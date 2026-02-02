JEE sanciona a alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, por infringir neutralidad electoral y respaldar a Norma Yarrow

Fuente: Canal N

El Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1 determinó que la alcaldesa del distrito limeño de San Isidro, Nancy Vizurraga, vulneró el principio de neutralidad electoral al expresar apoyo a la legisladora y candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, Norma Yarrow.

De acuerdo con la resolución citada este lunes por Canal N, Vizurraga manifestó públicamente en redes sociales su respaldo a la agrupación a la que pertenece, así como a Yarrow, quien busca la reelección en el Congreso.

En diciembre de 2025, la autoridad edil publicó en X y Facebook su “solidaridad” con la aspirante a vicepresidenta, quien entonces sostuvo una entrevista tensa con el presentador Fabricio Escajadillo, contra quien anunció acciones legales por comentarios sobre su orientación sexual. Vizurraga, posteriormente, optó por eliminar los mensajes.

El documento oficial señala que la alcaldesa transgredió el numeral 32.1.2 del artículo 32 del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, que prohíbe a los funcionarios realizar actos que beneficien o perjudiquen a partidos o candidatos en campaña.

El Jurado dispuso remitir el expediente al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Municipalidad de San Isidro para que procedan conforme a sus atribuciones, una vez que la resolución quede firme.

Cruce

En la entrevista difundida por Resurge TV, Yarrow fue consultada por la unión civil, iniciativa que antes apoyó porque “todas las personas tienen derecho”, aunque en la actualidad aseguró que ya no la respalda.

“La unión civil para nosotros, como Renovación Popular, no es una alternativa. La unión patrimonial sí, y es un proyecto de ley que está en la Comisión de Justicia”, señaló, en referencia a una iniciativa planteada por el también congresista Alejandro Muñante, de su misma bancada, en noviembre de 2024.

El proyecto permite a dos personas crear un acuerdo patrimonial solidario, con derechos y obligaciones patrimoniales y asistenciales. Según el texto, este se formaliza mediante escritura pública ante notario e inscripción en registros públicos, y exige que los miembros sean mayores de edad, solteros, viudos o divorciados, sin hijos alimentistas y con declaración jurada de bienes.

Por su parte, la Ley de Unión Civil, impulsada por el legislador Alejandro Cavero (Avanza País) y también aprobada por la misma comisión, propone la creación de una “institución constituida por dos personas del mismo sexo o de sexo opuesto, denominados convivientes civiles, unidos voluntariamente para compartir un proyecto de vida en común”.

El conductor recordó a Yarrow una firma en 2018, cuando rubricó un acuerdo con colectivos LGBTI para “fomentar” su presencia en el presupuesto participativo.

“Fui invitada por un grupo donde todos los candidatos a la alcaldía íbamos a exponer nuestras ideas y se firmó un documento sobre todas las ideas en conjunto. Pero claro, tú resaltas el tema del LGTB”, le increpó.

Seguidamente, Yarrow anunció que accionaría de manera legal por comentarios que consideró difamatorios: “Voy a seguir los procesos que correspondan. Tengo los videos (...) Tú lo que quieres que te diga si yo soy LGTB, y no lo soy. ¿De acuerdo? Y si estoy a favor de la unión civil, no lo estoy”, añadió.

También volvió a salir en defensa de Muñante, quien en marzo pasado aseguró que una fotografía en la que aparece junto a miembros del grupo ‘Ex-LGBT Perú’ no sugiere que haya tenido “un pasado gay”.