Perú

Cancillería confirma liberación de ciudadano peruano secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro tras meses de reclusión

El ciudadano, arrestado en su vivienda de Isla Margarita y recluido en la prisión Rodeo I de Caracas, fue identificado por las autoridades peruanas a partir de la denuncia de una amiga ante la oficina consular. La intervención inmediata de la Cancillería, en coordinación con aliados internacionales, resultó clave para gestionar su liberación

Guardar
Arturo Gal’lino Rullier, ciudadano peruano-estadounidense,
Arturo Gal’lino Rullier, ciudadano peruano-estadounidense, recuperó su libertad tras permanecer más de dos meses detenido en Venezuela y fue trasladado a Puerto Rico bajo protección consular internacional. Foto: Cancillería

En medio de una ola de liberaciones de presos tras la caída del régimen chavista y la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, el ciudadano peruano Arturo Gal’lino Rullier fue excarcelado por las autoridades venezolanas el 30 de enero de 2026 y trasladado fuera del país, anunciaron fuentes oficiales. Su salida se produce en un contexto de presión internacional y gestiones diplomáticas intensificadas tras los recientes cambios políticos en Venezuela

En los últimos días, la Cancillería peruana informó que otros dos ciudadanos, Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, también recuperaron la libertad en Venezuela. Estas acciones forman parte de un esfuerzo diplomático sostenido, articulado a través de la Sección de Intereses del Perú en Caracas, bajo responsabilidad de la Embajada de Brasil, y con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, encargada de los asuntos venezolanos.

Las autoridades peruanas reiteraron su compromiso con la protección y asistencia consular de sus nacionales en el exterior. El Ministerio señaló que continúa trabajando para lograr la liberación de la última ciudadana peruana detenida en Venezuela y facilitar el retorno seguro de quienes han sido excarcelados en las últimas semanas.

Peruano es liberado tras meses de detención en prisión venezolana

Arturo Gal’lino Rullier fue arrestado el 29 de noviembre de 2025 en su domicilio en Isla Margarita, siendo después trasladado a la prisión Rodeo I en Caracas. La Cancillería peruana tuvo conocimiento del caso a través de una notificación de una amiga del connacional, quien alertó a la oficina consular en Caracas. Esto activó un proceso de coordinación entre la Embajada del Perú en Brasilia y la Cancillería brasileña, responsable de la representación diplomática peruana ante Venezuela.

Cancillería del Perú.
Cancillería del Perú.

La liberación de Gal’lino Rullier fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que gestionó su traslado fuera de Venezuela. El ciudadano peruano-estadounidense solicitó ser enviado a Puerto Rico, amparado en todo momento por la protección consular estadounidense. El Gobierno peruano expresó su agradecimiento por las gestiones del Gobierno de Estados Unidos y reiteró su política de defensa de los derechos de sus ciudadanos.

Peruanos y extranjeros aún detenidos en Venezuela: desafíos pendientes

Pese a los avances recientes, varios peruanos y ciudadanos extranjeros continúan detenidos en centros penitenciarios venezolanos. Entre ellos figura Marianela Chung, esposa de Arturo Paredes, recluida en el centro La Crisálida. El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó que mantiene abiertas todas las vías diplomáticas y consulares necesarias para lograr la libertad de quienes permanecen privados de su libertad por causas no completamente esclarecidas.

FOTO DE ARCHIVO: Manifestantes se
FOTO DE ARCHIVO: Manifestantes se reúnen frente a la oficina del Fiscal General sosteniendo carteles y fotos de personas detenidas mientras exigen su liberación, en medio de la liberación de prisioneros por parte del gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en Caracas, Venezuela, 20 de enero 2026. REUTERS/Gaby Oraa

En el mismo penal Rodeo I siguen detenidos el argentino Agustín Gallo y el mexicano-estadounidense Joseph Castañeda, además de varios colombianos identificados por los liberados. Las gestiones diplomáticas han contado con la colaboración activa de la Embajada de Brasil, que asume la representación de los intereses peruanos en Venezuela, y de Estados Unidos, que ha facilitado traslados y protección consular.

La Cancillería peruana subrayó que el compromiso con la protección de sus nacionales en el exterior es permanente. Las acciones conjuntas con gobiernos aliados y organismos internacionales continúan con el objetivo de asegurar la integridad y el retorno seguro de todos los ciudadanos detenidos y de asistir a sus familias en el proceso.

“No hubo ninguna negociación, hubo una extorsión”

El caso de Marco Antonio Madrid, liberado el 13 de enero tras más de un año recluido en Rodeo I, ofrece un testimonio directo sobre la situación en los centros penitenciarios venezolanos. En entrevista con EFE, Madrid rechazó que su caso y el de otros extranjeros sean presentados como presos políticos. “Esa organización que rige el país nos secuestró para extorsionar a diferentes países. Llamemos a las cosas por su nombre. No hubo ninguna negociación, hubo una extorsión”, afirmó Marco Antonio Madrid.

Durante su reclusión, coincidió con otros peruanos y extranjeros, describiendo un patrón de detenciones sistemáticas de personas sin actividad política, utilizadas como herramienta de presión internacional. “Al principio llegas a la cárcel y piensas que estás en un lugar de criminales. Luego escuchas la historia de cada uno y ves que esto es sistemático. Nos están secuestrando a todos”, señaló Madrid.

El ciudadano peruano Marco Antonio
El ciudadano peruano Marco Antonio Madrid Martínez retornó al Perú junto a su esposa y su menor hija tras permanecer detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, informó la Cancillería.

El peruano relató que fue testigo de la detención de personas de más de treinta y cinco nacionalidades, así como de situaciones de abuso y sufrimiento en los centros de detención. A pesar de su liberación y retorno a Perú, Madrid reconoció que la sensación de libertad sigue incompleta debido a la preocupación por quienes permanecen aún encarcelados. “Ya una vez en Perú tengo una sensación de alivio pero encerrado todavía de manera mental, con los compañeros que todavía están allí, en la misma situación”, expresó, reclamando la necesidad de mantener la atención internacional y diplomática sobre los casos pendientes.

Las experiencias relatadas por Madrid y la reciente liberación de ciudadanos peruanos reflejan la complejidad del escenario en Venezuela y la importancia de la cooperación internacional para garantizar el respeto a los derechos humanos y la pronta liberación de los detenidos.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroCancillería peruanaMarco Antonio MadridVenezuelaDerechos humanosArturo Gal’lino Rullierperu-noticias

Más Noticias

César Vega y su reacción ante la relación de Suheyn Cipriani y Macarius: “Si ella es feliz, yo también”

El salsero aseguró que lo más importante es la felicidad de la madre de su hija y enfatizó el compromiso compartido de ambos por el bienestar de su pequeña.

César Vega y su reacción

Joven estudiante perdió la vida tras caer del cuarto piso de un edificio en la UNSA de Arequipa

La universidad informó que la estudiante se encontraba sola al momento del incidente y que las grabaciones de las cámaras de seguridad ya fueron entregadas a las autoridades

Joven estudiante perdió la vida

Minsa activa alerta epidemiológica por alto riesgo de sarampión y polio en el país

El Ministerio de Salud refuerza la vigilancia y la vacunación ante la amenaza de importación y transmisión de dos enfermedades infecciosas que afectan principalmente a niños

Minsa activa alerta epidemiológica por

A qué hora juega Melgar vs Cienciano: partido en Arequipa por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El clásico del sur se disputará en el estadio Monumental UNSA en un contexto de incertidumbre sobre su transmisión debido a inconvenientes con 1190 Sports

A qué hora juega Melgar

Las marcas premium no son las más consumidas en Perú, tampoco las más baratas: estas son las que más dominan el mercado

Un análisis del consumo masivo revela que la preferencia de los peruanos se inclina hacia marcas que equilibran costo y beneficio, mientras el precio funciona como una medida de valor percibido y no únicamente como un indicador de bajo costo

Las marcas premium no son
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía de la Nación archiva

Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Dina Boluarte y sus exministros por incendios forestales de 2024

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP: PJ confirma que destitución de Jorge Angulo es nula, pero no volverá al cargo

ENTRETENIMIENTO

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor enemiga’ y revela si estará en ‘Al Fondo Hay Sitio’ 2026

Kangin, exintegrante de Super Junior, emocionado de regresar a Perú: “No es solo un escenario, es un espacio para comunicarnos”

Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy 2026 por un proyecto que busca empoderar a las niñas: “La música puede educar”

Murió Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi pobre angelito’, y los fans peruanos reaccionan a su partida

Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca: Imágenes revelan gestos de cariño

DEPORTES

A qué hora juega Melgar

A qué hora juega Melgar vs Cienciano: partido en Arequipa por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El Deportivo Cali de Pedro Gallese no despega y el promedio de descenso complica la continuidad del DT

Conmebol oficializó al Estadio Miguel Grau como sede de Sporting Cristal para su juego de Copa Libertadores ante Alianza Lima o 2 de mayo

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: día, hora y canal TV en Perú de la gran final del Australian Open 2026

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo: “Catastrófico”