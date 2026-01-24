20 mil trabajadores de la salud acatarán un paro el próximo 28 de enero

El gremio señala que la protesta busca exponer reclamos pendientes desde el año pasado que aún no han sido atendidos por las autoridades. Foto: difusión

Alrededor de 20 mil trabajadores del sector salud confirmaron que acatarán un paro el miércoles 28 de enero en Lima Metropolitana, en respuesta a una serie de incumplimientos que atribuyen al Ministerio de Salud (Minsa). La medida fue anunciada por la Federación Regional de Salud de Lima Metropolitana (FERLIMA), que alertó sobre despidos considerados arbitrarios y otras demandas laborales pendientes.

El gremio sostiene que la protesta busca visibilizar problemáticas que se arrastran desde fines del año pasado y que, hasta ahora, no han tenido una respuesta concreta por parte de las autoridades. La jornada de lucha incluirá una movilización en la capital y concentrará a personal asistencial y administrativo de distintos establecimientos.

Anuncio del paro y movilización en Lima

La decisión de ir al paro fue adoptada recientemente durante una Asamblea Regional del gremio. Así lo informó a Exitosa el secretario de Prensa y Propaganda de la federación, Leodan Loayza Palomino, quien precisó que la medida tendrá alcance metropolitano y se desarrollará con una movilización hacia el frontis del Minsa.

Según explicó el dirigente, la convocatoria responde a la falta de avances en mesas de diálogo y a la persistencia de medidas que afectan la estabilidad laboral. En ese sentido, remarcó que la protesta del 28 de enero apunta a exigir soluciones inmediatas y a frenar acciones que, desde la perspectiva del sindicato, vulneran derechos de los trabajadores del sector.

La medida de acatar el paro fue acordada recientemente en el marco de una Asamblea Regional del gremio. Foto: difusión

Demandas del gremio y rechazo a despidos

Dentro de la denominada “plataforma de lucha”, FERLIMA ha definido tres ejes centrales que sustentan el paro. “Tenemos tres puntos importantes que estamos manejando para esta movilización: la apertura del practicador del soporte nutricional y riesgo ocupacional, es la homologación de incentivos de la CAFAE y los despidos”, señaló Loayza Palomino.

Sobre este último punto, el dirigente manifestó un rechazo frontal a los despidos que, según indicó, se vienen produciendo desde diciembre. Detalló que más de 250 trabajadores bajo el régimen CAS —incluido personal indeterminado— y locadores de servicios han sido cesados en establecimientos de atención primaria del cono norte de Lima, situación que el gremio considera injustificada y que ha motivado la convocatoria a la paralización.

El Minsa amplía el retiro de fórmulas infantiles

El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso el retiro preventivo de diversas fórmulas infantiles de la marca Alula Gold Premium luego de identificarse una posible contaminación con cereulida, una toxina de origen bacteriano que, en ciertos niveles, puede provocar molestias gastrointestinales en bebés. La decisión fue comunicada por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) y se sustenta en la aplicación del principio de precaución ante eventuales riesgos para la salud pública.

La alerta sanitaria comprende los productos Alula Gold Premium (0 a 12 meses), Alula Gold 1 Premium, Alula Gold 2 Premium y Alula Gold Comfort Premium. Todas estas fórmulas son importadas por Sanulac Nutrición Perú S.A.C., empresa que inició el proceso formal de retiro de los lotes observados desde el 22 de enero de 2026, conforme a lo dispuesto por el Minsa.

El sector exhorta a los padres, madres y cuidadores a evitar la compra y consumo de los productos señalados, hasta que culminen las acciones de verificación sanitaria. Foto: Minsa

Según la autoridad sanitaria, la cereulida fue detectada en el ingrediente Omega 6 ARA empleado en la fabricación de estas fórmulas. La presencia de esta sustancia, cuando supera determinados umbrales, puede representar un riesgo para la salud, motivo por el cual se ordenó el retiro inmediato de los productos mientras se desarrollan las evaluaciones técnicas y análisis correspondientes.

En ese contexto, el Minsa recomendó a padres, madres y cuidadores abstenerse de adquirir o suministrar las fórmulas involucradas, como medida preventiva para proteger la salud de los menores. Esta indicación se mantendrá hasta que concluyan las investigaciones y se determine que los productos son seguros para el consumo.

Asimismo, la alerta fue notificada a las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) en todo el país. Estas instancias, junto con los gobiernos locales, han intensificado las labores de supervisión para garantizar que los productos sean retirados de establecimientos comerciales como supermercados, boticas, farmacias y otros puntos de venta.