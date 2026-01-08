El puerto peruano de Paracas movilizó 3,9 millones de toneladas de carga en 2025

Lima, 8 ene (EFECOM).- El puerto peruano General San Martín en Paracas, en la costa sur de Perú, movilizó más de 3,9 millones de toneladas de carga en 2025, un récord histórico para este terminal que tiene previsto recibir una inversión de 35 millones de dólares hasta 2027 para incrementar su actividad, según informó este jueves el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Durante una visita al puerto sureño, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, verificó la operatividad y productividad en el movimiento de carga, así como la identificación de áreas para la logística de exportación, tras el periodo de modernización emprendido en el terminal desde 2014 con un plan de inversiones de 249 millones de dólares.

Así, a partir de 2022, el puerto de Paracas superó los 2.075 millones de toneladas de carga general movilizada y en 2024 obtuvo el arribo de una de la naviera suiza MSC, una de las más importantes del mundo, hecho que fortaleció de manera decisiva el negocio de contenedores del terminal, según destacó el Ministerio.

El año pasado, la terminal movilizó cerca de 90.000 contenedores de 6,1 metros de largo (20 pies) (TEU, por sus siglas en inglés) y estima que en 2026 supere los 100.000 TEU, con un peso total de 4 millones de toneladas (unos 4.000 millones de kilos).

La empresa concesionaria del puerto de Paracas, subsidiaria de la suiza Terminal Investment Limited (TiL), informó al Ministerio sobre el inicio de la ejecución de un plan de inversiones por 35 millones de dólares, que se desarrollará entre 2026 y 2027, y que contempla la adquisición de equipamiento portuario, incluyendo una grúa pórtico STS (Barco a Tierra por sus siglas en inglés) y tres grúas de patio RTG para movilizar contenedores.

Asimismo, nuevo equipamiento para la atención de carga general y la ampliación y adecuación de áreas destinadas al almacenamiento y manejo de contenedores refrigerados ('reefer').

Prieto resaltó que la importancia del puerto de Paracas radica en que "se ha podido identificar como parte de un nuevo eje estratégico logístico", similar al de los puertos de Chancay y Callao, ubicados en Lima y sus cercanías.

"Este puerto es la opción más viable para empezar un nuevo eje que permita brindar el servicio hacia la sierra central, su crecimiento ha sido constante y llega hoy a atender el 40 % del mercado agroindustrial", afirmó el titular de Transportes y Comunicaciones.

La actividad agroindustrial en el sur de Perú ha sido muy importante en el incremento de las agroexportaciones de productos como la palta (aguacate), arándanos, uvas y espárragos en los últimos años.

En 2025, Perú exportó 540 productos agrícolas a 115 destinos internacionales por más de tres toneladas de peso, según datos del ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. EFECOM