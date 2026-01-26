Perú

Calendario lunar: cuáles son las fases de la luna del 26 de enero al 1 de febrero

Voltea hacia el cielo durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Perú

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Infobae)

La luna nos enseña una parte distinta de su cara cada semana, así se podrá ver en los siguientes días desde Perú, de acuerdo al calendario lunar.

Para muchas personas, la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida; para otras más se trata de un evento astronómico digno de admirarse.

Calendario lunar 2026

Las fases de la luna de la semana, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El domingo 25 de enero la luna estará en cuarto creciente, lo que significar que se encuentra en un cuarto de su recorrido mensual y se iluminará solo la mitad de su cara iluminada.

Durante este lapso, la luna sale alrededor del mediodía y se pone cerca de la medianoche, según explica la Nasa. Está en lo alto del cielo por la noche y ofrece una excelente vista.

Para el domingo 1 de febrero, habrá luna llena, lo que significa que el astro estará opuesta al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible estará completamente iluminada.

En diferentes civilizaciones se usa la luna llena para marcar el paso del tiempo.

Al comienzo de esta semana, la luna estará a 372575 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 368422 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distintas formas de ver la luna

Sin importar donde te encuentres, si es de día o de noche e incluso el estado del clima, hay distintas formas de mirar la luna, sobre todo cuando interpretamos el concepto de “observar” de una manera más amplia.

Aquí hay algunas formas para ver la luna recomendadas por la NASA:

Mirar hacía arriba: La forma más sencilla de observar la luna es voltear hacia arriba, es el objeto más brillante del cielo nocturno y el segundo de nuestro cielo diurno, por lo que puede verse desde todo el planeta.

Con telescopio o binoculares: Con un poco de ayuda, se podrán ver más detalles de la luna, sobre todo si se hace en la línea entre la noche y el día, en ese punto se podrán ver cráteres y montañas lunares.

Fotografías: El archivo de la Nasa cuenta con más de 20 millones de imágenes de la luna disponibles para verla a detalle.. y, por supuesto, puedes tomar tus propias fotografías desde la tierra.

Desde tu sillón: Si el estado del tiempo no ayuda a ver la luna a simple vista, la Nasa cuenta con una página de transmisiones en vivo para verla. Si prefieres escuchar música, haz una lista de reproducción de canciones con temas de la luna.

Excursión virtual: La NASA también tiene el proyecto “Moon Trek”, un mapa lunar interactivo en el que se puede viajar a cualquier lugar de la luna.

Temas Relacionados

Calendario lunarLunaperu-noticiasnoticias

Más Noticias

San Martín de Porres: asesinan a cantante de salsa tras ataque de sujetos en motocicleta

Fabio Alejandro, de 29 años, fue atacado por dos sujetos armados que llegaron en motocicleta cuando esperaba iniciar su show musical en la avenida Perú

San Martín de Porres: asesinan

Presidente José Jerí responde por contrato con NUCTECH y afirma que se ajustó a la legalidad

La Presidencia de la República negó irregularidades en la orden de servicio otorgada a NUCTECH Perú S.A.C., empresa vinculada a Zhihua Yang, cercano al presidente José Jerí

Presidente José Jerí responde por

¡Reventó La Tinka! Sorteo del domingo 25 de enero entregó más de S/ 19 millones

El pozo millonario cayó tras semanas de acumulación. Revisa aquí la jugada ganadora

¡Reventó La Tinka! Sorteo del

Qué se celebra el 26 de enero en el Perú: memoria, conflicto y consolidación institucional a través de los siglos

La conmemoración de esta fecha revela hitos que marcaron el rumbo del país, desde autonomías fundacionales y tragedias en el periodismo hasta crisis políticas y transformaciones en la defensa nacional

Qué se celebra el 26

Congresista Kira Alcarraz vuelve a ser intervenida por la PNP y su conductor queda detenido tras dosaje etílico positivo

La parlamentaria se resistió a una intervención vehicular, discutió con los efectivos y realizó gestos obscenos, según informó el dominical Punto Final

Congresista Kira Alcarraz vuelve a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Funcionarios del entorno más cercano

Funcionarios del entorno más cercano de Dina Boluarte continúan en cargos clave durante la administración de José Jerí

Empresa ligada a Zhihua Yang logró su primer contrato con el gobierno de José Jerí

José Jerí impulsó ley que permitió a sus exjefes y aliados manejar los fondos de las cajas municipales

Empresario chino pidió beneficio del Gobierno para su hidroeléctrica tres días antes de reunirse en secreto con José Jerí

José Jerí sobre las cárceles: “No creo que deberíamos invertir porque es dar mejores condiciones a los desgraciados”

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly conmueve con la

Jaime Bayly conmueve con la confesión sobre el amor imposible que lo marcó para siempre: “fue el amor de mi vida”

Salandela, Miranda y Michelle dejan Zaca TV y “Somos lo que somos” entra en pausa obligada: “las vamos a extrañar”

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y mensaje sobre maternidad: “maternar es muy difícil”

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Alejandro Aramburú y Juana Burga dejaron en alto el nombre del Perú en la Semana de la Moda de París

DEPORTES

Christian Cueva apuntó contra Renato

Christian Cueva apuntó contra Renato Tapia tras indirecta por jugar en Juan Pablo II: “Le falta el respeto a los compañeros”

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: triunfos clave y Universitario se afianza en la punta

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 3: Universitario marca el paso y la lucha por el podio se intensifica

Melgar vs Macará 2-1: goles y resumen del triunfo del equipo arequipeño en la ‘Tarde Rojinegra’

Universitario vs Rebaza Acosta 3-1: resumen del triunfo de las ‘pumas’ por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26