Cancillería confirma liberación de ciudadano peruano secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro tras meses de reclusión

Arturo Gal’lino Rullier, ciudadano peruano-estadounidense, recuperó su libertad tras permanecer más de dos meses detenido en Venezuela y fue trasladado a Puerto Rico bajo protección consular internacional. Foto: Cancillería

En medio de una ola de liberaciones de presos tras la caída del régimen chavista y la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, el ciudadano peruano Arturo Gal’lino Rullier fue excarcelado por las autoridades venezolanas el 30 de enero de 2026 y trasladado fuera del país, anunciaron fuentes oficiales. Su salida se produce en un contexto de presión internacional y gestiones diplomáticas intensificadas tras los recientes cambios políticos en Venezuela

En los últimos días, la Cancillería peruana informó que otros dos ciudadanos, Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, también recuperaron la libertad en Venezuela. Estas acciones forman parte de un esfuerzo diplomático sostenido, articulado a través de la Sección de Intereses del Perú en Caracas, bajo responsabilidad de la Embajada de Brasil, y con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, encargada de los asuntos venezolanos.

Las autoridades peruanas reiteraron su compromiso con la protección y asistencia consular de sus nacionales en el exterior. El Ministerio señaló que continúa trabajando para lograr la liberación de la última ciudadana peruana detenida en Venezuela y facilitar el retorno seguro de quienes han sido excarcelados en las últimas semanas.

Peruano es liberado tras meses de detención en prisión venezolana

Arturo Gal’lino Rullier fue arrestado el 29 de noviembre de 2025 en su domicilio en Isla Margarita, siendo después trasladado a la prisión Rodeo I en Caracas. La Cancillería peruana tuvo conocimiento del caso a través de una notificación de una amiga del connacional, quien alertó a la oficina consular en Caracas. Esto activó un proceso de coordinación entre la Embajada del Perú en Brasilia y la Cancillería brasileña, responsable de la representación diplomática peruana ante Venezuela.

La liberación de Gal’lino Rullier fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que gestionó su traslado fuera de Venezuela. El ciudadano peruano-estadounidense solicitó ser enviado a Puerto Rico, amparado en todo momento por la protección consular estadounidense. El Gobierno peruano expresó su agradecimiento por las gestiones del Gobierno de Estados Unidos y reiteró su política de defensa de los derechos de sus ciudadanos.

Peruanos y extranjeros aún detenidos en Venezuela: desafíos pendientes

Pese a los avances recientes, varios peruanos y ciudadanos extranjeros continúan detenidos en centros penitenciarios venezolanos. Entre ellos figura Marianela Chung, esposa de Arturo Paredes, recluida en el centro La Crisálida. El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó que mantiene abiertas todas las vías diplomáticas y consulares necesarias para lograr la libertad de quienes permanecen privados de su libertad por causas no completamente esclarecidas.

FOTO DE ARCHIVO: Manifestantes se reúnen frente a la oficina del Fiscal General sosteniendo carteles y fotos de personas detenidas mientras exigen su liberación, en medio de la liberación de prisioneros por parte del gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en Caracas, Venezuela, 20 de enero 2026. REUTERS/Gaby Oraa

En el mismo penal Rodeo I siguen detenidos el argentino Agustín Gallo y el mexicano-estadounidense Joseph Castañeda, además de varios colombianos identificados por los liberados. Las gestiones diplomáticas han contado con la colaboración activa de la Embajada de Brasil, que asume la representación de los intereses peruanos en Venezuela, y de Estados Unidos, que ha facilitado traslados y protección consular.

La Cancillería peruana subrayó que el compromiso con la protección de sus nacionales en el exterior es permanente. Las acciones conjuntas con gobiernos aliados y organismos internacionales continúan con el objetivo de asegurar la integridad y el retorno seguro de todos los ciudadanos detenidos y de asistir a sus familias en el proceso.

“No hubo ninguna negociación, hubo una extorsión”

El caso de Marco Antonio Madrid, liberado el 13 de enero tras más de un año recluido en Rodeo I, ofrece un testimonio directo sobre la situación en los centros penitenciarios venezolanos. En entrevista con EFE, Madrid rechazó que su caso y el de otros extranjeros sean presentados como presos políticos. “Esa organización que rige el país nos secuestró para extorsionar a diferentes países. Llamemos a las cosas por su nombre. No hubo ninguna negociación, hubo una extorsión”, afirmó Marco Antonio Madrid.

Durante su reclusión, coincidió con otros peruanos y extranjeros, describiendo un patrón de detenciones sistemáticas de personas sin actividad política, utilizadas como herramienta de presión internacional. “Al principio llegas a la cárcel y piensas que estás en un lugar de criminales. Luego escuchas la historia de cada uno y ves que esto es sistemático. Nos están secuestrando a todos”, señaló Madrid.

El ciudadano peruano Marco Antonio Madrid Martínez retornó al Perú junto a su esposa y su menor hija tras permanecer detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, informó la Cancillería.

El peruano relató que fue testigo de la detención de personas de más de treinta y cinco nacionalidades, así como de situaciones de abuso y sufrimiento en los centros de detención. A pesar de su liberación y retorno a Perú, Madrid reconoció que la sensación de libertad sigue incompleta debido a la preocupación por quienes permanecen aún encarcelados. “Ya una vez en Perú tengo una sensación de alivio pero encerrado todavía de manera mental, con los compañeros que todavía están allí, en la misma situación”, expresó, reclamando la necesidad de mantener la atención internacional y diplomática sobre los casos pendientes.

Las experiencias relatadas por Madrid y la reciente liberación de ciudadanos peruanos reflejan la complejidad del escenario en Venezuela y la importancia de la cooperación internacional para garantizar el respeto a los derechos humanos y la pronta liberación de los detenidos.