Perú

Extorsionadores toman Carabayllo: Un asesinato y una explosión frente a un colegio primario en menos de un día amenaza a vecinos

Los criminales no solo atacan a unidades de transporte público, sino que incluso los centros educativos están en riesgo

Guardar
Extorsionadores toman Carabayllo: Un asesinato
Extorsionadores toman Carabayllo: Un asesinato y una explosión frente a un colegio primario en menos de un día amenaza a vecinos. (Foto: Composición - Infobae)

El asesinato de Abraham Quintanilla Chuquillanqui, chofer de la empresa de transporte Estunsac, en un grifo de Carabayllo, ha intensificado la preocupación por la seguridad en Lima Norte. A este ataque se suma la explosión de un artefacto frente a un colegio de la zona, dos episodios que reflejan el aumento de la violencia criminal y el riesgo para conductores y residentes.

La noche del martes, Quintanilla fue atacado a balazos mientras recargaba combustible en una estación de la avenida Túpac Amaru, cerca del kilómetro 24,5. Las cámaras de seguridad y grabaciones realizadas por los propios agresores muestran cómo un sicario y un acompañante en moto se acercaron al vehículo y abrieron fuego sin previo aviso. Los atacantes registraron el atentado con teléfonos móviles, lo que permitió reconstruir los hechos.

La escena generó pánico entre los presentes. Testigos rodearon la unidad e intentaron socorrer a la víctima. “Está vivo, muévanse, pues, está vivo. Que no venga la madre, que lo lleve”, exclamó uno de los presentes, mientras otros pedían la llegada de la policía. Un compañero de trabajo trasladó a Quintanilla al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde murió minutos después por la gravedad de las heridas.

Sicario graba el ataque contra un chofer de bus en Carabayllo

Poco después, la policía acordonó la zona para iniciar las investigaciones. Los peritos recogieron al menos nueve casquillos de bala y recabaron material audiovisual de cámaras y teléfonos, considerados elementos clave para el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identificación de los autores. El caso sigue abierto y la incertidumbre crece entre trabajadores del transporte público y familiares de la víctima, que reclaman justicia.

En la zona de Lima Norte, hechos similares se han vinculado a la extorsión y cobro de cupos dirigidos a choferes y propietarios de unidades de transporte público. El dueño del bus negó haber recibido amenazas antes del ataque: “Acabo de llamar al gerente de la empresa, que nunca tuvo amenazas. Es increíble, ¿no? Estaba echando combustible y lo acaban de asesinar”, manifestó, asegurando que ni él ni la empresa han sido extorsionados.

Extorsionadores atacan colegio de educación primaria

Horas después del homicidio, en la madrugada del miércoles, un artefacto explosivo —presuntamente dinamita— estalló frente a la puerta del Centro Educativo 8174, en la urbanización Enace. La explosión dañó la entrada de la cancha de grass sintético y alteró la tranquilidad de la zona. Personal de serenazgo y de la Policía Nacional acudió al lugar tras el estruendo, que, según versiones preliminares, sería una advertencia de extorsionadores.

Extorsionadores atacan colegio de educación
Extorsionadores atacan colegio de educación primaria en Carabayllo. (Foto: Carabayllo Al Día)

Ambos hechos han incrementado la alarma social. Familias y trabajadores del transporte expresan temor ante la posibilidad de nuevos episodios violentos, mientras la utilización de cámaras y videos por parte de los agresores revela nuevos métodos de intimidación y marcaje de territorio.

La falta de avances en la investigación mantiene en vilo a Carabayllo. El sentimiento de inseguridad se profundiza y muchos habitantes consideran que la violencia avanza sin freno, afectando la vida cotidiana y alimentando la sensación de desprotección en la comunidad.

Temas Relacionados

ExtorsiónSicariatoInseguridad Ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

Esto es lo que debes evaluar antes de comprar un departamento en Lima Top

Comprar un departamento exige evaluar distintos elementos que inciden de forma directa en su precio y facilidad de venta. La superficie, la ubicación puntual, el diseño de los ambientes y el presupuesto disponible son factores clave que influyen en la valorización y proyección del inmueble a lo largo del tiempo

Esto es lo que debes

¿Cómo poner los derechos humanos en el centro del debate electoral en Perú?Amnistía Internacional lanza campaña ‘Mira Bien’

A menos de tres meses de las elecciones generales, el organismo impulsa una campaña para que la ciudadanía exija propuestas que garanticen derechos humanos y combatan la violencia, la exclusión y la desigualdad en Perú

¿Cómo poner los derechos humanos

Alerta en la costa peruana: estudio revela fuerte caída de aves playeras en la ruta migratoria del Pacífico

Una investigación continental advierte que casi la mitad de las especies monitoreadas disminuye, poniendo en alerta a humedales clave como la Reserva Nacional de Paracas

Alerta en la costa peruana:

Oro al alza en Perú: crece el interés por la venta de joyas en Lima al cotizarse la onza en más de 5 mil dólares

Las casas de compraventa en el centro de la capital tienen más personas interesadas en vender sus anillos, cadenas y pulseras, debido al alza sin precedentes en el valor del oro

Oro al alza en Perú:

Alerta por cáncer de piel: EsSalud realizará campañas de despistaje en Lima, Callao y regiones por el Día del Lunar

EsSalud informó que en el 2025 se detectaron 2 758 nuevos casos de cáncer de piel a nivel nacional

Alerta por cáncer de piel:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí descarta que sus

José Jerí descarta que sus intervenciones sean ‘show’ mediático: “No importa exponerse”

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Gestión de José Jerí niega pedido a empresario chino y deja a su hidroeléctrica al borde de perder concesión más garantía de $244 mil

‘El Monstruo’ llegó al país: Ejecutivo alista conferencia por extradición de cabecilla de Los Injertos del Cono Norte

‘El Monstruo’ alcanza a Juan José Santiváñez: lo acusan de no denunciar a policías vinculados a ‘Los Injertos del Cono Norte’

ENTRETENIMIENTO

Miguel Trauco pensaba casarse a

Miguel Trauco pensaba casarse a fines del 2026, pero su prometida eliminó fotos de ellos tras denuncia

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: Parejas toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González y rechaza acusaciones contra Sergio Galliani: “No he denunciado ni respaldo linchamientos”

Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

DEPORTES

Hernán Barcos habló del presente

Hernán Barcos habló del presente de Alianza Lima tras denuncia contra sus jugadores: “Espero que el club logre salir de este momento”

Hernán Barcos reveló que armó el plantel de FC Cajamarca y afirmó que solo recomienda jugadores disciplinados: “Enfoque profesional que evita errores”

Hernán Barcos reveló a los dos jugadores que le gustaría fichar en FC Cajamarca: referentes de Alianza Lima y Sporting Cristal

Ricardo Gareca aprobó fichaje de Esteban Pavez en Alianza Lima: “Es un líder dentro y fuera de la cancha”

¿Sekou Gassama jugará Universitario vs ADT?: la estrategia de Javier Rabanal en debut de la Liga 1 2026