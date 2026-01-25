Perú

My Chemical Romance en Lima: Metropolitano y corredores amplían su horario por concierto en el Estadio Nacional

La ATU tomó la decisión para facilitar el transporte de los fans de la banda estadounidense que llega por primera vez al Perú como parte de su tour ‘Long Live The Black Parade’

Guardar
My Chemical Romance en Lima:
My Chemical Romance en Lima: Metropolitano y corredores amplían su horario por concierto en el Estadio Nacional. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Columbus Dispatch)

My Chemical Romance, la banda de New Jersey que brilló en la primera década de los años 2000, llega por primera vez al Perú como parte de su tour ‘Long Live The Black Parade’ y, en un intento por facilitar el traslado de sus fans, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) definió un nuevo horario en el Metropolitano y Corredores.

Según comunicó la ATU por medio de sus redes sociales, "el Metropolitano amplía su horario en la estación Estadio Nacional” y operará hasta las 11:30 de la noche. Además, afirmó que el corredor azul, en su línea 301, atenderá a los usuarios hasta la medianoche.

Por otro lado, la ATU también señaló hasta cinco paraderos de taxi autorizados cerca al recinto, para brindar opciones de traslado para los fans cuando salgan del Estadio Nacional.

ATU anuncia nuevo horario para
ATU anuncia nuevo horario para la estación Estadio Nacional del Metropolitano. (Foto: ATU)

Horario confirmado del concierto

Según la productora del evento, Move Concerts, el horario para el evento de esta tarde-noche en el Estadio Nacional es el siguiente:

  • Boletería Ticket Master - 3:30 p.m.
  • Apertura de puertas - 4:30 p.m.
  • The Hives (banda invitada) - 7:30 p.m.
  • Inicio del concierto de My Chemical Romance - 9:00 p.m.

Puertas de acceso por zonas

Para facilitar el ingreso de los fans de My Chemical Romance y evitar confusión, las puertas de acceso del Estadio Nacional están designadas para diferentes zonas.

  • Puertas para Campo A/CONADIS: 27 - 34
  • Puertas para Campo B: 9 - 18
  • Puertas para Occidente: 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8
  • Puertas para Oriente: 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26
  • Puertas para Norte: 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

Recomendaciones para el concierto de My Chemical Romance en el Estadio Nacional

Para garantizar una experiencia segura para todos los asistentes al concierto:

  • Asistir al concierto en transporte público o taxi. No se han habilitado estacionamientos en la zona
  • Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.
  • Si llevas mochila, colabora con su revisión.
  • Habrá seguridad privada y servicio médico.
  • Lleva siempre tu DNI para cualquier eventualidad.
  • Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.
  • Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de My Chemical Romance en Lima

Las personas que lleven algunos de los siguientes objetos no podrán ingresar al Estadio Nacional:

  • Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.
  • Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.
  • Alimentos y bebidas.
  • Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).
  • Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.
  • Accesorios con púas.
  • Punteros láser o led. iPads o drones.
  • Artefactos pirotécnicos.
  • Selfie sticks, trípodes y similares.
  • Cualquier objeto potencialmente peligroso.
  • Carteles y banderolas de gran tamaño.
  • Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.
  • Sillas plegables.
  • Sustancias psicotrópicas (drogas).

Temas Relacionados

My Chemical RomanceEstadio NacionalATUMetropolitanoperu-noticias

Más Noticias

Desvíos en la Av. Javier Prado inician el lunes 26 de enero por obras de vía rápida en La Molina

Vehículos de transporte privado y de transporte pesado tendrán rutas diferenciadas para agilizar el tránsito en las vías alternas

Desvíos en la Av. Javier

Puentes peatonales en la Vía Expresa Sur llegan tarde: Municipalidad de Lima inicia obras tras muerte de adulta mayor

Renzo Reggiardo anunció que los trabajos de instalación iniciaron hace dos días. Vecinos de la zona consideran la medida insuficiente y también piden mayor iluminación

Puentes peatonales en la Vía

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

La reconocida banda estadounidense está a horas de ofrecer su primer concierto en Perú. Conoce todo lo que debes saber para asistir al show

My Chemical Romance en Perú:

Perú ante el banquillo: TC evalúa esta semana la continuidad de estos 5 plaguicidas prohibidos en el mundo

Las asociaciones civiles han demandado una revisión urgente de permisos y políticas alimentarias. El SENASA admite presencia de residuos tóxicos en alimentos vegetales peruanos

Perú ante el banquillo: TC

‘America Hoy’ vuelve sin Ethel Pozo: fecha de estreno y los conductores para este 2026

El magacín de América Televisión anunció su regreso a poco de anunciarse el paso de la hija de Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión

‘America Hoy’ vuelve sin Ethel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno impulsa proyecto de ley

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera ondea en la embajada mexicana

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

Fiscalía advierte que fallo del TC a favor de Mateo Castañeda anularía todo el caso Los Waykis en la Sombra

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

My Chemical Romance en Perú:

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

‘America Hoy’ vuelve sin Ethel Pozo: fecha de estreno y los conductores para este 2026

Melissa Klug responde a Samahara Lobatón por acusarla de hacer ‘show’ y revela su distanciamiento: “Estamos bloqueados”

‘Chiquito’ Flores y su lamentable comentario sobre acusación por abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña: “Si vas a un hotel, es por algo”

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: Parejas toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

DEPORTES

Sporting Cristal vs U. Católica

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto de duelo por final del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Dónde ver Melgar vs Macará HOY: canal TV online del amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026