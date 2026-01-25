Perú

K-pop: las 10 canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

Basándose en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en 39 países, entre ellos Perú

Guardar
El mundo del K-pop es
El mundo del K-pop es altamente competitivo y cada semana diversos grupos realizan nuevos lanzamientos con el sueño de ser el próximo gran hit del momento. (Infobae/Jovani Pérez)

El éxito del K-pop en los últimos años es innegable: diariamente, frases en hangul (alfabeto coreano) dominan las tendencias internacionales de X (antes Twitter), sus exponentes acumulan millones de reproducciones cada vez que lanzan un videoclip en YouTube, son nominados a premios de gran relevancia como los Grammy y lideran rankings importantes como los de Billboard o iTunes.

Con coreografías perfectamente sincronizadas, canciones pegajosas y una mezcla de géneros y estilos, no es sorprendente que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto de este género, creando listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes que a continuación se encuentra.

Las canciónes de K-pop más escuchadas en Perú

1. Crown

Artista: EXO

2. Back It Up

Artista: EXO

3. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

4. Moonwalkin'

Artista: LNGSHOT

5. Sad Thing

Artista: Adult Child

6. Travel to the Sea

Artista: tearliner

7. Travel to the Sea (Choi Han Sung Ver.)

Artista: Lee Sunkyun

8. Saucin'

Artista: LNGSHOT

9. I’m Home

Artista: EXO

10.Standing Next to You

Artista: Jung Kook

¿Cómo ha impactado el K-Pop en Perú?

Un breve recorrido por la
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop en Perú es un fenómeno cultural y musical en crecimiento con una gran base de fanáticos jóvenes que generan millones de menciones en redes sociales, posicionando al país como uno de los más importantes en la región para este género.

Según datos de YouTube en 2024, las ciudades latinoamericanas con mayor número de vistas en videos de este género incluyen Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago de Chile y São Paulo (Brasil).

En 2025, Stray Kids, una de las bandas más destacadas de la cuarta generación del pop coreano, realizó un concierto en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira mundial "DominATE", generando gran expectativa y asistencia. Otros grupos populares que son mencionados por fans peruanos en redes sociales, incluyen Twice, Seventeen y BlackPink; aunque aún no hay confirmaciones oficiales de sus visitas a Lima.

Tendencias y moda en el K-pop en 2025

El grupo EXO (Foto: S.M.
El grupo EXO (Foto: S.M. Entertainment)

En 2025, la cultura coreana sigue evolucionando y consolidándose como un fenómeno global, siendo el K-Pop uno de los principales exponentes.

Una de las tendencias más notables en el k-pop es la integración de sonidos EDM e hyper-pop en los lanzamientos de los grupos femeninos, así como el regreso del pop-rock, impulsado por el éxito de bandas que apuestan por una estética más instrumental y fresca.

Además, las colaboraciones internacionales y la presencia de miembros de diferentes nacionalidades en los grupos refuerzan la diversidad y el alcance multicultural del género.

En cuanto a la moda, se marca pauta con estilos futuristas y tecnológicos. Destacan prendas con telas metálicas, accesorios LED y siluetas minimalistas, fusionando lo digital con lo tradicional.

El movimiento “Y3K” liderado por idols como Lisa y Aespa apuesta por chaquetas holográficas, transparencias y jumpsuits utilitarios, mientras que la sostenibilidad gana terreno con el uso de materiales reciclados y la promoción de marcas éticas.

“A través de cada look, los idols proyectan una estética cuidada al milímetro que cruza fronteras y se vuelve aspiracional”, menciona un artículo publicado por la Universidad Anáhuac de México.

Temas Relacionados

K-popRanking iTunesiTunesStreamingperu-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

El plantel que conduce Javier Rabanal será presentado ante su público y posteriormente disputará un encuentro frente a uno de los equipos más destacados de Chile en el estadio Monumental de Ate. Todas las novedades y momentos clave del evento estarán disponibles en esta cobertura

Universitario vs U. de Chile

Envío de remesas desde Perú se duplicó en 2025 y alcanzó más de US$ 167 millones: España es el principal destino

El informe señala que el volumen total de transferencias internacionales en el país superó los US$ 366 millones, consolidando a Perú como uno de los mercados más dinámicos de la región

Envío de remesas desde Perú

Cómo luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

A un año de la apertura del mall, el megaproyecto empresarial de Farfán, el espacio luce vacío según reportes recientes de ‘Amor y Fuego’.

Cómo luce ‘KM 40′, el

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los precios más bajos de gasolina y diésel

Todos los días el precio de la gasolina cambia, por lo que es sumamente importante que estés enterado de los precios más recientes

Cómo ahorrar en combustible en

¿Los empleadores deben proporcionar bloqueador solar? Solo en estos casos

La normativa peruana distingue entre trabajos de oficina y labores con exposición prolongada al sol, estableciendo cuándo la protección solar forma parte de las obligaciones del empleador y deja de ser una medida opcional

¿Los empleadores deben proporcionar bloqueador
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chifagate afecta la credibilidad de

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

Fiscalía advierte que fallo del TC a favor de Mateo Castañeda anularía todo el caso Los Waykis en la Sombra

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

JNE también habilita la candidatura de Mario Vizcarra al Senado

Vladimir Cerrón desafía a Rafael López Aliaga a debatir sobre salud pública: “Lo espero, no huya”

ENTRETENIMIENTO

Cómo luce ‘KM 40′, el

Cómo luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

Abel Lobatón sorprende al aparecer con las hijas de Samahara Lobatón luego de ser rechazado por ella

‘El Viejo’ Rodríguez agradece las muestras de apoyo y aclara que su cuenta no está hackeada

Marzen G y Tower Beatz: los productores peruanos detrás de los hits de Bad Bunny

Magaly Medina se une al trend de fotos rosas con IA y asegura que así quedará luego de su cirugía

DEPORTES

Alan Cantero intercambió camiseta con

Alan Cantero intercambió camiseta con Lionel Messi tras goleada de Alianza Lima a Inter Miami: “Ojalá no me despierte de este sueño”

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

Pablo Guede rompe el silencio tras denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco: “Más que molestarme, me duele”

Partidos de hoy, sábado 24 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Goles de Paolo Guerrero para doblete en Alianza Lima vs Inter Miami por ‘Noche Blanquiazul’ 2026