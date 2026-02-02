Perú cerró el 2025 con 133 feminicidios: casi 11 mujeres asesinadas cada mes

Perú cerró 2025 con 133 feminicidios, un promedio de 11 víctimas por mes| Foto: Observatorio de género del sur andino

Perú reportó en 2025 un total de 133 casos de feminicidio, según cifras del Ministerio de la Mujer. Si bien las estadísticas han disminuido en comparación con los años anteriores, aún se mantienen niveles elevados en diversas regiones.

De acuerdo con los datos, Lima Metropolitana encabezó la lista de regiones con más víctimas, sumando 28 casos en el año. La siguieron Arequipa con 11 casos, Junín con 12, Cusco con 10 y Puno con 10.

Otras regiones como La Libertad, Huánuco y Ayacucho también reportaron cifras relevantes, aunque inferiores a las de la capital. El informe detalla que la suma total de feminicidios en el país alcanzó los 133 durante todo el año, lo que representa un promedio de aproximadamente 11 mujeres asesinadas por mes en el territorio nacional.

MIMP

Casos de feminicidios: reporte mensual

El análisis mensual de los feminicidios revela variaciones notorias. Marzo registró el mayor número de casos con 19 víctimas, seguido por enero con 17 y febrero con 14. En contraste, diciembre fue el mes con menos reportes, sumando 5 casos. Esta distribución muestra que los asesinatos de mujeres por razones de género no siguen un patrón estacional fijo, aunque los primeros meses del año presentaron una mayor incidencia.

El informe también proporciona un desglose por regiones. Lima Metropolitana se mantuvo como la zona más afectada, mientras que regiones como Ucayali y Moquegua contabilizaron 5 y 2 casos respectivamente. En el mapa nacional, la costa y la sierra central concentran los mayores números, evidenciando que la problemática atraviesa tanto grandes ciudades como zonas rurales.

Gobierno del Perú

Perfil del presunto feminicida durante 2025

Los presuntos feminicidas en Perú durante 2025 muestran algunos patrones predominantes. La mayoría de los presuntos responsables corresponde a adultos: el 72,7% tiene entre 18 y 59 años. El desglose por grupos de edad indica que el 30,5% tiene entre 18 y 29 años, el 42,2% entre 30 y 59 años y el 4,7% son mayores de 60 años.

Respecto a la situación laboral, el 45,3% de los presuntos feminicidas contaba con un empleo al momento del delito, mientras que el 21,9% no tenía ocupación. En el 32,8% de los casos no se reportó información sobre la situación laboral.

Estos datos permiten observar que la mayoría de presuntos feminicidas en el país corresponde a adultos en edad económicamente activa.

Composición Infobae (Imagen IA/EFE)

Canales de emergencia

Puedes comunicarte con los siguientes canales para solicitar apoyo.

Línea 100 : Servicio telefónico gratuito y confidencial, disponible las 24 horas del día. Ofrece orientación, consejería y derivación a servicios de protección para víctimas de violencia familiar y sexual.

Centros de Emergencia Mujer (CEM) : Espacios de atención presencial que brindan asesoría legal, apoyo psicológico y social a víctimas de violencia familiar y sexual. Se encuentran distribuidos en todo el país.

Chat 100 : Plataforma virtual para brindar orientación y apoyo a través de mensajes en línea, accesible desde la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Policía Nacional del Perú (PNP): Teléfono de emergencias 105 para denuncias inmediatas de situaciones de riesgo o violencia.