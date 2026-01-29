Premios Grammy 2026: ¿cuándo es la gala de premiación más importante a la música?

La gala más importante de la música ya tiene fecha y lugar confirmados, con la Crypto.com Arena de Los Ángeles lista para recibir actuaciones, sorpresas y una lista de nominados de lujo en febrero del próximo año (EFE)

La ceremonia más importante de la música se celebrará el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles (California), una ciudad que vuelve a convertirse en el epicentro de la industria sonora.

Con 95 categorías, nuevas incorporaciones al reglamento y artistas de alto impacto entre los nominados, la noche promete marcar agenda tanto artística como comercial. Además del evento televisado, la jornada incluirá la tradicional ceremonia previa, donde se concentra la mayor parte de los galardones.

La expectativa se sostiene no solo por los nombres en competencia, sino por el contexto de transformación que atraviesa la música, con cruces de géneros, plataformas y mercados que redefinen el alcance de los premios.

Fecha, sede y horario de la ceremonia principal

Los Grammy 2026 ya tienen día, lugar y hora definidos, con Los Ángeles como sede de una gala que reunirá a la élite musical en una jornada decisiva. (EFE)

La 68.ª edición de los Premios Grammy se realizará el domingo 1 de febrero de 2026. La gala tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, uno de los recintos más emblemáticos para eventos de gran escala en Estados Unidos. El escenario ha sido elegido nuevamente para albergar la ceremonia central que reúne a artistas, productores y ejecutivos del sector musical.

El evento principal comenzará a las 8 de la noche, horario de la costa este de Estados Unidos (la misma hora para Perú), lo que equivale a las 5 de la tarde en Los Ángeles. Esta franja horaria permite una transmisión en vivo que alcanza a millones de espectadores tanto en América como en otros continentes.

Antes de la ceremonia televisada, el mismo día se llevará a cabo la denominada Premiere Ceremony en el Peacock Theater, ubicado en el mismo complejo. En ese espacio se entregan la mayoría de los premios correspondientes a categorías técnicas y especializadas, fundamentales para el reconocimiento del trabajo detrás de escena.

La elección de una única jornada para ambos eventos refuerza el carácter maratónico de los Grammy y consolida al 1 de febrero como una fecha clave para la industria musical global.

Transmisión y alcance internacional del evento

Los Grammy 2026 se emitirán en vivo por televisión y streaming, con una cobertura pensada para audiencias de Estados Unidos y América Latina. (EFE)

La gala de los Premios Grammy 2026 contará con transmisión en vivo a través de CBS en Estados Unidos, además de su emisión mediante la plataforma Paramount+. Estas señales concentrarán la cobertura principal del evento en el mercado norteamericano, con acceso tanto televisivo como digital.

Para el público de América Latina, se espera una cobertura amplia a través de señales de televisión paga y plataformas de streaming, con TNT y HBO Max como opciones previstas para la región. Esta estrategia busca mantener el alcance global del evento y adaptarse a los hábitos de consumo actuales.

La transmisión no se limita a la entrega de premios. Incluye presentaciones musicales, discursos de aceptación y momentos de homenaje que suelen generar alto impacto mediático. Cada edición se convierte en tendencia en redes sociales, con millones de interacciones en tiempo real.

La conducción volverá a estar a cargo del comendiante Trevor Noah, quien repetirá como maestro de ceremonias. El presentador ha liderado las últimas ediciones con un enfoque que combina humor, referencias culturales y comentarios sobre la actualidad de la industria. Su continuidad apunta a sostener una línea narrativa reconocible para la audiencia.

Categorías, cambios y estructura de premiación

La premiación mantendrá su formato dividido entre ceremonia previa y gala central, destacando tanto lo técnico como lo artístico. (EFE)

La edición 2026 de los Premios Grammy contempla un total de 95 categorías, lo que refleja la amplitud de géneros y formatos que abarca la industria musical actual. Dentro de este esquema, se incorporan nuevas categorías que buscan responder a la evolución de los estilos y a la segmentación del mercado.

Entre las novedades destaca la inclusión de Mejor Álbum Country Tradicional, una categoría que apunta a diferenciar propuestas dentro de un género con fuerte arraigo histórico y alto impacto comercial. Este ajuste responde a demandas internas de la industria y a la necesidad de reconocer matices estilísticos con mayor precisión.

La estructura de los premios se mantiene dividida entre la ceremonia previa y la gala principal. En la Premiere Ceremony se concentran galardones vinculados a producción, ingeniería de sonido, arreglos y otros aspectos técnicos que resultan esenciales para la creación musical.

La ceremonia central, en tanto, reúne las categorías de mayor visibilidad pública, como Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo. Estas distinciones suelen definir tendencias y consolidar carreras a escala internacional.

El diseño del evento busca equilibrar reconocimiento artístico con espectáculo televisivo, una fórmula que ha sostenido la relevancia de los Grammy a lo largo de décadas.

Artistas nominados y expectativas de la industria

Artistas consagrados y nuevas estrellas protagonizan una edición que genera altas expectativas por su impacto artístico y comercial. (EFE)

Las nominaciones para los Premios Grammy 2026 fueron anunciadas el 7 de noviembre de 2025 y colocaron en primer plano a figuras de alto impacto global. Entre los nombres más destacados aparecen Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter, artistas que representan distintos géneros y mercados.

La presencia de estos músicos refleja la diversidad sonora que atraviesa la industria. Desde el hip hop y el pop hasta la música latina, las candidaturas muestran un mapa amplio de estilos que conviven en el circuito principal de premiación.

Bad Bunny, en particular, consolida la proyección internacional de la música en español dentro de los Grammy, mientras que Kendrick Lamar vuelve a posicionarse como una figura clave del rap contemporáneo. Lady Gaga, por su parte, mantiene una presencia constante en la premiación gracias a su versatilidad artística.

Las expectativas también se extienden a las presentaciones en vivo, uno de los momentos más esperados de cada edición. Aunque el listado definitivo de actuaciones suele confirmarse cerca de la fecha, la presencia de artistas nominados anticipa un espectáculo de alto nivel.

La industria observa la gala como un termómetro de legitimación y visibilidad. Un premio Grammy no solo implica reconocimiento artístico, sino también impacto comercial, proyección internacional y reposicionamiento dentro del mercado musical.

En ese contexto, la edición 2026 se presenta como una cita clave para entender hacia dónde se dirige la música global, qué géneros ganan espacio y cómo se reconfigura el mapa de estrellas en una industria en permanente transformación.