Fernando Díaz condena declaraciones de ‘Chiquito’ Flores tras polémico comentario: “Demuestran su enanez mental”

Fernando Díaz arremete contra Chiquito Flóres por polémicos comentarios.

El periodista Fernando Díaz, conductor de Latina, condenó públicamente las declaraciones de Juan ‘Chiquito’ Flores, exfutbolista y actual panelista, quien realizó comentarios polémicos en el contexto de la denuncia por presunto abuso sexual presentada contra los futbolistas de Alianza Lima Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Durante la emisión de su programa, Díaz calificó como “lamentables” las expresiones de Flores, señalando que evidencian “una enanez mental” y una visión retrógrada sobre la responsabilidad y el consentimiento en casos de violencia sexual.

El exarquero Juan Flores, conocido en el medio como ‘Chiquito’, se refirió a la denuncia interpuesta por una joven argentina en Uruguay, quien acusó a los tres futbolistas peruanos de abuso sexual. En su programa “El último aliento”, Flores sostuvo: “Yo también he sido futbolista. Creo que una mujer, cuando te invitan a cenar, ya es normal. Pero al siguiente día le dices ‘amiga, estoy en el hotel’. Si tú vas es por algo, no vas para vernos la cara”.

Estas palabras generaron inmediato rechazo en redes sociales y entre comunicadores, que las interpretaron como una justificación de la violencia sexual y una minimización de la autonomía y el consentimiento de las mujeres.

‘Chiquito’ Flores y el lamentable comentario sobre acusación por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Fernando Díaz reaccionó a las declaraciones con un mensaje directo. “Lamentable las expresiones que ha soltado Juan Flores, solo demuestran una enanez mental. Desgraciadamente, muchas personas piensan así y es triste escuchar a mujeres decir ‘para qué va, ella se lo buscó’. Si alguien dice ‘no’, es no”, afirmó, según publicó Trome.

El periodista enfatizó la necesidad de erradicar discursos que perpetúan mitos y prejuicios en torno a la violencia de género, resaltando que la responsabilidad nunca recae en la víctima.

El impacto de las declaraciones de Flores trascendió el ámbito deportivo y generó debate en la opinión pública sobre el tratamiento mediático de los casos de violencia sexual. Diversas voces del periodismo y la sociedad civil se sumaron a las críticas, recalcando la importancia de abordar estos temas con responsabilidad y perspectiva de género. Organizaciones feministas y usuarios en redes sociales exigieron una sanción ejemplar y la adopción de medidas para evitar la reproducción de mensajes que refuercen estereotipos dañinos.

MIMP condena comentarios de Chiquito Flores sobre de abuso sexual que involucra a jugadores de Alianza Lima | Foto composición: Infobae Perú

‘Chiquito’ Flores pide disculpas

Ante la ola de críticas, Juan ‘Chiquito’ Flores se vio obligado a pedir disculpas públicas por sus comentarios. En una nueva aparición en su programa, el exfutbolista reconoció el error y asumió la responsabilidad por sus palabras. “Se ha hecho muy viral el video donde hablo y yo soy hombrecito en reconocer mis errores. Me quedé en outside con lo que dije y agradezco a la mesa que me ayudó a opinar del tema”, expresó Flores, admitiendo que actuó por imprudencia y no por maldad.

El exjugador insistió en que su comentario fue desafortunado y reiteró su pedido de disculpas. “Soy de las personas que comete errores en la vida y pido disculpas públicamente a todos sin excepciones, porque creo que soy un ser humano. Las disculpas del caso a todos”, añadió Flores, intentando cerrar el episodio y evitar mayores repercusiones.

La reacción de Fernando Díaz y de otros comunicadores evidencia la sensibilidad social que despiertan los casos de violencia de género y la exigencia de un tratamiento mediático adecuado. En su intervención, Díaz subrayó que es fundamental dejar atrás frases y actitudes que responsabilicen a la víctima o justifiquen conductas abusivas.

‘Chiquito’ Flores genera polémica con lamentable comentario tras denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco. TikTok.

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores

Mónica Cabrejos también criticó estas declaraciones de Juan ‘Chiquito’ Flores. La periodista y conductora respondió con contundencia a través de un video, el cual no tardó en hacerse viral: “Este video no es sobre si son culpables o no, porque la justicia se va a encargar de eso. Este video es de por qué hay tantos idiotas que son capaces de decir cosas como las que acaba de decir este personaje. ‘Si una mujer va al hotel, sabe a lo que va’. No, corazón, no es así”.

La comunicadora recalcó que ninguna mujer pierde el derecho a decidir sobre su cuerpo, sin importar el lugar o las circunstancias, y recordó que el consentimiento puede retirarse en cualquier momento. “No es no, entiende, no”, enfatizó Cabrejos, cuyo mensaje fue respaldado por figuras públicas y usuarios.

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por su desafortunado comentario en caso de Zambrano, Peña y Trauco