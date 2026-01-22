Tormenta geomagnética 2026 en Perú: IGP precisa cuántos días de efecto tiene y aclara si daña las redes eléctricas

La tormenta geomagnética más intensa en 20 años impacta Perú y pone en alerta a las autoridades científicas y tecnológicas. (IGP)

La tormenta geomagnética más intensa de las últimas dos décadas impactó en el territorio peruano, además de otras partes del mundo, y puso en alerta a las principales instituciones científicas del país, que precisaron tanto la duración de sus efectos como los riesgos inmediatos para la infraestructura tecnológica.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que este fenómeno, provocado por una explosión solar de gran magnitud ocurrida el pasado lunes 19 de enero, se prolongará alrededor de tres días y mantiene bajo vigilancia a los sistemas eléctricos y de comunicaciones.

El episodio, clasificado como G4 por su severidad, se originó a partir de una eyección de masa coronal de alta velocidad generada por el Sol, asociada a una llamarada solar de clase X1.9. Según el IGP, la eyección alcanzó la Tierra en un lapso cercano a las 25 horas, un intervalo considerablemente menor al habitual, lo que incrementó la capacidad de perturbación sobre la magnetosfera terrestre.

Se trata de una tormenta geomagnética intensa de tipo G4, un punto menos que una de grado muy intensa.

El jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, resaltó la singularidad del fenómeno: “Las CME típicas tardan entre 3 y 4 días en llegar. Esta fue la primera llamarada de clase X del año y desencadenó una tormenta de radiación solar de nivel S4, la más intensa en más de 20 años”. La rapidez con la que la nube de plasma cruzó el espacio interplanetario obligó a las agencias científicas a intensificar el monitoreo del clima espacial a escala global.

Vigilancia permanente

La Dirección de Ciencias del Geoespacio del IGP, a cargo de Danny Scipión, confirmó que la eyección solar impactó la Tierra el 19 de enero de 2026 a las 14:15, hora local.

“A su paso, se produjeron perturbaciones sostenidas, lo que provocó una actividad geomagnética fluctuante entre los niveles G1 (leve) y G4 (severo) y auroras generalizadas”, indicó el funcionario.

La tormenta geomagnética G4 se originó por una eyección de masa coronal vinculada a una llamarada solar de clase X1.9, la primera de este tipo registrada en el año.

Las mediciones efectuadas por estaciones nacionales y satélites internacionales confirmaron niveles elevados de actividad geomagnética. Esto derivó en alteraciones sobre sistemas tecnológicos sensibles, como las redes eléctricas, los sistemas GPS y los satélites de órbita baja (LEO). El IGP señaló que el evento demandó una respuesta coordinada y la activación de protocolos de vigilancia permanente.

“La transferencia de energía a la magnetosfera terrestre se vio potenciada por un intenso campo magnético interplanetario orientado al sur”, detalló Scipión. Los instrumentos científicos registraron velocidades del viento solar cercanas a los 1150 km/s, intensidades magnéticas próximas a 90 nT y un índice Kp de 9, parámetros asociados a tormentas geomagnéticas de gran escala.

Impacto en las comunicaciones

En el territorio nacional, los efectos de la tormenta se evidenciaron en las mediciones realizadas en la sede del IGP en Jicamarca. Los registros correspondientes a los días 19 y 20 de enero documentaron perturbaciones notables en el campo eléctrico ecuatorial y la aparición de irregularidades en la ionosfera sobre el Perú.

Li Jianping / www.globallookpress.com

Scipión especificó que “estas tormentas pueden afectar significativamente a los sistemas espaciales, la aviación, las redes eléctricas, el GNSS y los satélites de órbita terrestre baja (LEO)”.

Aunque la ciudadanía percibe fallas en la señal de los teléfonos móviles, el funcionario aclaró que el mayor impacto recae en las comunicaciones de aviación y en los servicios de GPS utilizados en dispositivos móviles.

La Agencia Espacial del Perú (Conida) describió el fenómeno como la expulsión de miles de millones de toneladas de plasma a gran velocidad hacia el espacio interplanetario. Esa nube de partículas cargadas porta una estructura magnética solar que, al interactuar con la magnetosfera de la Tierra, desencadena las alteraciones observadas.

Una vista muestra las luces de una aurora boreal causada por una tormenta geomagnética sobre las ciudades fronterizas de Mexicali, México y Calexico, EE.UU., vista desde Tecate, México, 11 de mayo de 2024. REUTERS/Victor Medina

Medidas de prevención

La combinación de la alta velocidad de la eyección y la orientación del campo magnético motivó que los sectores estratégicos mantuvieran alertas activas. El monitoreo constante por parte del IGP y otras instituciones busca anticipar riesgos y fortalecer la gestión del riesgo de desastres ante posibles afectaciones tecnológicas.

Durante el periodo de máxima actividad solar, las manchas solares más destacadas de la región activa AR14341 y otra identificada como AR14342 alcanzaron una visibilidad inusual, pudiendo observarse incluso sin telescopio, siempre que se empleen lentes certificados o filtros especiales.

Las entidades científicas recomendaron no mirar al Sol de manera directa para prevenir daño ocular, y recordaron que la vigilancia y el análisis seguirán en curso mientras persistan los efectos de la tormenta geomagnética.

“Nos encontramos en medio de una tormenta magnética, producto de una explosión que viene del sol y que ha llegado a nosotros. Este efecto durará aproximadamente tres días”, puntualizó Scipión.

El IGP reiteró la importancia de mantenerse informado a través de canales oficiales y subrayó el papel de la ciencia nacional en la protección de la infraestructura y la sociedad peruana frente a fenómenos espaciales extraordinarios.