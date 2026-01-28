Una menor y 12 mujeres eran explotadas sexualmente en sauna spa de Pueblo Libre: PNP detuvo a nueve implicados

Policía interviene falso spa en Lima y encuentra víctimas de explotación sexual | Video: Latina

Un local que operaba bajo la fachada de un sauna spa fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) al confirmarse que funcionaba como presunto centro de explotación sexual en avenida La Marina, en Pueblo Libre. Durante el operativo, los agentes hallaron a una menor de edad y rescataron a 12 mujeres peruanas y extranjeras que habrían sido víctimas de abusos sexuales.

El jefe policial a cargo de la intervención informó que en el inmueble se encontraron varias habitaciones acondicionadas con sillones, camas, paredes rojas y televisores encendidos, lo que evidenciaría la actividad ilícita.

Las investigaciones señalan que las víctimas habrían sido captadas por la organización criminal 'Los Explotadores de Monterrey’, que engañaba a mujeres con falsas promesas de trabajo. Tras labores de seguimiento e inteligencia, la policía identificó la presencia de una menor de edad, lo que motivó la intervención inmediata.

Durante el operativo, se capturó a nueve personas, entre ellas Teófilo Leoncio Apeña Cano, alias Teo, de 72 años, señalado como propietario del establecimiento. Junto a él fueron detenidos otros ocho presuntos miembros de la red.

El coronel PNP José Flores, jefe de la División de Investigación de Trata de Personas, indicó que alias Teo operaba con apoyo de extranjeros. “Cuenta con dos venezolanos que se encargaban de captar a las personas, traerlas a Lima y, con engaños de trabajo, introducirlas para explotarlas sexualmente”, precisó.

PNP rescató a una menor y 12 mujeres de red de trata de personas que operaba en un sauna spa de Pueblo Libre | Foto captura: PNP

El general PNP Glenn García, director de la División de Investigación de Trata de Personas, confirmó el rescate de la menor y de doce mujeres que habrían sido agraviadas sexualmente. “Actualmente tenemos nueve detenidos y una víctima rescatada, que es la menor de edad, además de las doce mujeres afectadas”, señaló.

Durante el registro, los agentes hallaron profilácticos, cuadernos de registro de atenciones y otros elementos que servirán como pruebas. Alias Teo ya tenía antecedentes por trata de personas, con al menos dos carpetas fiscales abiertas. El local había sido intervenido en 2023 y 2025 y pese a ello, continuaba operando este año.

Tras este nuevo operativo, la municipalidad de Pueblo Libre dispuso la clausura definitiva del establecimiento, colocando un cartel oficial en el frontis. Los nueve detenidos fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), donde continuarán las diligencias por el presunto delito de trata de personas, mientras el Ministerio Público evalúa su situación legal.

Una madre venezolana ayuda a desmantelar una red de trata

A estas acciones se suma otro hecho reportado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, donde ayer, la Policía logró rescatar a una madre venezolana y a su hija, quienes habían escapado de una facción de la organización criminal venezolana ‘Tren de Aragua’ dedicada a la trata de personas. La mujer, tras permanecer cuatro años bajo amenazas y control de la organización criminal, denunció la retención de su hija y permitió a las autoridades intervenir una vivienda donde se custodiaba a menores de edad para someter a sus madres extranjeras.

Gracias a su testimonio, se identificó a los responsables del secuestro y explotación, y se desarticuló parte de la red liderada por Cristina Burgos Burgos y Juan de Jesús Estula Sierralta, quienes utilizaban a familiares para vigilar y amenazar a las víctimas. El operativo no solo permitió liberar a la madre y a su hija, sino también a más de 50 mujeres sometidas por la organización que operaba en Lima.

Números de emergencia para víctimas de trata de personas en Perú

Si eres víctima de trata de personas o conoces a alguien en riesgo, estos son los canales oficiales para pedir ayuda:

Línea gratuita 1818 , opción 1. Atención las 24 horas, todos los días del año.

WhatsApp del Ministerio del Interior : 942 841 978. Canal confidencial de orientación y denuncia.

Central de emergencias de la Policía Nacional del Perú: 105.

Comisarías y División de Trata de Personas (DIVINTRAP) de la PNP a nivel nacional.

Plataforma virtual de denuncias: www.mininter.gob.pe, en la sección Trata de Personas.