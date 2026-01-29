Fiesta de la Virgen de la Candelaria: estos son los atractivos turísticos que puedes visitar en Puno

Descubre la magia de la celebración más grande de Perú, fusionando tradición religiosa y folclore en las tierras vibrantes de Puno. (Composición: Infobae / Andina)

La Festividad de la Virgen de la Candelaria transforma a Puno en el epicentro del folclore nacional y abre la puerta a una inmersión profunda en el patrimonio cultural, natural y gastronómico del sur peruano. Más allá de las coloridas celebraciones, la capital puneña y sus alrededores ofrecen destinos consolidados como referentes del turismo vivencial andino, guardianes de una herencia milenaria que permanece activa y motiva a visitantes de todo el mundo.

La experiencia se enriquece con la gastronomía local, que suma sabores emblemáticos. Platos como la trucha frita, el chicharrón de alpaca, el caldo de cabeza o “Huarjata” y la repostería a base de quinua —como el quispiño o la mazamorra— ocupan un lugar destacado. El chicharrón de alpaca destaca por su perfil nutritivo, con 22% de proteína y apenas 3% de grasa. El arte culinario puneño acompaña la exploración de cada rincón histórico y natural de la región.

El principal atractivo es el lago Titicaca, reconocido con la Jerarquía 4, la máxima distinción internacional para recursos turísticos. Con 36.180 hectáreas en territorio peruano, resalta por su altitud, relevancia ecológica y cultural. Fue incorporado a la lista Ramsar como Humedal de Importancia Internacional y es escenario de leyendas como la de Manco Cápac y Mama Ocllo. El lago se divide en tres zonas: el lago Mayor o de Chucuito, que alcanza 283 metros de profundidad; el lago Menor o Wiñaymarca; y la bahía de Puno. Su temperatura varía entre 11 ℃ en invierno y 14 ℃ en verano. Los cinco afluentes principales —Ramis, Huancané, Coata, Ilave y Suches— alimentan este ecosistema, generando un paisaje de alto valor histórico y natural.

Patrimonio urbano y devoción

En el centro de la ciudad, la Catedral de Puno —declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1972— exhibe la simbiosis del barroco mestizo en su fachada de granito labrado con motivos andinos. En su interior se encuentra el Cristo de la Bala, una pieza única en el país. A poca distancia, el Santuario de la Virgen de la Candelaria, dentro de la iglesia de San Juan, resguarda más de cien mantos bordados donados por fieles y constituye el núcleo de la devoción local, especialmente durante la festividad del 2 de febrero.

El recorrido patrimonial incluye el Balcón del Conde de Lemos, el más antiguo de la región, y el Museo Municipal Carlos Dreyer, donde se exhiben reliquias de las épocas preinca, inca y colonial, junto a piezas de oro provenientes de Sillustani. El Arco Deustua, erigido en homenaje a los héroes de Junín y Ayacucho, conserva el espíritu independentista de la ciudad. Desde el cerro Huajsapata, coronado por el monumento a Manco Cápac, se obtiene una panorámica privilegiada de la ciudad y del lago.

Más allá del casco urbano, la agenda se amplía hacia enclaves como el Museo Naval, dedicado a la historia marítima del lago, y el Buque Museo Yavarí, nave de hierro construida en Gran Bretaña y transportada pieza por pieza hasta el altiplano peruano en la década de 1860. El Museo de la Totora ofrece una experiencia directa con el proceso artesanal de esta fibra, esencial en la construcción de islas flotantes y otras expresiones tradicionales.

Islas del Titicaca: tradición viva

El propio lago acoge la isla de los Uros, célebre por sus plataformas de totora y la hospitalidad de sus habitantes, quienes abren su vida cotidiana a quienes desean participar en sus tradiciones. Destaca también Taquile, situada a 3.960 metros de altitud y considerada una de las islas lacustres más bellas del mundo. Sus dos mil habitantes conservan técnicas ancestrales de tejido, reflejadas en vestimenta colorida y simbólica. Taquile despliega proyectos turísticos orientados a la preservación cultural y ambiental, así como una playa calificada como la más alta del planeta, donde la temperatura estival alcanza hasta 15 ℃.

La isla Amantaní, de aproximadamente nueve kilómetros cuadrados, alberga diez comunidades dedicadas a la agricultura, el tejido y el tallado en piedra. Los visitantes pueden alojarse en casas rurales y acceder a miradores naturales y recintos ceremoniales prehispánicos como Pachatata y Pachamama, integrando la experiencia comunitaria y el encuentro con la cosmovisión local.

En las inmediaciones de la capital puneña, Chucuito resalta por el templo de Santo Domingo, el más antiguo de la región, edificado en 1581 con un diseño renacentista y rodeado de un entorno donde convergen historia y arquitectura religiosa.

Rutas patrimoniales y legado preincaico

La ciudad de Lampa, reconocida como la Ciudad Rosada por el tono de sus edificaciones y por su réplica de La Piedad de Miguel ángel, desempeñó un papel destacado, ya que fue utilizada para restaurar la obra original dañada en el Vaticano en 1972. La versión de yeso se conserva en el Palacio Municipal de Lampa, mientras que la réplica de aluminio fue instalada en el Templo de Santiago Apóstol.

El legado preincaico perdura en el complejo arqueológico de Sillustani, cuyas chullpas —mausoleos funerarios de hasta 12 metros de altura— demuestran la pericia y creencias de la nobleza Colla. En el museo de sitio se resguardan objetos de las culturas Colla, Tiahuanaco e Inca. El complejo recibió la distinción de Patrimonio Cultural de la Nación en 2003.

Otros destinos, como la península de Capachica, permiten el contacto directo con la vida rural y la práctica de actividades tradicionales. En Pucará destaca la alfarería local, en particular los reconocidos Toritos de Pucará, junto con el museo Lítico, que exhibe monolitos y esculturas de piedra.

Circuitos de arte y espiritualidad

En Juli, edificaciones renacentistas como el templo San Juan de Letrán resguardan lienzos célebres de la Escuela Cusqueña y pinturas de Bernardo Bitti, entre las que sobresale el “Bautizo de Jesús”. Así, el circuito turístico y cultural de la región se entrelaza para ofrecer una experiencia integral, donde tradiciones, paisajes y arte culinario confluyen en un solo destino.

Puno revela su riqueza a través de una oferta que combina devoción, historia, naturaleza y sabores auténticos. El visitante encuentra aquí un escenario que preserva su herencia milenaria y renueva su atractivo en cada festividad.