Dayanita pide trabajo tras aparecer con nuevo novio y Magaly Medina le dice: “¿Quién te va a dar chambita ahora?”

Magaly Medina volvió a referirse a la vida personal de Dayanita, quien en los últimos días ha sido captada en actitudes bastante cariñosas con un misterioso joven.

La conductora de Magaly TV, La Firme no dejó pasar la oportunidad de analizar las imágenes y, fiel a su estilo directo, comentó tanto sobre la manera en la que la exactriz cómica se muestra con su supuesto nuevo galán como sobre su deseo de encontrar trabajo.

La periodista presentó un video del 30 de agosto, en el que se ve al joven abrazando con confianza a Dayanita, un gesto que inmediatamente comparó con el vínculo de otras parejas de la farándula. “Si la abraza con una confianza, la abraza como Neutro abraza a Mayra Goñi, igualito, o sea, igualito”, dijo Magaly, señalando que no había dudas del nivel de cercanía entre ellos.

Sin embargo, no se trataba de la primera vez que aparecían juntos. Según la investigación del programa, días antes habían sido vistos recorriendo el nuevo puente de Miraflores, tomados de la mano y mostrando complicidad.

“Miren cómo van entrelazaditos de la mano y miren eso, ¿no? Van como si fueran una pareja normal”, narró Magaly, al mostrar más fotografías que reforzaban la idea de un posible romance.

Ante estas imágenes, Dayanita no tardó en pronunciarse. Consultada sobre lo ocurrido con Miguel, su expareja, respondió sin rodeos:

“Ya, ya no está con Miguel. Yo estoy tranquila. Yo estoy tranquila, todo bien”. La declaración confirmaba que la relación había terminado y dejaba abierta la posibilidad de que ese espacio ahora estuviera ocupado por alguien más.

La conductora también señaló que, en otro momento, las cámaras captaron cómo el joven parecía besarle el cuello a Dayanita durante una salida nocturna. Ella, sorprendida por la pregunta, reaccionó diciendo:

“Ah, su… pero estábamos salido a una fiesta pública, o sea, usted es mi amigue. Pero no hay nada de malo, uno puede bailar con quien quiera, ¿no?”.

En medio de las especulaciones, Dayanita quiso recalcar que se encuentra en una etapa de calma personal gracias a la ayuda profesional. “Ya creo que las terapias están que sirven mucho, pues, ¿no? Ya las terapias ya están… yo estoy más calmada de las cosas, estoy bien, ya”, expresó, mostrándose más serena y enfocada en su bienestar emocional.

¿Quiere volver con JB?

Además, trató de restar importancia a las salidas con el misterioso joven, asegurando que no estaban solos. “Andamos con un montón de gente, pero no, no, no, no pasa nada. Ahorita no quiero nada. Yo quiero estar bien”, afirmó. Sin embargo, las imágenes proyectadas contradecían esta versión, pues los mostraban caminando juntos, abrazados y sin compañía evidente.

Entre risas, Dayanita aprovechó el momento para enviar un mensaje a la pantalla sobre su interés en conseguir nuevas oportunidades laborales.

“Más bien, si hay alguna chambita ya para juntarnos por ahí, yo quiero estar trabajando ya (ríe). JB, aló, te hablo (ríe)”, dijo en tono de broma, pero dejando entrever que busca estabilidad profesional.

Magaly no dejó pasar esa declaración y, con su estilo irónico, comentó: “Ay, estoy buscando una chambita. Ay, ¿quién te va a dar chambita ahora?”, generando risas en el set, pero también planteando un cuestionamiento sobre la manera en que Dayanita maneja su carrera tras haber dejado JB en ATV.

La conductora fue más allá y reflexionó sobre la situación sentimental de la humorista. “Claro, también lo tenía de adorno al otro, ¿no? Porque ella hacía lo que le daba su gana. El otro no sé si se cansó, aguantó bastante tiempo y ahora hay un nuevo, uno nuevo que lo ha destronado. A rey muerto, rey puesto. Esa es la filosofía de la Dayanita”, comentó con dureza.

