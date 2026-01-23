Perú

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco acusados de abuso sexual: penalista advierte que futbolistas pueden afrontar más de 20 años de cárcel

El penalista Roy Gates detalló la complejidad del caso, al haberse denunciado en un país distinto al de donde sucedieron los hechos, y los distintos agravantes

La denuncia por abuso sexual que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco sorprendió y generó repudio a nivel nacional e internacional. El caso, que trasciende lo deportivo, enfrenta a los jugadores a posibles consecuencias penales de enorme gravedad si la justicia determina su responsabilidad y concurren agravantes.

El hecho denunciado habría ocurrido en Montevideo, Uruguay, después de un partido de Alianza Lima. Sin embargo, la denuncia fue presentada en Argentina, país de residencia y nacionalidad de la presunta víctima. En diálogo con RPP, el penalista Roy Gates explicó que la investigación enfrenta retos particulares.

Aunque Argentina ya inició el acopio de pruebas, el especialista aclaró que corresponde a Uruguay asumir la causa: “el principio de territorialidad establece que debe investigar la justicia del lugar donde sucede el delito”. En ese sentido, mencionó que serán las autoridades uruguayas las que deben continuar la investigación. “Este proceso puede demorar, ya que requiere cooperación internacional y el traslado de las actuaciones judiciales”, explicó.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y
Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual

El penalista advirtió que, en delitos de agresión sexual, los jueces pueden dictar medidas severas desde la fase inicial del proceso: “Si hay suficientes elementos de prueba, es posible que se ordene la detención preliminar y la emisión de una orden de captura internacional”. Esto podría aplicarse si las autoridades consideran que los futbolistas, actualmente en Perú, deben comparecer ante la justicia uruguaya o argentina.

Hasta el momento, se conoce que la investigación se apoya en la recolección de pruebas materiales y testimoniales. La joven denunciante entregó su ropa para exámenes, buscando rastros biológicos que puedan ser atribuidos a los implicados. No obstante, el especialista explicó que la ausencia de evidencia física no descarta la agresión sexual, ya que pueden existir prácticas donde no quede rastro: “La víctima será sometida a pericias psicológicas y físicas para determinar si ha sufrido daños recientes y si estos pueden ser atribuidos a una agresión”.

¿Cuántos años de cárcel pueden afrontar Carlos Zambrano, Sergio Pena y Miguel Trauco?

Roy Gates enfatizó que el marco legal contempla sanciones severas para los delitos de violación sexual agravada, especialmente cuando hay participación de más de una persona. “En Perú, la violación sexual cometida por dos o más personas constituye un agravante, con penas que pueden ir de veinticinco a treinta años de prisión, y en algunos casos, incluso cadena perpetua. En Argentina, la pena máxima por este delito agravado puede llegar hasta veinte años, y en circunstancias particulares, como la muerte de la víctima o la transmisión de enfermedades, puede elevarse a treinta años”, explicó el penalista.

“En este caso, la presencia de tres investigados podría considerarse un agravante, pero es fundamental que la investigación determine si realmente las tres personas participaron en los hechos. La ley exige pruebas fehacientes para individualizar responsabilidades”, sentenció.

