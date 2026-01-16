Agencias

Al menos tres muertos y más de 20 heridos por el derrumbe de un autobús en el sur de Perú

Las autoridades en Arequipa confirmaron que, tras caer un vehículo con trabajadores mineros a un barranco de 50 metros, los equipos de emergencia brindan ayuda inmediata a los sobrevivientes mientras se investigan los factores que provocaron el siniestro

Guardar

Las investigaciones preliminares señalan que el conductor del autobús perdió el control antes de que el vehículo se precipitara por un barranco de unos 50 metros en la región de Arequipa, en el sur de Perú. Este accidente, ocurrido en el distrito de Cotahuasi, provocó la muerte de al menos tres personas y dejó más de 20 heridos, según reportó la emisora peruana RPP.

De acuerdo con RPP, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa precisó que entre las víctimas mortales se encuentran el conductor del autobús y dos trabajadores de la mina La Inmaculada. Estas personas formaban parte de un grupo de mineros que viajaban a bordo del vehículo siniestrado, que se dirigía por una vía montañosa cuando ocurrió el percance.

El accidente sucedió el jueves y generó una rápida movilización de los equipos de emergencia, que llegaron al sitio para socorrer a los pasajeros. Los heridos están recibiendo atención médica, según consignó la radio peruana. Las autoridades regionales continúan colaborando en las tareas de rescate y han garantizado el traslado seguro de las personas afectadas a centros de salud cercanos.

RPP detalló que las causas exactas del siniestro aún se desconocen y que permanece abierta una investigación para determinar los factores que provocaron la caída del autobús. No obstante, los primeros reportes indican que el vehículo se precipitó tras la pérdida de control durante el trayecto por una zona de difícil acceso.

La presencia de mineros entre los pasajeros ha sido confirmada por autoridades locales, quienes además precisaron que entre los heridos figuran trabajadores con lesiones de distinta gravedad. La Gerencia Regional de Salud realiza el monitoreo de los afectados y comunica que los demás ocupantes del autobús accidentado están bajo observación médica.

El medio RPP describió que en el rescate han participado varias brigadas de socorristas, apoyadas por personal de salud y autoridades distritales. El terreno accidentado complicó las labores de auxilio, por lo que fue necesario el uso de equipos especiales para acceder al lugar donde descansó el autobús tras la caída.

Mientras avanzan las investigaciones oficiales sobre el accidente, las autoridades solicitan precaución a los viajeros que circulan por rutas similares en la región de Arequipa. La información recolectada por los servicios de emergencia servirá para esclarecer el motivo del descarrilamiento y evaluar posibles medidas preventivas en el futuro.

Temas Relacionados

Accidente de autobúsArequipaPerúGerencia Regional de SaludRPPMina La InmaculadaCotahuasiRescateBarrancoMinerosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Yemen nombra como primer ministro al actual titular de Exteriores tras la dimisión de Bin Buraik

La autoridad presidencial designa a Shaya Mohsen al Zindani para encabezar el gabinete yemení después de la salida de Salem Saleh bin Buraik, buscando fortalecer reformas, combatir la corrupción y responder a la crisis política y económica en medio del conflicto

Yemen nombra como primer ministro

Rusia acusa a EEUU de intentar "justificar una agresión" contra Irán al pedir la reunión del Consejo de Seguridad

El representante ruso ante Naciones Unidas criticó la convocatoria estadounidense de una reunión urgente, advirtiendo sobre riesgos de escalada y acusando a Washington de buscar respaldo internacional para actuaciones armadas en territorio iraní, según declaraciones oficiales

Rusia acusa a EEUU de

Irán acusa a EEUU ante el Consejo de Seguridad de participar en "la violencia" de las protestas

El embajador iraní en la ONU arremete contra Washington, imputándole injerencia y responsabilidad en la represión diaria, además de advertir que cualquier ataque justificado en argumentos humanitarios sería considerado una violación grave del Derecho Internacional

Irán acusa a EEUU ante

EEUU reitera ante el Consejo de Seguridad que Trump baraja "todas las opciones" en Irán

Washington insiste que la administración de Donald Trump evalúa medidas ante la sangrienta represión en Irán, destaca el respaldo de Estados Unidos a la población iraní y advierte sobre la posibilidad de un despliegue militar si continúa la violencia

EEUU reitera ante el Consejo

Patrick Mahomes reconoce que sus errores fueron claves en fracaso de los Chiefs

Infobae