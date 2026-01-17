Milett Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli en medio de rumores de separación

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa disfrutaron unos días el año pasado en Capri

Milett Figueroa quiso terminar con los rumores y le contó a Teleshow cómo es su vínculo actual con Marcelo Tinelli: “Estamos muy bien, estamos separados físicamente por trabajo, pero apenas termine de grabar aquí, vuelvo a Buenos Aires”, contó la modelo desde su Perú natal. De esta manera, desestimó cualquier crisis y confirmó su regreso al país cuando finalice su compromiso profesional.

Su palabra se suma a la del conductor que se manifestó en la misma tesitura. Ambos negaron de forma contundente los rumores de separación que circularon en medios de Argentina y Perú, y afirmaron que su relación de pareja atraviesa una distancia solo por motivos laborales y que mantienen el vínculo.

La ausencia de Milett Figueroa en Argentina se debe a compromisos laborales en el exterior, no a una ruptura sentimental

Tinelli respondió a los comentarios sobre una posible ruptura a través del periodista Juan Etchegoyen: “No estoy separado de Milett”. Además, aclaró cómo transita las vacaciones: “Yo estoy con mi familia en este momento”, descartando especulaciones de cualquier tipo.

El rumor ganó fuerza por la ausencia de Milett Figueroa en Argentina debido a grabaciones en el exterior, mientras Tinelli permanece en Buenos Aires acompañado por sus hijos.

La celebración de Año Nuevo encontró a Milett Figueroa en un clima de calma familiar y reflexión personal, mientras la ausencia de Marcelo Tinelli alimentó lecturas sobre un momento de replanteo. (Instagram)

Además, la llegada del Año Nuevo 2026 evidenció un cambio en la exposición mediática de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, luego de que la modelo peruana optó por compartir la celebración junto a su familia y alejada de los escenarios habituales vinculados al conductor argentino.

Figueroa detalló su decisión de priorizar el círculo: “Elegir lo que nos hace bien”, publicó en sus redes sociales. La frase funcionó como señal para su entorno digital, que interpretó la falta de presencia de Tinelli como un indicio de distanciamiento o posible redefinición del vínculo.

Para allegados y analistas consultados, la insistencia con la que regresan estos rumores responde más al interés del periodismo que a la realidad de la pareja, y destacan que tanto Marcelo Tinelli como Milett Figueroa mantienen su estabilidad pese a la exposición.

Marcelo Tinelli, juegos en familia

En medio de su descanso en familia, Marcelo Tinelli bailó junto a sus hijos Juana y Lolo (Instagram)

En pleno comienzo del 2026, Marcelo Tinelli volvió a fijarse en el foco público, pero esta vez por mostrar con total franqueza el costado más íntimo y divertido de su vida familiar. En un contexto marcado por las reconciliaciones y el refuerzo de los vínculos con sus hijos, el conductor eligió compartir con sus seguidores un momento de frescura:

“Hoy intenté hacer en el menor tiempo posible este trend viral del momento, con mis hijos Juani y Lolo. La gastada que me comí de Juani fue tremenda”, escribió el conductor en una publicación que rápidamente alcanzó notoriedad.

En la grabación, Tinelli se sumó al desafío “Di la palabra al ritmo” y fue protagonista de una escena dominada por las risas y las bromas familiares. “Además, como bailo como el traste, le di razones para que me joda. Nos divertimos mucho. Y me termino calentando. Los amo mucho”, continuó el conductor en el mismo posteo, dejando en claro que su propia torpeza para la coreografía era material ideal para que sus hijos se sumen a la complicidad.

El divertido reto de Marcelo Tinelli junto a sus hijos Juana y Lolo: “La gastada que me comí”

La dinámica de la escena quedó replicada también en la exposición pública. Las reacciones en el entorno de Tinelli llegaron de parte de figuras como Charlotte Caniggia, su expareja Soledad Aquino y su hija Mica Tinelli, quienes dejaron referencias entre el humor y el elogio paternal. En los comentarios, Aquino sostuvo: “¡Parece de 30 mi ex! Un padrazo”, mientras otro mensaje apuntó: “Bailar nunca estuvo entre tus dones”.

Detrás de ese ambiente distendido, el contenido publicado por Tinelli funcionó como la postal que marcó el retome de la armonía familiar tras semanas de tensión. El conductor dejó registro de la reconciliación a través de una imagen donde Juana posó con sus hermanos Cande, Mica y Francisco, acompañada de gestos de cercanía y un mensaje que generó múltiples reacciones entre los seguidores.

Hace una semana, Juana se reencontró con sus hermanos mayores (Instagram)

La presencia activa de Francisco y Mica Tinelli durante ese proceso resultó significativa, al acompañar y apoyar a su hermana menor en una etapa en la que el reencuentro estuvo acompañado por la atención de quienes siguen de cerca la vida del clan. En definitiva, el nuevo aire en la familia Tinelli encontró expresión a través de las interacciones cotidianas y los juegos virales.