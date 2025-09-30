Perú

Alejandro Muñante a favor de que Comisión de Ética evalúe caso de Héctor Valer: congresista es acusado de escupir a periodista

El parlamentario no solo negó haberlo hecho, sino que denunció al hombre de prensa de haberlo agredido físicamente.

Camila Calderón

El comportamiento del congresista Héctor Valer continúa bajo el escrutinio público. El parlamentario Alejandro Muñante, de Renovación Popular, se mostró a favor de que la Comisión de Ética evalúe denunciar de oficio al legislador ante las grabaciones donde se le ve confrontándose al periodista Max Lanza en Juliaca, región Puno.

“Eso se tiene que corregir. Son reacciones que no se deben dar y que la Comisión de Ética debería en este caso evaluar. Yo creo que sí actuó mal el congresista Valer, y también actuó mal el periodista, que lo increpó de esa manera”, declaró Muñante a RPP.

Hasta el momento, el presidente del grupo de trabajo parlamentario, Elvis Vergara, no se ha pronunciado públicamente, pero sí solicitó los descargos del legislador. A través de un oficio, le solicitó “a la brevedad posible” remitir toda la información sobre los hechos ocurridos “con el fin de ser evaluada”.

Oficio enviado a la Comisión
Oficio enviado a la Comisión de Ética.

Por su parte, el legislador negó haber escupido al hombre de prensa. “No escupí en ningún momento. Lo que hice es encarar al periodista y él dice que yo le he escupido porque seguramente ha salido alguna gota de saliva en el momento que estoy hablando”, afirmó en diálogo con Canal N.

Asimismo, aseguró que la víctima de agresión fue él y anunció la presentación de una denuncia. “He denunciado por una agresión y a través de una barra, que es el soporte de su teléfono, que me golpea en la canilla y me abre una herida”. Para acompañar la medida presentó un certificado médico legal en el que, según leyó el propio Valer, sufrió una “coriación de tres centímetros en forma de L”, lesión que atribuyó al contacto con el equipo del reportero durante la trifulca.

Consultado sobre un mea culpa, mencionó que no se arrepiente de nada. Que si hay algo que no haría sería declarar para el medio que dirige. “No me permitió ni siquiera responder y, como yo ya sabía quién era este tipo, lo que hice es confrontarlo porque él está acostumbrado a destruir el Estado de derecho y, no solo eso, sino también la dignidad y el honor… el honor de las personas”, manifestó.

Al respecto, el periodista reconoció que si bien la agresión fue mutua, quien la inició fue el expresidente del Consejo de Ministros. “Me empujó, yo le empujé y se dio un intercambio de palabras. Y, lamentablemente, lo más extraño es que él regresó a escupirme. Yo creo que este hecho merecería, efectivamente, colocar una denuncia, pero lamentablemente no confío en la justicia de nuestro querido Perú”, declaró a 24 horas.

Congresista Héctor Valer escupió a periodista en Puno: “¿Llama eres, traidor?”

“Debe tolerar las críticas”

A través de un comunicado, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó el accionar del parlamentario. “El congresista se enojó con el periodista y decidió retirarse y dejar de declarar a la prensa. Sin embargo, de inmediato regresó para escupirle. IPYS protesta por lo ocurrido, recordando al congresista Valer que como funcionario público debe tolerar las críticas de la prensa por más que le generan malestar y enojo”, escribieron.

