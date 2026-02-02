Perú

Loreto será un horno: sensación térmica alcanzaría hasta 39 °C en medio de calor extremo y lluvias estacionales

El Senamhi informó que la región registrará altas temperaturas, elevada humedad y precipitaciones que podrían intensificarse, mientras varios ríos mantienen alertas hidrológicas

Las temperaturas superarán los 37
Las temperaturas superarán los 37 grados por las tardes y noches, advirtió el Senamhi

La región Loreto afronta en los próximos días un escenario climático marcado por calor intenso y lluvias propias de la temporada amazónica. Los reportes oficiales describen jornadas con alta humedad, incremento de la sensación térmica y precipitaciones que, aunque frecuentes, variarán en intensidad según el día y la zona. Este panorama coloca a la población y a las autoridades locales ante la necesidad de atención permanente a los avisos meteorológicos.

El comportamiento del tiempo responde a la interacción entre temperaturas elevadas, brillo solar durante las mañanas y una atmósfera con alto contenido de humedad. Estas condiciones, comunes en esta etapa del año, generan una percepción térmica superior a la temperatura real, con efectos directos en la vida diaria, el transporte fluvial y las actividades al aire libre.

A la par del calor, las lluvias continúan como un elemento constante del clima regional. En Loreto, las precipitaciones vespertinas forman parte del patrón estacional, aunque los reportes recientes señalan un posible aumento de su intensidad hacia el final de la semana, con impacto potencial en zonas urbanas y ribereñas.

Aumento de la sensación térmica en Loreto

Para lo que queda del
Para lo que queda del año, Senamhi prevé escenario de lluvias en Loreto, mientras que en Madre de Dios las temperaturas del aire, tanto las máximas como las mínimas se prevén por encima de los valores normales - crédito Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Loreto registrará un incremento significativo de la sensación de calor durante los próximos días. Según el organismo, esta percepción térmica podría alcanzar valores de hasta 39 °C, producto de la combinación de altas temperaturas, humedad elevada y periodos de sol, principalmente en horas de la mañana.

Entre el lunes y el miércoles, las temperaturas máximas oscilarán entre 32 °C y 33 °C. Sin embargo, la sensación térmica se ubicará por encima de esos valores y alcanzará rangos de 38 °C a 39 °C. Durante la madrugada, las temperaturas mínimas bordearán los 23 °C, con presencia de neblina y una rápida aparición del sol en las primeras horas del día.

Desde el Senamhi se precisó que este comportamiento climático corresponde a la dinámica habitual de la temporada en la Amazonía. No obstante, la entidad señaló la importancia de tomar precauciones ante la exposición prolongada al calor, sobre todo en sectores con mayor concentración urbana y limitada ventilación natural.

A pesar del predominio del calor, las lluvias seguirán presentes durante las tardes. De acuerdo con el Senamhi, estas precipitaciones se mantendrán entre leve y moderada intensidad durante los primeros días de la semana, conforme al patrón estacional de la región.

El director de la Dirección Regional 8 del Senamhi Loreto, Marco Paredes, explicó que “estas condiciones son típicas de la temporada; no obstante, el jueves y el viernes las precipitaciones podrían intensificarse”. El funcionario añadió que las lluvias “serán de moderada a fuerte intensidad en las tardes y noches” y podrían extenderse durante el fin de semana.

El monitoreo meteorológico identifica el avance de sistemas lluviosos desde la región Amazonas hacia el Datem del Marañón, así como precipitaciones activas en Ucayali. Estos fenómenos influyen en varias provincias de Loreto y elevan la probabilidad de lluvias fuertes en determinados sectores, con posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Condiciones hidrológicas y estado de los ríos

El caudal del río Marañón
El caudal del río Marañón alcanzó los 10,36 metros en la estación Puente Salinas Amojao, Amazonas. - Crédito: COEN - Indeci

El comportamiento de los ríos de la región acompaña este escenario climático. El Senamhi informó que el río Amazonas continúa en ascenso y se encuentra próximo a activar la alerta hidrológica amarilla en la estación de control de Iquitos.

En tanto, los ríos Marañón y Ucayali permanecen en alerta roja, mientras que el río Huallaga se mantiene en alerta naranja, todos con tendencia creciente. Este contexto incrementa el riesgo de desbordes en zonas bajas y ribereñas, con afectación potencial a viviendas, vías de comunicación y actividades económicas vinculadas al transporte fluvial.

Las autoridades recomiendan especial atención en comunidades asentadas cerca de los cauces, donde el incremento del nivel del agua suele reflejarse con mayor rapidez. La vigilancia permanente del comportamiento de los ríos resulta clave para la toma de decisiones oportunas.

Ante este panorama, el Senamhi exhorta a la población de Loreto a mantenerse informada mediante los canales oficiales y adoptar medidas preventivas frente al calor intenso y las lluvias persistentes. La recomendación se dirige, en especial, a quienes viven en zonas ribereñas o expuestas a inundaciones temporales.

De forma complementaria, el Instituto Nacional de Defensa Civil solicitó a las autoridades locales y regionales verificar el estado de las rutas de evacuación y asegurar su señalización. También pidió garantizar la operatividad de los servicios de salud, bomberos y policías ante posibles emergencias vinculadas a lluvias intensas.

Entre las sugerencias dirigidas a la ciudadanía figuran el refuerzo de techos de viviendas, la implementación de sistemas de alerta temprana, como silbatos o sirenas, y la elaboración del Plan Familiar de Emergencias. Estas acciones buscan reducir riesgos en un contexto climático que combina calor elevado, precipitaciones frecuentes y ríos con niveles en ascenso en distintos puntos de Loreto.

