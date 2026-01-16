Al menos tres muertos y más de 20 heridos por el derrumbe de un autobús en el sur de Perú

Las investigaciones preliminares señalan que el conductor del autobús perdió el control antes de que el vehículo se precipitara por un barranco de unos 50 metros en la región de Arequipa, en el sur de Perú. Este accidente, ocurrido en el distrito de Cotahuasi, provocó la muerte de al menos tres personas y dejó más de 20 heridos, según reportó la emisora peruana RPP.

De acuerdo con RPP, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa precisó que entre las víctimas mortales se encuentran el conductor del autobús y dos trabajadores de la mina La Inmaculada. Estas personas formaban parte de un grupo de mineros que viajaban a bordo del vehículo siniestrado, que se dirigía por una vía montañosa cuando ocurrió el percance.

El accidente sucedió el jueves y generó una rápida movilización de los equipos de emergencia, que llegaron al sitio para socorrer a los pasajeros. Los heridos están recibiendo atención médica, según consignó la radio peruana. Las autoridades regionales continúan colaborando en las tareas de rescate y han garantizado el traslado seguro de las personas afectadas a centros de salud cercanos.

RPP detalló que las causas exactas del siniestro aún se desconocen y que permanece abierta una investigación para determinar los factores que provocaron la caída del autobús. No obstante, los primeros reportes indican que el vehículo se precipitó tras la pérdida de control durante el trayecto por una zona de difícil acceso.

La presencia de mineros entre los pasajeros ha sido confirmada por autoridades locales, quienes además precisaron que entre los heridos figuran trabajadores con lesiones de distinta gravedad. La Gerencia Regional de Salud realiza el monitoreo de los afectados y comunica que los demás ocupantes del autobús accidentado están bajo observación médica.

El medio RPP describió que en el rescate han participado varias brigadas de socorristas, apoyadas por personal de salud y autoridades distritales. El terreno accidentado complicó las labores de auxilio, por lo que fue necesario el uso de equipos especiales para acceder al lugar donde descansó el autobús tras la caída.

Mientras avanzan las investigaciones oficiales sobre el accidente, las autoridades solicitan precaución a los viajeros que circulan por rutas similares en la región de Arequipa. La información recolectada por los servicios de emergencia servirá para esclarecer el motivo del descarrilamiento y evaluar posibles medidas preventivas en el futuro.