Este martes, Lima alcanzó temperaturas de hasta 33℃ en varios distritos al cumplirse nueve días de una intensa ola de calor

Una ciudadana intenta cubrirse el rostro con un abanico por el fuerte calor y la sofocante sensanción térmica en una calle de Lima Metropolitana. (Composición: Infobae Perú)

Lima vivió este martes 27 de enero el día más caluroso del verano 2026. Tras nueve jornadas consecutivas de temperaturas elevadas, la capital peruana alcanzó registros históricos que impactaron de forma especial a los distritos alejados del mar.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), varias estaciones meteorológicas reportaron valores entre 30℃ y 33℃, con picos en sectores como La Molina y Carabayllo. En estos puntos, la sensación térmica superó los 33℃ y se mantuvo durante varias horas.

La ola de calor, que ya suma más de una semana, obligó a la ciudadanía a extremar precauciones frente al calor. El fenómeno marcó un hito este verano y evidenció la vulnerabilidad de los sectores urbanos más distantes del litoral.

Las zonas ubicadas al norte y este de Lima Metropolitana experimentaron seis horas consecutivas con temperaturas superiores a 30℃. Las estaciones de La Molina y Carabayllo informaron que, entre las 10:00 y las 16:00 horas, los termómetros se mantuvieron en niveles inusualmente altos.

Especialistas del Senamhi detallaron que las olas de calor están asociadas a varios fenómenos atmosféricos.

“Los distritos del sector norte, como Carabayllo, y del sector este, como La Molina, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, presentan los valores más altos de temperatura, por encima de los 32℃. Esto es el valor más alto en lo que va del año”, explicó Janeth Huamán, meteoróloga del Senamhi, en diálogo con Agencia Andina.

La especialista precisó que la sensación térmica, la que realmente percibe el cuerpo humano, alcanzó 34℃ en algunos puntos, intensificando el bochorno. En Jesús María, por ejemplo, las estaciones meteorológicas registraron 29,9℃ a las 10:00 horas, mientras que en La Molina la temperatura llegó a 30,4℃ a esa misma hora.

Factores que explican ola de calor en Lima

El Senamhi atribuyó el aumento de las temperaturas a una combinación de factores meteorológicos. La principal explicación es la disipación de la nubosidad, típica del verano, que permite una mayor incidencia de la radiación solar sobre la ciudad.

La disipación de la nubosidad y el aumento de la humedad han favorecido el incremento de temperaturas extremas en los distritos alejados del mar en Lima. Foto: Senamhi

Además, las lluvias en la sierra han elevado la humedad relativa y modificado los patrones de circulación atmosférica en la costa central. Esto favorece la formación de cielos despejados y la acumulación de calor, sobre todo en sectores urbanos densos y alejados del mar.

En los próximos días se espera una ligera disminución de las temperaturas máximas. Sin embargo, la sensación de bochorno podría persistir debido al incremento de la humedad ambiental. “Pese a un eventual descenso, la población continuará percibiendo bochorno, principalmente en horas de la tarde y noche”, sostuvo Janeth Huamán.

Senamhi prevé calor extremo en Lima hasta el miércoles

El Senamhi emitió el Aviso Meteorológico N.º 022, de nivel naranja, vigente desde el lunes 26 hasta el miércoles 28 de enero. Advierte sobre el incremento de la temperatura diurna en la costa peruana, con valores máximos en Lima Metropolitana entre 27℃ y 32℃.

La entidad alertó, además, sobre la escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que incrementa el riesgo de exposición a la radiación ultravioleta. También se prevén ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h durante la tarde.

Entre las recomendaciones más relevantes, el Senamhi aconseja mantenerse bien hidratado, usar protector solar, vestir ropa ligera de manga larga y protegerse con sombrero de ala ancha durante la exposición al sol. El organismo insiste en evitar actividades físicas al aire libre entre las 10:00 y las 15:00 horas.

El Senamhi recordó que, aunque estos fenómenos son habituales en la región, pueden representar un riesgo para la salud si no se toman las precauciones adecuadas.

Radiación ultravioleta extrema en el día más caluroso

El martes 27 de enero, Lima también enfrentó niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta (UV). El monitoreo del Senamhi reportó en Carabayllo, Ceres (Ate) y Pantanos de Villa (Chorrillos) un índice Ultravioleta (IUV) de 11 entre las 12:00 y las 14:00 horas, considerado como “extremadamente alto”.

La radiación ultravioleta alcanzó niveles “extremadamente altos” en varios puntos de Lima, incrementando el riesgo de daño cutáneo y ocular durante las horas centrales del día. Foto: Senamhi

La estación de Villa María del Triunfo alcanzó un IUV de 10 y San Martín de Porres llegó a 9, ambos catalogados como “muy altos”. Estos valores implican riesgo significativo de daño cutáneo y ocular para quienes se expusieron al sol sin protección.

El Senamhi reiteró la importancia de usar bloqueador solar, ropa de manga larga, lentes con filtro UV y evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación. Además, recordó que la Ley N.º 30102 promueve acciones preventivas frente a los efectos nocivos de la radiación solar, especialmente en el verano.

La jornada más calurosa del verano en Lima dejó en evidencia la necesidad de adoptar medidas de autoprotección frente a extremos climáticos y radiación, en un contexto de persistente ola de calor y riesgos asociados.