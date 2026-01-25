“No viven en un hotel”: encuentran almohadas ergonómicas en la celda de Andrés Hurtado tras requisa en Lurigancho

El exconductor de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’ vuelve al centro de la atención pública luego de que una requisa en el penal de Lurigancho revelara detalles inusuales en su celda.

Durante la intervención realizada por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se hallaron almohadas ergonómicas y un cuadro religioso del papa León XIV, elementos que, según informó 24 horas, contrastan de forma notoria con las condiciones habituales de otras celdas del establecimiento penitenciario.

La intervención mostró a Hurtado con la mirada baja, procurando evitar la exposición ante las cámaras. El operativo permitió a los agentes ingresar a su espacio personal, donde además de las mencionadas almohadas y objetos religiosos, se evidenció una diferencia significativa respecto a los habitáculos de otros internos.

De acuerdo con el reporte del medio, durante la requisa se incautaron también equipos electrónicos, radios, muebles no autorizados, barras metálicas, encendedores y tijeras en la celda de otros internos de su pabellón, todo catalogado como material prohibido dentro del penal.

“Los internos están acá para cumplir una pena. No vienen de vacaciones, no viven en un hotel. Lo que tenemos que tener es disciplina dentro de los penales“, dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura.

Estas declaraciones reflejan la postura de las autoridades respecto a la necesidad de reforzar la disciplina en centros penitenciarios, implementando medidas como uniformes obligatorios, cortes de cabello estandarizados y el canto diario del himno nacional a las seis de la mañana.

Condiciones y vigilancia

El operativo incluyó la eliminación de conexiones eléctricas clandestinas, con el objetivo de evitar la comisión de delitos desde el interior del penal. Además, se enfatizó la importancia de una gestión penitenciaria adecuada, que contemple tanto la selección rigurosa de funcionarios como la infraestructura necesaria para garantizar el control y la supervisión permanente.

“Una adecuada gestión de los penales implica por una adecuada selección de los funcionarios públicos, una adecuada implementación de la infraestructura necesaria, porque se requiere una infraestructura así como se ha hecho en El Salvador, con los penales de máxima seguridad, que garanticen un control, una supervisión permanente”, señaló Cluber Aliaga, exministro del Interior, a 24 Horas.

La estrategia para combatir el crimen organizado desde los penales incluye la recomendación de desplegar un contingente de inteligencia de la Policía Nacional, encargado de monitorear comunicaciones y contactos desde el interior hacia el exterior de los establecimientos penitenciarios.

“Disponer un contingente de inteligencia de la Policía Nacional que vaya registrando las comunicaciones, los contactos, las relaciones que puedan establecerse desde el interior de los penales con delincuentes que están afuera. ¿Para qué? Para que esa información de inteligencia pueda servir para la desarticulación de las organizaciones criminales que operan externamente. Ese trabajo, que es mucho más profundo, mucho más estratégico, es el que todavía no se hace hasta el momento”, detalló el exministro.

El proceso judicial

El caso de Andrés Hurtado captó la atención de la opinión pública desde que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra, medida que se extiende hasta el 18 de marzo de 2026.

La decisión judicial obedeció a las investigaciones por presunto tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho, en las que también figuran la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Augusto Miu Lei, quienes afrontan comparecencia con restricciones.

El exconductor de Sábado con Andrés fue detenido el 19 de septiembre mientras permanecía internado en una clínica de San Borja. La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó la prisión preventiva para él, Peralta y Miu Lei, aunque el juez Juan Carlos Checkley Soria solo aceptó la medida en el caso de Hurtado. El tribunal argumentó el riesgo de fuga y la posible obstrucción de la justicia como razones fundamentales para mantenerlo privado de libertad.

Durante el proceso, ‘Chibolín’ intentó acreditar su arraigo presentando propiedades y su vínculo laboral con Panamericana Televisión, aunque estos argumentos fueron desestimados por el tribunal. En las audiencias, el exconductor manifestó no recordar su número de celular ni la dirección de su domicilio, y tampoco pudo precisar sus ingresos mensuales, atribuyendo estos olvidos a trastornos de hiperactividad y déficit de atención.

Argumentos fiscales

La investigación fiscal señala tres hechos principales atribuidos a los involucrados. El primero refiere a la devolución de oro a la empresa de Augusto Miu Lei. La fiscal Peralta habría ofrecido interceder ante el fiscal provincial Lucio Sal y Rosas a cambio de un millón de dólares, de los cuales 500 mil dólares habrían sido entregados en la casa de Hurtado a través de su empleado.

El segundo hecho involucra una suma aproximada de 80 mil dólares que, entre 2020 y 2021, Peralta habría solicitado a través de Hurtado a Augusto Javier Mui Lei, con el propósito de influir en la apertura de una investigación por lavado de activos contra la empresa Paltarumi SAC, competencia directa de Mui Lei en el sector minero.

El tercer episodio incluye la solicitud de 100 mil dólares para frenar una investigación a la empresa Quantico Servicios Integrados SAC e Iván Siucho Neira. Aunque se habría efectuado un pago de 20 mil dólares, la investigación continuó.

Estos elementos constituyen el núcleo de la acusación que mantiene a Andrés Hurtado bajo prisión preventiva en el penal de Lurigancho, mientras la investigación judicial sigue su curso.