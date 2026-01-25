Perú

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto, Perú, permite planificar actividades al aire libre, viajes y eventos en la ciudad. En sectores como la agricultura, la información meteorológica ayuda a anticipar precipitaciones o sequías, lo que facilita tomar decisiones para la producción.

En este contexto, el pronóstico del clima para este lunes, 26 de enero es:

Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 32ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 22ºC.

Para los residentes y visitantes de Tarapoto, saber si habrá lluvias o altas temperaturas reduce riesgos de accidentes, problemas de salud o interrupciones en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio dependen de estas previsiones para organizar recursos y horarios de trabajo.

¿Cuándo es el mejor momento para visitar Tarapoto?

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El clima en Tarapoto, Perú, ubicado en la selva alta amazónica, es tropical húmedo (Köppen Af), con temperaturas cálidas y lluvias durante todo el año, pero con variaciones marcadas según las estaciones de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

Temporada de lluvias (octubre a mayo): durante estos meses las tormentas suelen ser cortas pero fuertes, acompañadas de truenos y relámpagos principalmente por la tarde y las noches.

Cabe mencionar que en esta temporada los caminos a atractivos turísticos como la catarata de Ahuashiyacu pueden volverse resbaladizos o inundarse, ya que el promedio mensual de lluvia alcanza los 150-250 mm, con picos que pueden superar los 300 mm en marzo y abril.

Temporada seca (junio a septiembre): durante la temporada seca las lluvias son menos frecuentes y de menor intensidad, con un promedio mensual de 50-100 mm y aunque pueden ocurrir lloviznas y caída de chubascos, los días soleados predominan, lo que facilita el acceso a atractivos turísticos.

En estos meses son más comunes los cielos despejados con mayor cantidad de horas de sol, ideales para visitar la Laguna Azul, cataratas como Ahuashiyacu, o realizar caminatas en la Cordillera Escalera.

Además, los ríos tienen menor caudal, lo que facilita actividades como canotaje o pesca artesanal, pero las cascadas pueden ser menos impresionantes.

¿Qué puedo visitar en Tarapoto?

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Ubicada a 356 m s.n.m. entre los ríos Shilcayo y Cumbaza, la ciudad está rodeada de paisajes exuberantes que incluyen cascadas como Ahuashiyacu y Huacamaillo, la espectacular Laguna Azul con su parque acuático Yakupark y la Cordillera Escalera, un área de conservación ideal para caminatas y avistamiento de aves como el gallito de las rocas.

Estos sitios, accesibles por carretera o senderos, ofrecen experiencias de aventura como rafting, canotaje y expediciones nocturnas, atrayendo a viajeros que buscan naturaleza y adrenalina. Además, el clima tropical, especialmente en la temporada seca (junio a septiembre), facilita la exploración de estos atractivos.

Más allá de su entorno natural, Tarapoto destaca por su riqueza cultural y su fusión de tradiciones indígenas, coloniales y mestizas, lo que enriquece la experiencia turística. La cercana ciudad de Lamas, a 22 km, ofrece una inmersión en la cultura quechua-lamista con su arquitectura única, festividades y el icónico castillo lamista.

En esta ciudad la Plaza de Armas y eventos como el Aniversario de Tarapoto (20 de agosto) y la Santísima Cruz de los Motilones (julio) celebran la herencia local con danzas, música y gastronomía. La Fábrica de Chocolate Orquídea permite a los visitantes conocer el proceso artesanal del cacao, mientras que el Centro Urku educa sobre la conservación de la fauna amazónica, como jaguares y guacamayos.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTarapotoSenamhiperu-noticiasNoticiasnarrativa

Más Noticias

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

El ministro Hugo de Zela cuestionó la falta de claridad y acceso a documentos durante la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en una sesión encabezada por el presidente interino

Caos en Palacio de Gobierno:

Agencia Espacial del Perú publica imágenes inéditas del planeta Tierra captadas por su propio satélite

La Agencia Espacial del Perú (CONIDA) ha divulgado una serie de imágenes inéditas del planeta tomadas por el satélite PerúSAT-1, permitiendo observar la diversidad geográfica del país desde la órbita terrestre con un nivel de detalle sin precedentes

Agencia Espacial del Perú publica

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Tarde de fiesta en el Estadio Alberto Gallardo, donde los rimenses tendrán su primera prueba ante su gente. Y para ello se medirán con el conjunto ecuatoriano, que seguro complicará a los de Paulo Autuori. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs U. Católica

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El sexteto de Francisco Hervás parte con una enorme ventaja por su favoritismo en la cima y espléndido rendimiento en el arranque de la nueva etapa. Sigue las incidencias

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y mensaje sobre maternidad: “maternar es muy difícil”

La influencer volvió a las redes con una nueva cuenta de TikTok, donde publicó un mensaje centrado en la maternidad y en su vínculo con sus hijos, en un contexto marcado por procesos personales y familiares de alta exposición pública

Samahara Lobatón reaparece en TikTok
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caos en Palacio de Gobierno:

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

Jefe de Homicidios PNP protegió a sicarios de Andrea Vidal, según H13: revelan que frenó investigación y desmanteló equipo del caso

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares de

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Alejandro Aramburú y Juana Burga dejaron en alto el nombre del Perú en la Semana de la Moda de París

Rosángela Espinoza se emociona al reconocer al presidente José Jerí durante sesión de fotos en el Centro de Lima

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

Dayanita se arrepiente por haberle fallado a Jorge Benavides y asegura: “Ahora he madurado”

DEPORTES

Golazo de Gabriel Santana para

Golazo de Gabriel Santana para 2-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Melgar vs Macará EN VIVO HOY: partido amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026

Gol de Irvén Ávila para 1-0 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026