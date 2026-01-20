Año Escolar 2026: Qué cobros son legales y cuáles están prohibidos en colegios privados, según Indecopi

Año escolar 2024: ¿Mi colegio me puede negar rendir mi examen si no se realiza el pago de la pensión?| Composición Infobae Perú

A poco de que comience el Año Escolar 2026, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó a las familias peruanas los cobros permitidos y prohibidos en los colegios privados.

Según la normativa vigente, las instituciones educativas solo pueden exigir tres conceptos: cuota de ingreso (aplicable únicamente por única vez a estudiantes nuevos), matrícula (con un monto que no debe superar la pensión mensual) y pensión mensual (que no puede cobrarse por adelantado).

El organismo aclara que resulta ilegal cualquier cobro por bingos, rifas, colectas o cuotas voluntarias. Milagros Pozo, directora de Fiscalización del Indecopi, señaló en el videopodcast institucional que este año está prevista la supervisión de quinientos colegios privados a nivel nacional, para garantizar el cumplimiento de las reglas y proteger el derecho de los padres a un cobro justo.

La mayoría de sanciones impuestas a colegios privados en campañas anteriores responde a cobros indebidos. Por ello, Indecopi hace un llamado a los padres para que presenten denuncias si detectan exigencias fuera de lo autorizado.

El organismo fiscalizador también recordó que los colegios deben informar, 30 días antes de finalizar el año escolar y 30 días antes del inicio de matrícula, sobre los nuevos montos de pensión, matrícula y servicios adicionales.

Esto incluye la oferta de asistencia psicológica u otros servicios, para que las familias puedan tomar decisiones informadas y con anticipación.

Si un colegio decide negar la matrícula a un estudiante por deuda de pensiones, esta medida debe estar prevista en el contrato firmado en la matrícula anterior y notificada formalmente dentro de los plazos establecidos.

Matrícula Escolar 2026.

Calendario, organización y derechos

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció, mediante la Resolución Ministerial N° 501–2025, que el año escolar 2026 en colegios públicos y privados comenzará el lunes 16 de marzo y terminará el viernes 18 de diciembre.

El ciclo académico se distribuirá en 36 semanas netas de clases, divididas en cuatro bloques principales. Estas etapas estarán intercaladas con ocho semanas de gestión institucional, donde los docentes realizarán labores administrativas, planificación y capacitación, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa.

Al finalizar el año lectivo 2025, los estudiantes disfrutan de un receso vacacional cercano a los dos meses, mientras que los docentes continúan con actividades administrativas y de preparación hasta el 31 de diciembre. Este espacio permite la organización de capacitaciones, evaluaciones y planificación interna, facilitando una transición ordenada para el nuevo ciclo escolar.

El cronograma para 2026 incluye una primera semana de gestión docente entre el 2 y el 13 de marzo, seguida de bloques de clases y semanas de gestión intercaladas. Este diseño busca brindar mayor flexibilidad tanto a los estudiantes como a los maestros y equipos directivos, permitiendo una mejor planificación de las actividades académicas, vacaciones y procesos de capacitación profesional.

El Ministerio de Educación reiteró que todos los procesos, desde la matrícula hasta la finalización de las clases, se desarrollarán sin costo para los postulantes y bajo criterios de transparencia. La división en bloques de aprendizaje y semanas de gestión institucional optimiza el rendimiento académico y el bienestar del personal docente.