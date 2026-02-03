El aire acondicionado ayuda a prevenir los golpes de calor, aunque un mal uso puede afectar tu salud

Una mujer muestra preocupación mientras intenta encender un aire acondicionado que no funciona correctamente en su hogar, reflejando el impacto de las altas temperaturas y la importancia de los equipos de climatización durante las olas de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire acondicionado es un aliado clave para enfrentar el calor intenso en oficinas, hogares y espacios públicos. Mantener una temperatura adecuada permite evitar el golpe de calor y favorece la comodidad durante el verano. Sin embargo, el mal uso o la falta de mantenimiento pueden convertir este recurso en un riesgo para la salud, al facilitar la proliferación de bacterias y el agravamiento de ciertas enfermedades.

El principal beneficio del aire acondicionado radica en su capacidad para evitar el golpe de calor, una condición que puede presentarse cuando la temperatura supera los 30 grados y el cuerpo pierde líquidos rápidamente. “El aire acondicionado nos ayuda a mantenernos hidratados y a evitar manifestaciones graves que pueden terminar en una emergencia hospitalaria”, explicó el doctor óscar Gayoso, neumólogo de la Universidad Cayetano Heredia, a Agencia Andina. Además, contribuye a mejorar el confort en oficinas y hogares, permitiendo que las personas mantengan su productividad y bienestar durante los días más calurosos.

Sin embargo, no todo son ventajas. El mismo sistema que refresca el ambiente puede convertirse en un riesgo si no se utiliza correctamente. El doctor Gayoso señaló que el uso descontrolado y la falta de mantenimiento pueden favorecer la proliferación de bacterias y la dispersión de partículas infectantes, lo que aumenta la probabilidad de enfermedades respiratorias y otras complicaciones. Así, el aire acondicionado exige un manejo responsable y consciente de sus posibles efectos secundarios.

Un aparato de aire acondicionado con una gran cruz roja ilustra las restricciones o prohibiciones en el uso de estos dispositivos, medida que podría deberse a crisis energética, ahorro de electricidad o nuevas normativas sobre eficiencia energética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y enfermedades asociadas al aire acondicionado

Uno de los riesgos más relevantes asociados al aire acondicionado es la contaminación bacteriana. El sistema interno de estos equipos es húmedo, lo que facilita el desarrollo de bacterias que pueden ser dispersadas en el ambiente. El doctor Gayoso advirtió: “El uso descontrolado del aire acondicionado puede generar mayor contaminación bacteriana en el ambiente porque facilita la dispersión de las partículas infectantes”.

Entre los casos más conocidos se encuentra la enfermedad de los legionarios, causada por la bacteria Legionella pneumophila, que ha provocado brotes significativos de neumonía en lugares donde los sistemas de aire acondicionado estaban contaminados.

Una nueva tecnología de enfriamiento del hogar promete desplazar al aire acondicionado. (Foto: Imagen ilustrativa)

Además, existen otros microorganismos que pueden proliferar en filtros y conductos mal mantenidos. “Afortunadamente, no son muchas las bacterias peligrosas, pero el riesgo existe y puede evitarse con una limpieza y mantenimiento adecuados”, subrayó Gayoso.

El especialista también mencionó el síndrome del edificio enfermo, que afecta a personas que trabajan en edificios antiguos con sistemas de aire acondicionado centralizados y mal mantenidos. En estos entornos, la circulación de aire contaminado puede desencadenar infecciones y reacciones alérgicas en los ocupantes.

¿Cuál es la temperatura óptima para el aire acondicionado?

El doctor Gayoso recomienda que la temperatura ideal para espacios con personas esté entre 23℃ y 25℃. Superar este rango por debajo puede agravar distintos problemas de salud, especialmente en personas con condiciones como asma, rinitis alérgica o síndrome de ojo seco. “Exponer a una persona con asma a temperaturas de 18℃ puede desencadenar cuadros de hiperreactividad bronquial, como tos y síntomas respiratorios”, explicó Gayoso.

Un control remoto con modo ecológico en primer plano se utiliza para encender un aire acondicionado, que dispersa aire fresco en una sala moderna, promoviendo el ahorro de energía y el confort en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso excesivo de bajas temperaturas puede aumentar la sequedad ocular y nasal, así como empeorar los síntomas en quienes padecen enfermedades respiratorias o alergias. Los ambientes de trabajo y los espacios públicos, como aeropuertos y aviones, presentan un riesgo adicional debido al alto flujo de personas y la posibilidad de que los sistemas de aire no filtren adecuadamente las partículas más pequeñas.

Recomendaciones para un uso seguro del aire acondicionado

Para minimizar los riesgos, el neumólogo ofrece pautas claras de uso seguro. El mantenimiento regular de los filtros y conductos es fundamental para prevenir la contaminación bacteriana. “La manera de evitar que esto suceda es darle una buena limpieza y mantenimiento al equipo”, indicó Gayoso, quien aconseja realizar estas tareas antes del inicio de la temporada de calor.

Una persona enciende el aire acondicionado. (Canva)

Otra recomendación clave es evitar la exposición directa al flujo de aire, especialmente en el rostro, ya que puede afectar la vista, la nariz y la boca. En el caso de automóviles, se debe evitar dirigir el aire acondicionado directamente hacia los ocupantes. Además, resulta esencial regular la temperatura y no reducirla más allá de lo aconsejado, incluso ante olas de calor intensas.

En el ámbito laboral, el especialista destaca la importancia de que las empresas cuenten con equipos y protocolos de seguridad y salud en el trabajo para supervisar el estado de los sistemas de climatización. De este modo, es posible garantizar un entorno saludable para todos los empleados.

El correcto uso del aire acondicionado, acompañado de limpieza adecuada, temperatura apropiada y prevención de la exposición directa, permite disfrutar de sus beneficios sin comprometer la salud. Así, este recurso puede seguir siendo un aliado indispensable durante los meses más calurosos, siempre que se utilice con responsabilidad y conciencia de sus efectos.