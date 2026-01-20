Artesanos de Huanchaco llevan el tejido ancestral en totora a nuevos espacios

Artesanos de Huanchaco trabajan los caballitos de totora

En Huanchaco, balneario del norte de Perú donde el mar y la totora forman parte del paisaje desde tiempos ancestrales, el tejido artesanal permanece como una práctica esencial. Transmitido de generación en generación, este conocimiento milenario ha definido tanto objetos utilitarios como la identidad cultural de la comunidad ribereña, que ha sabido mantener su vínculo con el océano a través del tiempo.

La totora, planta acuática emblemática de la región, ha sido la materia prima de innumerables creaciones, desde embarcaciones hasta utensilios cotidianos. A lo largo de los siglos, la habilidad de trabajar este material natural se ha convertido en un eje que articula la vida social, la economía y los rituales de Huanchaco. Para quienes habitan junto al mar, la totora representa no solo un recurso, sino también una memoria viva.

Con el propósito de revalorar esta tradición y proyectarla hacia nuevos escenarios, surge Made in Huanchaco. Esta iniciativa reúne a maestros artesanos del balneario con el fin de crear una colección de muebles elaborados íntegramente con totora. Cada pieza refleja un saber heredado, el esfuerzo paciente de manos experimentadas y una relación profunda con el entorno natural. Además, la propuesta promueve la preservación de técnicas ancestrales, dotando de nuevas posibilidades a la tradición artesanal local.

Máncora es uno de los destinos preferidos para los visitantes en Piura. Asimismo, se visualiza a pescadores en caballito de totora. Foto: José Barragán

La iniciativa responde a la pérdida de visibilidad que ha experimentado el tejido en totora, situación que ha impactado tanto el reconocimiento cultural de este oficio como la economía de pescadores, artesanos y totoreros. Frente a este desafío, el proyecto busca abrir caminos para el saber ancestral, acercándolo a espacios contemporáneos sin desprenderlo de su raíz ni de su significado simbólico. Así, la comunidad aspira a fortalecer el valor del trabajo artesanal y su proyección más allá del balneario.

El arte colectivo detrás de cada pieza

En el corazón del proyecto están los artesanos de Huanchaco, hombres y mujeres dedicados a preservar el tejido de la totora. Liderados por Agustín Piminchumo, maestro artesano reconocido por su trayectoria, un equipo de cinco especialistas se encargó de la elaboración de cada mueble. Aplicaron técnicas tradicionales como el secado natural, el tejido manual, el compactado y el armado. Estos procesos exigen tiempo, precisión y un conocimiento profundo del material, elementos imprescindibles para garantizar la calidad y autenticidad de cada pieza.

El trabajo de los artesanos también incluye la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones, asegurando la continuidad del oficio. Las jornadas de producción se transforman en espacios de aprendizaje y diálogo, donde los más jóvenes se integran y fortalecen el sentido de pertenencia comunitaria.

Traditional Peruvian small Reed Boats (Caballitos de Totora), straw boats still used by local fishermens in Peru

Sostenibilidad y vínculo con el entorno

De manera complementaria, los totoreros de Huanchaco participaron en la cosecha responsable y el cuidado de los totorales, reforzando el lazo entre la comunidad y su ecosistema. Este trabajo colectivo garantiza una práctica sostenible y respetuosa con el ambiente, condición clave para la permanencia del oficio a largo plazo. La recolección se realiza siguiendo ciclos naturales, protegiendo la biodiversidad local y asegurando que la totora continúe siendo un recurso disponible para las futuras generaciones.

La colaboración entre artesanos y totoreros no solo fortalece la economía local, sino que también fomenta una conciencia ambiental. La comunidad reconoce que su bienestar está ligado a la salud de los humedales, por lo que impulsa acciones para su conservación y restauración.

Inspiración en las formas del mar

El diseño de la colección toma como referencia las siluetas del caballito de totora, ícono de Huanchaco y símbolo de la relación histórica entre el ser humano y el mar. Cada mueble fue co-creado con la comunidad, lo que permitió preservar la esencia del tejido tradicional y reafirmar su autenticidad. De esta manera, la totora demuestra su capacidad para adaptarse a nuevos lenguajes y estilos, conservando su valor cultural y significado profundo.

Imagen no recorrerá el mar de Trujillo. (Foto: Andina)

Las piezas producidas han sido exhibidas en espacios culturales y ferias nacionales, despertando interés por la artesanía local y abriendo oportunidades para su comercialización. El proyecto también contempla talleres y demostraciones públicas, donde los visitantes pueden conocer el proceso de fabricación y la historia que acompaña a cada objeto.

El origen milenario de los caballitos de totora

Los caballitos de totora tienen su origen en las antiguas culturas prehispánicas de la costa norte peruana, como los mochicas y los chimú. Estas embarcaciones ligeras, confeccionadas exclusivamente con totora, han sido utilizadas durante siglos para la pesca y el transporte. Su diseño, adaptado a las condiciones del mar, ha permitido a los pescadores navegar con destreza las olas del Pacífico y mantener viva una tradición que se remonta a hace más de dos mil años.

La figura del caballito de totora se ha convertido en símbolo de resiliencia, ingenio y continuidad cultural. Hoy, gracias a iniciativas como Made in Huanchaco, este legado ancestral se proyecta hacia el futuro, mostrando que la artesanía puede renovarse sin perder su esencia ni a quienes le dan vida.

