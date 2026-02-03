Capturan a taxista acusado de abuso sexual contra una joven en Arequipa: sujeto tenía denuncias previas

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Alex Iván Tintaya Condori, de 37 años, señalado como presunto responsable de un abuso sexual contra una joven de 20 años en la ciudad de Arequipa. Según la denuncia presentada ante la comisaría de Zamacola, la agresión ocurrió la madrugada del último sábado 31 de enero, cuando la víctima abordó un vehículo que prestaba servicio de taxi tras salir de una discoteca ubicada en el centro comercial Plaza Norte.

De acuerdo con información difundida por Exitosa, la joven solicitó el traslado hacia su domicilio hacia el distrito de Cerro Colorado. Durante el trayecto, el conductor modificó abruptamente la ruta al llegar a la Avenida 55 y condujo hacia una quebrada oscura en la zona conocida como el Nazareno. Allí, según la denuncia policial, se perpetró el abuso sexual.

Agentes de la Policía Nacional trasladan a Alex Iván Tintaya Condori tras su detención en Arequipa. | Exitosa Noticias

Detenido tiene denuncias previas

La PNP informó que Tintaya Condori cuenta con al menos cuatro denuncias previas por delitos similares, situación que motivó su inmediata detención y actual permanencia bajo custodia policial. La existencia de antecedentes en el historial del detenido fue confirmada durante las primeras diligencias.

Fue la joven que logró tomar una fotografía al momento de abordar el taxi, siendo clave para la denuncia e identificar al sujeto. De esta manera, no sería el único caso, debido a que el acusado utilizaría ese mecanismo para capturar a sus víctimas.

Condenan a cadena perpetua a hombre por violación sexual a sus hijastras durante 10 años| Créditos: De Justicia

Denuncias en el 2025

En el Perú, la violencia sexual representa una emergencia persistente. Según datos oficiales, se registra una denuncia de violación sexual aproximadamente cada 39 minutos a nivel nacional. Durante los primeros seis meses de 2025, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 6,677 casos, la mayoría de los cuales involucran a niñas y adolescentes. De continuar esta tendencia, el año finalizaría con una cifra récord de más de 13 mil denuncias, superando el registro de 2024.

Las mujeres constituyen la gran mayoría de las víctimas, especialmente menores de 17 años, quienes representan más del 60% de los casos reportados en el primer semestre de 2025. Aunque los varones también son víctimas, los datos muestran que la niñez y la adolescencia concentran los niveles más altos de vulnerabilidad. Lima Metropolitana lidera la estadística nacional, seguida por regiones como Arequipa, Cusco y La Libertad, evidenciando la magnitud y la extensión del problema en todo el país.

Canales de ayuda

Línea 100: Servicio telefónico gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, disponible las 24 horas. Brinda orientación, consejería y soporte emocional a víctimas de violencia familiar y sexual.

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Ofrecen atención integral y gratuita (legal, psicológica y social) a quienes sufren violencia sexual o familiar. Se encuentran en todo el país, incluyendo comisarías y hospitales.

Chat 100: Plataforma digital para atención psicológica y asesoría en situaciones de violencia. Se accede desde la web del Ministerio de la Mujer.

Comisarías: Las denuncias pueden realizarse en cualquier comisaría del país, donde deben recibir la declaración de la víctima y activar el protocolo de atención.

Ministerio Público: Puedes realizar la denuncia en las oficinas de la Fiscalía.