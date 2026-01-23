Perú

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por desafortunado comentario en caso de Zambrano, Trauco y Peña: “Qué idiota”

La comunicadora rechaza contundentemente las declaraciones de Juan Flores sobre el escándalo de abuso sexual que involucra a futbolistas.

Mónica Cabrejos arremete contra 'Chiquito' Flores por su desafortunado comentario en caso de Zambrano, Peña y Trauco

El fútbol peruano atraviesa una de sus peores crisis tras la denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, acusados por una joven argentina de 22 años en Montevideo.

En medio de la conmoción y la investigación, las declaraciones de Juan ‘Chiquito’ Flores en el programa ‘El último aliento’ de La Roro Network, la noche del 22 de enero, desataron una ola de indignación.

Flores, exfutbolista, sostuvo frente a cámaras: “He sido futbolista. Yo creo que una mujer cuando te invitan a cenar, nomás puede ceder. Pero el siguiente día, te lo digo, y claramente la gente va a pensar otra cosa. Este, amiga, estoy acá en el hotel tal, pero si tú vas, es por algo. No vas ¿para qué?, voy a verte la cara. Si vas a un hotel es por algo. No es para echarme a dormir o contarle cuentos”.
'Chiquito' Flores genera polémica con lamentable comentario tras denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco.

Mónica Cabrejos responde: “No es no”

La periodista y conductora Mónica Cabrejos no tardó en alzar la voz tras escuchar el mensaje de Flores. En un video que rápidamente se viralizó, desmontó, uno a uno, los argumentos que perpetúan prejuicios y mitos sobre el consentimiento.

“Este video no es sobre si son culpables o no, porque la justicia se va a encargar de eso. Este video es de por qué hay tantos idiotas que son capaces de decir cosas como las que acaba de decir este personaje. ‘Si una mujer va al hotel, sabe a lo que va’. No, corazón, no es así”, comentó en un inicio.

“Cualquier mujer puede ir a un hotel y eso no es sinónimo de que tú ni nadie la abuse. Si ella cambia de opinión, también es su derecho. Si ella decide en el último momento decirte que no, tú y tus amigotes deben respetarlo. No importa la edad que tenga, no importa el lugar donde esté, no importa cuánta ropa lleve o si no llevo ropa, tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Nadie tiene derecho a transgredir mi voluntad. No, no es no, entiende, no. Si yo te digo que no, acepta el no. Así tengas el condón en la mano listo para ponértelo. Y nadie va a cambiar eso”.

Las palabras de Cabrejos fueron celebradas en redes sociales, donde figuras públicas y miles de usuarios respaldaron su mensaje, exigiendo un cambio profundo de mentalidad en el país.

Monica Cabrejos arremete contra 'Chiquito'
Monica Cabrejos arremete contra 'Chiquito' Flores por su desafortunado comentario en caso de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Los detalles del caso que sacude a Alianza Lima

La denuncia radica en que la joven, quien conocía previamente a Carlos Zambrano, fue invitada junto a una amiga al hotel Hyatt Centric de Montevideo, donde se alojaban los jugadores.

Según el documento judicial, esa noche se sumaron Miguel Trauco y Sergio Peña, y se habría producido el acceso carnal sin consentimiento. La víctima, en estado de shock y temor, decidió regresar a Argentina y formalizar la denuncia allí.

El caso, que ya está en manos de la justicia argentina, ha provocado un terremoto en el entorno de Alianza Lima y el fútbol sudamericano.

Tres futbolistas del club Alianza Lima, incluyendo a Sergio Peña y Miguel Trauco, enfrentan una seria denuncia por presunta agresión sexual contra una joven argentina en Montevideo, Uruguay. La denuncia fue interpuesta en Argentina, generando un escándalo que traspasa fronteras | Latina TV

Alianza Lima toma medidas ejemplares

Ante la gravedad de los hechos, Alianza Lima emitió un comunicado separando indefinidamente a los futbolistas implicados y abriendo un procedimiento disciplinario. El club reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades y subrayó su compromiso con los valores de respeto, disciplina e integridad:

“El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno. Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad”.

Comunicado oficial del cambio de
Comunicado oficial del cambio de horario del partido de la Noche Blanquiazul 2026.

El comunicado de Sergio Peña y el silencio de Zambrano y Trauco

De los tres futbolistas denunciados, solo Sergio Peña ha emitido un comunicado, donde niega tajantemente cualquier participación en los hechos, expresa empatía con la denunciante y condena cualquier forma de violencia contra la mujer. Peña aseguró estar a disposición de la justicia, mientras que Zambrano y Trauco han optado por el silencio.

Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia”, afirma el mediocampista, subrayando su plena conciencia sobre la gravedad del caso. Además, expresa su respeto y empatía hacia la denunciante y condena “enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer”, remarcando que se trata de un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con seriedad y cuidado.

El comunicado de Sergio Peña
El comunicado de Sergio Peña tras denuncia de joven argentina en Uruguay

