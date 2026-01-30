Jefferson Farfán reaparece en redes tras ganar juicio a Melissa Klug por 300 mil dólares

La empresaria fue condenada a desembolsar casi USD 300.000 al exfutbolista, luego de que la justicia confirmara que incumplió el pacto de silencio tras el fin de su relación sentimental con Jefferson Farfán (Amor y Fuego)

Jefferson Farfán volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de que se conociera que ganó en última instancia el juicio que mantenía con Melissa Klug, un proceso legal que se extendió por varios años y que hoy tiene un desenlace contundente.

Según reveló Rodrigo González en el programa ‘Amor y Fuego’, la justicia determinó que la popular ‘Blanca de Chucuito’ incumplió el contrato de confidencialidad que ambos habían firmado, lo que la obliga a pagar una penalidad de 300 mil dólares al exfutbolista.

La información fue dada a conocer en vivo y generó impacto inmediato, incluso entre los propios conductores del espacio televisivo. El propio ‘Peluchín’ no ocultó su sorpresa al leer el fallo judicial y la cifra que deberá desembolsar Melissa Klug.

Juicio Farfán–Klug: la reacción del exfutbolista tras sentencia que obliga a pagar 300 mil dólares. Infobae Perú / Captura: IG

¿Qué hacía Jefferson Farfán tras ganar contra Melissa Klug?

“Se dispone a la parte demandada cumplir con el pago de la suma de… ¿pero para cumplir con el pago de esta suma qué hay que vender? ¡300 mil dólares! Por concepto de penalidad, ha ordenado sentencia confirmada emitida, bajo apercibimiento de ser declarada judicial morosa”, leyó González, visiblemente impresionado por el monto.

Mientras la noticia se propagaba rápidamente en redes sociales y medios de espectáculos, Jefferson Farfán optó por el silencio. El exseleccionado nacional evitó pronunciarse directamente sobre el fallo judicial, no emitió comunicados ni declaraciones públicas, pero sí realizó una publicación en sus redes sociales que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como una respuesta indirecta al triunfo legal.

Horas después de que se hiciera pública la información, la ‘Foquita’ compartió una serie de fotografías de su reciente viaje a República Dominicana, donde se le ve disfrutando del sol, relajado y sonriente. En una de las imágenes aparece tomando agua de coco, mientras que en otra se muestra junto a uno de sus hijos, fruto de su relación con Melissa Klug. Las instantáneas, aparentemente inofensivas, fueron interpretadas por sus seguidores como una señal de tranquilidad y satisfacción personal tras el fallo a su favor.

Lejos de exhibir ostentación o mensajes explícitos sobre el juicio, Farfán mantuvo un perfil discreto, centrando su publicación en momentos familiares y de descanso. Sin embargo, el contexto en el que se dio esta aparición digital hizo que muchos usuarios relacionaran su serenidad con el resultado del proceso judicial, considerando que el exfutbolista recibirá una de las sumas más altas ordenadas en un litigio de este tipo dentro del espectáculo peruano.

Por su parte, Melissa Klug tampoco se ha pronunciado de manera directa sobre la sentencia que la obliga a pagar los 300 mil dólares. Hasta el momento, no ha emitido declaraciones públicas ni ha confirmado si apelará o cómo afrontará el pago. No obstante, tras conocerse la información, la chalaca publicó mensajes reflexivos en sus redes sociales, los mismos que muchos interpretaron como una respuesta emocional al complejo momento que atraviesa.

Cabe recordar que este proceso judicial se originó luego de que Jefferson Farfán denunciara a Melissa Klug por presuntamente haber vulnerado el acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron tras el fin de su relación. Dicho contrato establecía que ninguna de las partes podía revelar detalles privados, acuerdos internos o información sensible vinculada a su vida personal y familiar, especialmente considerando la exposición mediática de ambos.

