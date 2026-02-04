Luis Fernando Rodríguez se deshace en elogios para Yahaira Plasencia: “Su presencia irradia como el sol”

La cantante sorprendió al compartir imágenes con un vistoso anillo y recibió halagos públicos de Luis Fernando Rodríguez, alimentando los rumores sobre una relación que cada vez luce más sólida y estable para ambos (América TV)

La cantante Yahaira Plasencia volvió a situarse en el centro de la atención pública tras compartir imágenes que avivaron rumores sobre un posible compromiso.

Un anillo llamativo y un voluminoso ramo de rosas despertaron especulaciones, mientras el empresario Luis Fernando Rodríguez decidió pronunciarse y confirmar el vínculo sentimental que los une.

Con un mensaje extenso y cargado de admiración, el también conocido como ‘Don Diablo’ describió esta etapa como un momento de estabilidad emocional y bienestar personal. Sus palabras no solo reafirmaron el romance, también ofrecieron una visión íntima de la relación, marcada por la calma, el respeto y el reconocimiento mutuo. La cantante, por su parte, respaldó esa narrativa y habló de un periodo de paz que no experimentaba desde hace tiempo.

Mensajes de admiración y confirmación del romance

Luis Fernando Rodríguez confirmó su relación con Yahaira Plasencia y destacó la calma que vive junto a la salsera, a quien definió como talento y luz (Instagram)

Las versiones sobre la vida sentimental de Yahaira Plasencia se intensificaron luego de que la artista apareciera en redes sociales luciendo joyas y flores, un gesto que muchos interpretaron como señal de un compromiso. Ante ese escenario, Luis Fernando Rodríguez optó por despejar dudas y expresar públicamente lo que siente por la intérprete. En una comunicación difundida en televisión, el empresario afirmó atravesar una etapa serena y positiva, en la que la estabilidad ocupa un lugar central.

“Lo que sí puedo expresar es que estoy en una etapa muy tranquila y alegre, expresando en paralelo que Yahaira es una gran persona en todos los aspectos, al igual que su familia”, señaló Rodríguez, dejando claro que el vínculo no se limita a la pareja, sino que incluye una relación cercana con el entorno familiar de la cantante.

El empresario fue más allá y utilizó un lenguaje enfático para describir a Plasencia, tanto en el plano personal como artístico. “Me quedaría corto en exteriorizar todos los adjetivos cualitativos que poseen. Para concluir, debo estipular que Yahaira es un reflector indescriptible derrochando arte y brilla como el sol”, manifestó, una frase que rápidamente se viralizó y reforzó la imagen de una relación consolidada.

Las declaraciones se produjeron luego de que ambos fueran vistos compartiendo reuniones familiares y celebraciones de fin de año, lo que ya había alimentado versiones sobre la seriedad del romance. Con sus palabras, Rodríguez no solo confirmó la relación, también buscó marcar distancia de la polémica y enfocarse en el presente que comparte con la salsera.

Yahaira Plasencia y una etapa de paz personal

Yahaira Plasencia afirmó que atraviesa un periodo de tranquilidad emocional y explicó que su relación se construye con respeto y sin presiones (Instagram)

La propia Yahaira Plasencia decidió hablar sobre este momento de su vida y coincidió con la descripción de tranquilidad que expuso su pareja. En entrevistas televisivas, la cantante explicó que el vínculo se ha construido de manera gradual, sin apuros ni exposiciones innecesarias, una decisión que responde a experiencias pasadas.

“La vida te sorprende. Todo ha sido paso a paso, la verdad. Yo quiero mantenerlo así, muy tranquilo y privado. Tenemos diferentes rubros. Él en lo suyo, yo en lo mío”, comentó la artista para América Espectáculos, al subrayar que ambos respetan sus espacios profesionales.

Plasencia también destacó cualidades personales de Rodríguez que, según dijo, resultaron determinantes para abrirle un lugar en su vida. “Es un caballero, es educado, tiene un corazón increíble. Es muy buena persona. Hace mucho tiempo que no sentía tanta paz, tanta tranquilidad”, expresó, al describir un estado emocional que contrasta con etapas anteriores de alta exposición mediática.

Otro aspecto que resaltó fue la integración de su pareja a su círculo familiar, un punto que considera clave para su bienestar. “Mis papás lo respetan y lo quieren muchísimo. Él es una persona increíble. Hace tiempo no me sentía tan tranquila, tan en paz. Me siento bien y muy feliz”, afirmó, confirmando que el respaldo de su entorno ha fortalecido la relación.

En medio de las especulaciones, la cantante también aprovechó para aclarar versiones que circulaban sobre su vida personal. Negó estar embarazada y aseguró que, por ahora, su prioridad sigue siendo su carrera artística. “No estoy embarazada y por ahora no quiero ser madre, estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y tengo aún metas por cumplir”, puntualizó, marcando límites frente a los rumores.