No es el de Chancay: este es el puerto en Perú que más carga movilizó con 3,04 millones de TEU

En noviembre, las operaciones portuarias
En noviembre, las operaciones portuarias crecieron 28,8% en TEU y 27,2% en TM. Foto: Ositran

El movimiento de carga en los terminales portuarios de uso público del Perú creció 17,1% entre enero y noviembre del 2025, según cifras de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) recopiladas por ComexPerú. En ese periodo, el volumen total movilizado alcanzó los 3,7 millones de TEU, mientras que la carga medida en toneladas métricas sumó 63,4 millones de TM, con un incremento de 8,7%.

Solo en noviembre, el movimiento que incluye descarga, embarque, cabotaje, transbordo, tránsito, actividad pesquera y reestiba aumentó 28,8% en TEU y 27,2% en TM. Durante los primeros 11 meses del año, la carga contenedorizada concentró el 54% del total movilizado, seguida por los graneles sólidos, que representaron el 34%.

Composición del movimiento portuario

La carga en contenedores fue el principal componente del movimiento portuario nacional entre enero y noviembre del 2025, al concentrar más de la mitad del total registrado. Este comportamiento se mantuvo a lo largo del año y se reflejó también en el crecimiento observado durante noviembre.

En cuanto al tipo de operación, el desembarque y el embarque explicaron más de la mitad del movimiento portuario total. Estas actividades concentraron el mayor volumen tanto en contenedores como en carga medida en toneladas métricas.

Por modalidad operativa, las labores
Por modalidad operativa, las labores de desembarque y embarque concentraron más de la mitad del tráfico portuario total. Foto: APN

Los puertos con mayor movimiento

El puerto del Callao se mantuvo como el principal terminal del país al movilizar 3,04 millones de TEU entre enero y noviembre del 2025. Esta cifra representó un incremento de 7,9% frente al mismo periodo del año anterior.

Otros puertos registraron avances significativos. El puerto de Paita, en Piura, movilizó 360.065 TEU y alcanzó un crecimiento interanual de 39,5%. El puerto de Matarani, en Arequipa, llegó a 183.018 TEU, con un aumento de 80,7%, mientras que el puerto de Pisco, en Ica, movilizó 38.250 TEU, lo que significó una expansión de 22,4%.

El puerto de Chancay, en Lima, inició operaciones comerciales en junio del 2025 y ya figura en las estadísticas oficiales. Entre ese mes y noviembre, movilizó 183.018 TEU, de acuerdo con los registros de la APN.

La carretera de 15 km que conectará con el puerto de Chancay

Un nuevo plan de infraestructura vial apunta a renovar la dinámica del transporte en el norte chico y a responder al impulso económico que traerá la puesta en marcha del megapuerto de Chancay. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que se viene trabajando en una vía de aproximadamente quince kilómetros que enlazará de manera directa con el terminal portuario, con el objetivo de reducir la carga vehicular que actualmente recae sobre la Panamericana Norte.

El MTC presentó el proyecto
El MTC presentó el proyecto vial que conectará directamente con el megapuerto de Chancay. Foto: 24 Horas

Esta propuesta se enmarca en una estrategia que toma en cuenta la expansión urbana acelerada, el incremento del tránsito de camiones y las mayores exigencias comerciales asociadas al movimiento de mercancías a gran escala. De acuerdo con el MTC, el recorrido planteado ha sido definido a partir de las necesidades de la población local, las proyecciones de desarrollo regional y la importancia de contar con corredores que prioricen la seguridad y la fluidez del desplazamiento.

El diseño del proyecto considera dos calzadas que operarán de forma flexible para ordenar la circulación en ambos sentidos, así como la construcción de pasos a desnivel que permitirán mantener el tránsito continuo. A ello se suman accesos controlados pensados para minimizar cruces peligrosos entre vehículos livianos y transporte pesado, lo que contribuirá a liberar la ruta que conecta con la Panamericana Norte y a reducir los niveles de congestión en los momentos de mayor demanda.

El titular del MTC, Aldo Prieto, señaló que la carretera ha sido concebida bajo estándares de eficiencia y con una mirada alineada al nuevo escenario logístico que enfrentará la zona. La finalidad es ofrecer al transporte de carga una alternativa que evite su paso por áreas urbanas, donde el aumento constante del flujo vehicular viene afectando la calidad de vida de los residentes.

Gol de Paolo Guerrero tras

San Martín vs Géminis EN

Amazonía peruana: el pronóstico del

El estado del tiempo en
Chifagate afecta la credibilidad de

Rebeca Escribens será la nueva

Alianza Lima vs Inter Miami

