Qué se celebra el 20 de enero en el Perú: un recorrido por los hitos que forjaron identidad y destino nacional

La conmemoración de esta fecha aglutina episodios determinantes en la historia política, social y cultural del país, invitando a una reflexión profunda sobre los procesos que moldearon la nación peruana

Las efemérides de esta fecha
Las efemérides de esta fecha permiten revisar fundaciones, combates y sucesos que marcaron el devenir institucional, social y cultural de la nación andina en distintos periodos

¿Qué pasó un día como hoy? El 20 de enero concentra hechos relevantes de la historia peruana en distintos ámbitos. En 1574 se fundó Huaraz, ciudad andina que luego sería clave durante la independencia y que se reconstruyó tras el terremoto de 1970.

En 1816, William Brown realizó un audaz ataque naval contra el Callao, desafiando el dominio español. En 1839, la Batalla de Yungay selló el fin de la Confederación Perú-Boliviana y redefinió la política regional.

En 1868, Pedro Diez Canseco asumió la presidencia provisional para restaurar el orden constitucional. En 2011 falleció Luis Jaime Cisneros, influyente lingüista e intelectual peruano.

20 de enero de 1574 — Fundación de Huaraz, ciudad andina y capital del departamento de Áncash<b> </b>

A más de 3000 metros
A más de 3000 metros de altitud, Huaraz fue fundada en 1574 y forjó su identidad entre herencias prehispánicas, apoyo independentista y una decisiva reconstrucción moderna.

Huaraz es una ciudad peruana ubicada en el sur del Callejón de Huaylas, a más de 3000 metros de altitud, y capital de la provincia y del departamento de Áncash. Fue establecida el 20 de enero de 1574 bajo el nombre de San Sebastián de Guarás por el conquistador Alonso de Santoyo y Valverde.

Su origen se remonta a asentamientos preincaicos a orillas de los ríos Santa y Quilcay. Durante la independencia del Perú, la ciudad ofreció apoyo logístico al ejército libertador, recibiendo el título de “Muy generosa”.

Huaraz fue casi totalmente destruida por un terremoto en 1970 y luego reconstruida, convirtiéndose en un centro económico basado en agricultura, minería, turismo y comercio. Es también un enclave para actividades de aventura en la Cordillera Blanca.

20 de enero de 1816 - William Brown ataca el Callao y desafía al poder naval español durante la independencia americana<b> </b>

Al mando de la Hércules,
Al mando de la Hércules, William Brown desafió en 1816 al puerto del Callao, ejecutando un bloqueo que sacudió la supremacía naval española en la región.

El 20 de enero de 1816, el almirante irlandés-argentino William Brown ejecutó una audaz acción naval frente al puerto del Callao, entonces bajo dominio español.

Al mando de la fragata Hércules, estableció un bloqueo que se prolongó por cerca de tres semanas, generando tensión en uno de los principales enclaves marítimos del Pacífico.

Durante esta operación, Brown logró hundir la fragata española Fuente Hermosa antes de retirarse debido a la falta de víveres. Aunque no tomó el puerto, la maniobra consolidó su prestigio como corsario y líder naval en las guerras de independencia.

20 de enero de 1839 — la Batalla de Yungay pone fin a la Confederación Perú-Boliviana<b> </b>

En Yungay, el Ejército Restaurador
En Yungay, el Ejército Restaurador venció a las fuerzas de Santa Cruz en 1839, poniendo fin a un proyecto político que unía a Perú y Bolivia.

La Batalla de Yungay fue un enfrentamiento clave que tuvo lugar el 20 de enero de 1839 en tierras del norte peruano, en el contexto de la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.

Las fuerzas del Ejército Unido Restaurador, integradas por unidades chilenas y peruanas bajo el mando del general Manuel Bulnes, se enfrentaron al Ejército Confederado, liderado por Andrés de Santa Cruz.

Tras intensos combates que incluyeron acciones en cerros estratégicos como Pan de Azúcar y Punyán, el Ejército Restaurador logró una victoria decisiva sobre las fuerzas confederadas, lo que llevó a la disolución de la Confederación Perú-Boliviana. Este combate marcó el fin de la organización política que unificaba Perú y Bolivia y alteró el curso de la política regional en el siglo XIX.

20 de enero de 1868 — Pedro Diez Canseco asume por tercera vez la presidencia provisional y restaura el orden constitucional

Pedro Diez Canseco tomó el
Pedro Diez Canseco tomó el mando en 1868 para restablecer la legalidad constitucional, convocar elecciones y asegurar una transición política ordenada

El 20 de enero de 1868, el general Pedro Diez Canseco asumió la presidencia provisional del Perú por tercera vez, tras la salida de Mariano Ignacio Prado del poder.

Su gobierno tuvo como objetivo central restablecer el orden republicano, anulando los actos del régimen anterior y reinstaurando la Constitución de 1860.

Durante su breve mandato convocó a elecciones generales, impulsó obras públicas estratégicas como el ferrocarril de Mollendo a Arequipa y realizó nombramientos militares relevantes. El 2 de agosto de ese año, Diez Canseco entregó el mando a José Balta, presidente constitucional electo.

20 de enero de 2011 — muere Luis Jaime Cisneros, lingüista, docente y destacado intelectual peruano

Referente académico y humanista, Luis
Referente académico y humanista, Luis Jaime Cisneros murió en 2011 tras décadas dedicadas a la enseñanza, la filología y la cultura peruana.

Luis Jaime Cisneros Vizquerra fue un renombrado lingüista, catedrático y autor peruano nacido en Lima el 28 de mayo de 1921 y fallecido el 20 de enero de 2011 en la misma ciudad a los 89 años.

Ejerció una prolongada carrera académica e investigadora, impartiendo clases en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde fue decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Fue miembro y presidente de la Academia Peruana de la Lengua, así como integrante de otras academias internacionales.

Su trayectoria incluyó la dirección de publicaciones y un amplio aporte a la filología, literatura y crítica lingüística. Cisneros recibió múltiples distinciones, entre ellas la Gran Cruz de la Orden El Sol del Perú.

