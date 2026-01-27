Adolescente es madre de tres niños en Cajamarca: su padrastro la violaba desde los 11 años y su madre encubría al agresor

La menor, hoy con 16 años y acompañada de su tía, denunció que Juan Zelada Salazar la ultrajó desde que tenía 11 años de edad y producto de las vejaciones tiene tres hijos | Video: Radio Continente de Cajamarca

Un estremecedor caso de violencia sexual contra una menor de edad ha sido denunciado en la región Cajamarca. Una adolescente de 16 años, identificada con las iniciales M. C. Z., denunció haber sido víctima de violaciones sexuales continuas por parte de su padrastro desde que tenía 11 años. Como consecuencia de estos abusos, la menor es madre de tres niños, de 4 años, 3 años y 8 meses de edad.

Al no tener a dónde más recurrir, la denuncia fue realizada públicamente ante una ronda campesina, luego de que la adolescente asegurara no haber recibido justicia ni protección por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), pese a haber presentado al menos siete denuncias en distintas dependencias policiales de Cajamarca.

Presunto agresor en libertad

Según el testimonio de la menor difundido por varios medios locales como Continente de Cajamarca, el presunto agresor es su padrastro, Juan Zelada Salazar, quien actualmente se encuentra en libertad, pese a las reiteradas denuncias en su contra. La víctima indicó que incluso declaró en un centro de salud que el padre de sus hijos era su padrastro, pero aun así el sujeto no permanece detenido.

“Está libre, como si no tuviera ninguna denuncia”, declaró la adolescente, quien llegó desde el distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca, en busca de apoyo y protección.

Acusaciones contra la madre por encubrimiento y maltrato

Menor de 16 años es madre de tres niños producto de las violaciones sexuales que sufría por su padrastro, en Cajamarca | Foto referencial: Andina

La menor también acusó a su madre, Esther Chunque, de haber permitido y encubierto los abusos. Según su relato, no solo fue obligada a convivir con su agresor, sino que además fue víctima de constantes insultos, amenazas y maltrato psicológico.

“Mi mamá me decía que no saliera, me tenía encerrada. Incluso me pidió que pusiera a mis hijos solo con mis apellidos hasta que cumpliera la mayoría de edad”, relató la menor. No obstante, a la fecha los tres menores de edad no cuentan con DNI.

Asimismo, aseguró que su madre la culpaba por los abusos sufridos y la amenazaba con abandonarla junto a sus hijos.

Intervención de la tía y nuevos actos de violencia

El caso salió a la luz luego de que Agustina Chunque Quiliche, tía de la adolescente, presenciara una agresión pública contra la menor. Según denunció, el padrastro golpeó a la joven delante de varias personas y lanzó a uno de sus bebés, quien estuvo a punto de caer al suelo.

Tras intervenir y defender a su sobrina, la tía acudió a la Policía y acogió temporalmente a la menor y a sus hijos. Sin embargo, denunció haber recibido amenazas, agresiones físicas y hostigamiento familiar, presuntamente por parte de la madre de la víctima y otros allegados.

“Solo por defender a la niña me han golpeado y amenazado. Los niños están totalmente abandonados”, declaró.

Exigen acción inmediata del Ministerio Público

La familiar de la víctima y miembros de las rondas campesinas exigieron que la Policía Nacional derive de inmediato el caso al Ministerio Público, a fin de que se inicie una investigación formal por los presuntos delitos de violación sexual de menor de edad, violencia familiar y abandono.

El caso ha generado profunda indignación, al evidenciar una vez más un caso de grave situación de desprotección de una menor y sus hijos, así como presuntas fallas en la actuación de las autoridades, en una zona donde la víctima asegura haber denunciado reiteradamente sin obtener respuesta.

Canales de ayuda

Si necesitas orientación, apoyo o denunciar un caso de violencia sexual, estos son los principales canales de ayuda disponibles en Perú:

Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ( MIMP ) que brinda atención las 24 horas del día. Puedes llamar desde cualquier teléfono fijo o móvil.

Chat 100: Atención psicológica y legal en línea a través de la página web del MIMP (www.mimp.gob.pe).

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Hay centros a nivel nacional donde se brinda atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia familiar y sexual.

Policía Nacional del Perú (PNP): Puedes acudir a cualquier comisaría para presentar una denuncia, solicitar protección o recibir orientación.

Ministerio Público - Fiscalía: Las víctimas pueden acudir a la fiscalía más cercana para iniciar una investigación y acceder a medidas de protección.