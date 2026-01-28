Extorsionadores toman Carabayllo: Un asesinato y una explosión frente a un colegio primario en menos de un día amenaza a vecinos. (Foto: Composición - Infobae)

El asesinato de Abraham Quintanilla Chuquillanqui, chofer de la empresa de transporte Estunsac, en un grifo de Carabayllo, ha intensificado la preocupación por la seguridad en Lima Norte. A este ataque se suma la explosión de un artefacto frente a un colegio de la zona, dos episodios que reflejan el aumento de la violencia criminal y el riesgo para conductores y residentes.

La noche del martes, Quintanilla fue atacado a balazos mientras recargaba combustible en una estación de la avenida Túpac Amaru, cerca del kilómetro 24,5. Las cámaras de seguridad y grabaciones realizadas por los propios agresores muestran cómo un sicario y un acompañante en moto se acercaron al vehículo y abrieron fuego sin previo aviso. Los atacantes registraron el atentado con teléfonos móviles, lo que permitió reconstruir los hechos.

La escena generó pánico entre los presentes. Testigos rodearon la unidad e intentaron socorrer a la víctima. “Está vivo, muévanse, pues, está vivo. Que no venga la madre, que lo lleve”, exclamó uno de los presentes, mientras otros pedían la llegada de la policía. Un compañero de trabajo trasladó a Quintanilla al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde murió minutos después por la gravedad de las heridas.

Sicario graba el ataque contra un chofer de bus en Carabayllo

Poco después, la policía acordonó la zona para iniciar las investigaciones. Los peritos recogieron al menos nueve casquillos de bala y recabaron material audiovisual de cámaras y teléfonos, considerados elementos clave para el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identificación de los autores. El caso sigue abierto y la incertidumbre crece entre trabajadores del transporte público y familiares de la víctima, que reclaman justicia.

En la zona de Lima Norte, hechos similares se han vinculado a la extorsión y cobro de cupos dirigidos a choferes y propietarios de unidades de transporte público. El dueño del bus negó haber recibido amenazas antes del ataque: “Acabo de llamar al gerente de la empresa, que nunca tuvo amenazas. Es increíble, ¿no? Estaba echando combustible y lo acaban de asesinar”, manifestó, asegurando que ni él ni la empresa han sido extorsionados.

Extorsionadores atacan colegio de educación primaria

Horas después del homicidio, en la madrugada del miércoles, un artefacto explosivo —presuntamente dinamita— estalló frente a la puerta del Centro Educativo 8174, en la urbanización Enace. La explosión dañó la entrada de la cancha de grass sintético y alteró la tranquilidad de la zona. Personal de serenazgo y de la Policía Nacional acudió al lugar tras el estruendo, que, según versiones preliminares, sería una advertencia de extorsionadores.

Extorsionadores atacan colegio de educación primaria en Carabayllo. (Foto: Carabayllo Al Día)

Ambos hechos han incrementado la alarma social. Familias y trabajadores del transporte expresan temor ante la posibilidad de nuevos episodios violentos, mientras la utilización de cámaras y videos por parte de los agresores revela nuevos métodos de intimidación y marcaje de territorio.

La falta de avances en la investigación mantiene en vilo a Carabayllo. El sentimiento de inseguridad se profundiza y muchos habitantes consideran que la violencia avanza sin freno, afectando la vida cotidiana y alimentando la sensación de desprotección en la comunidad.