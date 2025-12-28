Ampliación Norte del Metropolitano tiene 10 estaciones listas que continúan sin funcionar por esta razón

La ATU ha reforzado las acciones de fiscalización y aplica sanciones a quienes incursan ilegalmente en la vía. - Andina

Diez estaciones de la Ampliación Norte del Metropolitano en los distritos de Los Olivos, Independencia, Comas y Carabayllo permanecen cerradas y sin uso, según confirmó David Hernández, presidente del consejo directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Dos años después de la inauguración parcial del proyecto, la principal razón de este retraso es la falta de buses adicionales, lo que impacta la eficiencia del transporte público en Lima y evidencia la dependencia de un crédito del Banco Mundial pendiente de desembolso.

Abrir todas las estaciones comprometería el servicio

Actualmente, de las 18 estaciones que integran la ampliación, solo cinco —la terminal Chimpu Ocllo y las paradas Universidad, 22 de Agosto, Andrés Belaúnde y Los Incas— reciben pasajeros desde 2023. El resto, aunque construidas, siguen inactivas. Hernández explicó, en declaraciones recogidas por Agencia Andina, que, si bien los buses recorren todo el trazado, por razones operativas solo realizan paradas en estos cinco puntos. Detalló que abrir todas las estaciones sin contar con suficientes vehículos comprometería la eficiencia del servicio por los tiempos excesivos de espera y recorrido: “La falta de vehículos hace que no sea lo más eficiente operar en este momento todas las estaciones, porque al hacer eso lo que habría es que el vehículo terminaría demorando mucho más tiempo en poder ejecutar el servicio”, declaró.

A la espera de adquirir nuevos buses

Para solucionar este escenario, la ATU espera concretar la adquisición de 60 nuevos buses a través de un crédito de USD 100 millones otorgado por el Banco Mundial. Según Hernández, el trámite institucional está prácticamente finalizado, restando solo detalles administrativos para que los fondos sean liberados. Este financiamiento permitirá no solo incorporar los vehículos adicionales necesarios, sino también realizar el mantenimiento general de la infraestructura del Metropolitano, incluyendo estaciones, puertas, ascensores y la red eléctrica. El presidente de la ATU indicó a Agencia Andina que estas obras de mejoramiento se llevarán a cabo en horarios nocturnos o fuera de los periodos de mayor demanda, para no interrumpir el servicio habitual.

De acuerdo con Hernández, la habilitación de las estaciones restantes se hará de forma progresiva una vez lleguen los nuevos buses. Esto optimizará la conectividad para los vecinos de los distritos del norte de Lima, quienes hasta ahora solo pueden abordar en un número limitado de paradas debido a la disponibilidad actual de unidades.

El funcionamiento del Metropolitano también enfrenta dificultades adicionales por la invasión de la vía exclusiva por vehículos particulares y unidades institucionales no autorizadas, incluyendo algunas del propio Estado. Hernández expresó que la ATU ha reforzado las acciones de fiscalización y aplica sanciones a quienes incursan ilegalmente en la vía, coordinando directamente con las instituciones involucradas para reducir estos casos.

Agencia Andina agregó que, en el marco de las sanciones implementadas, el alcance de las multas no solo se aplica a los conductores infractores, sino también a los propietarios de los vehículos involucrados, sean particulares o entidades, reforzando así la vigilancia sobre el uso correcto de la infraestructura del Metropolitano.