación de Punto Final reveló que más de 200 obreros se encontraban en situaciones similares, contratados únicamente como locadores de servicios. La mayoría debía pagar por su propio Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), sin acceso a beneficios sociales, vacaciones ni cobertura adecuada en caso de accidente. El propio presidente del directorio de Emape reconoció que los empleados firmaron sus órdenes de servicio después del accidente, atribuyendo la demora a la emergencia tras el retiro de Rutas de Lima.

Especialistas en derecho laboral advirtieron que las funciones de los trabajadores requerían un contrato formal y acceso a seguridad social desde el primer día. La situación destapó la informalidad persistente en la gestión de personal en empresas municipales como Emape, y motivó cuestionamientos sobre la protección de quienes realizan labores de alto riesgo en la vía pública.