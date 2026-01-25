My Chemical Romance en Lima: Metropolitano y corredores amplían su horario por concierto en el Estadio Nacional. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Columbus Dispatch)

My Chemical Romance, la banda de New Jersey que brilló en la primera década de los años 2000, llega por primera vez al Perú como parte de su tour ‘Long Live The Black Parade’ y, en un intento por facilitar el traslado de sus fans, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) definió un nuevo horario en el Metropolitano y Corredores.

Según comunicó la ATU por medio de sus redes sociales, "el Metropolitano amplía su horario en la estación Estadio Nacional” y operará hasta las 11:30 de la noche. Además, afirmó que el corredor azul, en su línea 301, atenderá a los usuarios hasta la medianoche.

Por otro lado, la ATU también señaló hasta cinco paraderos de taxi autorizados cerca al recinto, para brindar opciones de traslado para los fans cuando salgan del Estadio Nacional.

ATU anuncia nuevo horario para la estación Estadio Nacional del Metropolitano. (Foto: ATU)

Horario confirmado del concierto

Según la productora del evento, Move Concerts, el horario para el evento de esta tarde-noche en el Estadio Nacional es el siguiente:

Boletería Ticket Master - 3:30 p.m.

Apertura de puertas - 4:30 p.m.

The Hives (banda invitada) - 7:30 p.m.

Inicio del concierto de My Chemical Romance - 9:00 p.m.

Puertas de acceso por zonas

Para facilitar el ingreso de los fans de My Chemical Romance y evitar confusión, las puertas de acceso del Estadio Nacional están designadas para diferentes zonas.

Puertas para Campo A/CONADIS : 27 - 34

Puertas para Campo B : 9 - 18

Puertas para Occidente : 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8

Puertas para Oriente : 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26

Puertas para Norte: 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

Recomendaciones para el concierto de My Chemical Romance en el Estadio Nacional

Para garantizar una experiencia segura para todos los asistentes al concierto:

Asistir al concierto en transporte público o taxi. No se han habilitado estacionamientos en la zona

Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.

Si llevas mochila, colabora con su revisión.

Habrá seguridad privada y servicio médico.

Lleva siempre tu DNI para cualquier eventualidad.

Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.

Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de My Chemical Romance en Lima

Las personas que lleven algunos de los siguientes objetos no podrán ingresar al Estadio Nacional:

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.

Alimentos y bebidas.

Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.

Accesorios con púas.

Punteros láser o led. iPads o drones.

Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks, trípodes y similares.

Cualquier objeto potencialmente peligroso.

Carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).