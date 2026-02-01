Perú

Presunto feminicidio en Arequipa: mujer fue hallada sin vida en una vivienda

La Policía Nacional del Perú inició la búsqueda de Simion Cruz G., identificado como el principal sospechoso del caso

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga la muerte de una mujer de aproximadamente 35 años en el distrito de Yura, en la región de Arequipa, ocurrida la madrugada del sábado 31 de enero. Según información preliminar, el hallazgo se produjo cerca de las 4:30 a.m. en una vivienda alquilada de la asociación Camineros Empleados, luego de que vecinos alertaran a los serenos al percatarse de que la víctima no respondía.

De acuerdo con los reportes policiales, los primeros indicios apuntan a un ataque violento. Residentes de la zona relataron que la mujer era objeto de agresiones frecuentes y que en varias ocasiones escucharon gritos de auxilio provenientes de la vivienda.

Las versiones de los testigos aún se encuentra en proceso de verificación por parte de las autoridades. La Fiscalía de Arequipa realizó el levantamiento del cuerpo y dispuso su traslado a la morgue central para las diligencias correspondientes.

Una mujer de aproximadamente 35 años fue encontrada muerta en su vivienda del distrito de Yura, Arequipa, la madrugada del 31 de enero.

Principal sospechoso del presunto feminicidio

Mientras tanto, la PNP inició la búsqueda de Simion Cruz G., identificado como el principal sospechoso del caso y quien, según los testigos, abandonó el lugar tras el suceso.

Este sería el primer caso registrado en Arequipa en 2026. El hecho refuerza la preocupación existente en la región frente a la persistencia de la violencia contra las mujeres. El Perú cerró el 2025 con 130 reportes con características de feminicidio.

La fiscal a cargo señaló a su salida que el caso se trata de una “muerte violenta”, por lo que refuerza la hipótesis de quién estaría detrás de su asesinato.

Las autoridades instaron a la comunidad a colaborar con cualquier información relevante que permita localizar al sospechoso y esclarecer las circunstancias del crimen.

Más de 100 mujeres asesinadas en Perú en 2025: la lucha contra la violencia de género sigue pendiente

Canales de ayuda

Puedes comunicarte con los siguientes medios de manera gratuita para solicitar la ayuda correspondientes con los especialistas.

  • Línea 100: El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispone de la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación, información y soporte emocional a personas afectadas por violencia familiar o sexual. Está disponible las 24 horas y puede ser utilizada desde cualquier teléfono fijo o celular a nivel nacional.
  • Centro de Emergencia Mujer (CEM): Los Centros de Emergencia Mujer brindan atención integral, asesoría legal y apoyo psicológico a víctimas de violencia. Estos centros funcionan en diversas ciudades del país y cuentan con profesionales especializados en la protección de los derechos de las mujeres y la atención a víctimas.
  • Chat 100: El Chat 100 es una plataforma virtual del MIMP que permite recibir orientación y apoyo en línea sobre situaciones de violencia de género. A través de este canal, las personas pueden recibir ayuda confidencial y acceder a información sobre los servicios disponibles en su localidad.
  • La Policía Nacional del Perú cuenta con comisarías y unidades especializadas para atender denuncias por violencia de género. Las víctimas pueden acercarse a cualquier dependencia policial para presentar su denuncia, solicitar medidas de protección y recibir orientación sobre los pasos a seguir. La PNP garantiza la reserva de la información y la atención inmediata en casos de emergencia.

