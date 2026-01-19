Perú

Estos distritos de Lima tendrán corte de agua el 20 y 21 de enero: zonas y horarios, según Sedapal

Las restricciones, que responden a labores de limpieza de reservorios y empalmes de tubería, se realizarán en horarios puntuales y podrían modificar el abastecimiento en diversos sectores

Las zonas afectadas por el corte de agua son notificadas con horarios detallados y fechas específicas de restricción del suministro. (Sedapal)

La interrupción temporal y parcial del servicio de agua potable afectará a miles de residentes en El Agustino, Comas, La Molina y San Miguel entre el martes 20 y el miércoles 21 de enero, según la información oficial difundida por Sedapal.

Las restricciones, que se realizarán por trabajos de limpieza de reservorios y empalmes de tubería, impactarán de forma escalonada en decenas de zonas urbanas y asociaciones vecinales, con horarios específicos para el corte y posterior restablecimiento del suministro.

De acuerdo a lo comunicado por Sedapal, el martes 20 de enero comenzarán los cortes de agua en sectores de los cuatro distritos mencionados. El objetivo, según la entidad, es garantizar la calidad del agua potable a través de labores de mantenimiento preventivo e intervenciones técnicas en la red de distribución.

Sedapal suspende parcialmente el servicio de agua potable en El Agustino, Comas, La Molina y San Miguel entre el 20 y 21 de enero. (Infobae Perú)

Martes 20 de enero

El Agustino (Sector 170)

- Coop. Talavera de la Reyna

- A.H. Manuel Scorza

- A.H. Vicentelo Bajo

- A.H. Los Libertadores

- Asoc. Alameda de El Agustino

- Asoc. Belén

- Asoc. Circunvalación

- Coop. Bethania

- Corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Comas (Sector 344)

- Coop. Pablo VI

- Coop. San Hilarión

- Coop. Sangarará

- P.J. Año Nuevo

- Coop. Juan Velasco Alvarado

- P.J. El Carmen

- P.J. El Progreso

- Urb. Los Chasquis

- Urb. El Pinar

- Urb. Primavera

- Urb. Collique

- Urb. Villa Oropeza

- A.H. Año Nuevo

- A.H. Año Nuevo sector D

- A.H. Año Nuevo zona C, D y E

- A.H. Año Nuevo Mz. X5 zona C

- A.H. Año Nuevo sector La Primavera

- A.H. Collique

- A.H. 9 de Setiembre

- A.H. Villa Violeta

- Asoc. Túpac Amaru

- Coop. La Calichera

- Corte: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

El principal motivo de la suspensión de agua es la limpieza programada de reservorios y labores de empalme de tuberías, según Sedapal. (Andina)

La Molina (Sector 198)

- Urb. El Remanso I y II etapa

- C.R. Jorge Chávez

- Urb. Islas del Sol

- Urb. Los Sirius I, II y III etapa

- Asoc. Roardi

- Asoc. San Francisco

- Urb. La Molina Vieja II y III etapa - San Francisco

- Urb. La Molina Vieja I y II etapa

- Corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

San Miguel (Sector 46)

- Urb. El Campillo

- Urb. Bartolomé Herrera

- Urb. Huertecilla

- Urb. Orbea

- Urb. Pando IV y V etapa

- Urb. Pershing

- Urb. San Miguelito

- Urb. Santa Florencia

- Cuadrante: Av. La Marina, Jr. Echenique, Jr. José Salas, Jr. Ayacucho, Av. Universitaria

- Corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

- Motivo: Ejecución de empalme/Empalme de tubería (según los comunicados)

Vecinos de las áreas afectadas deben almacenar agua suficiente y seguir las recomendaciones de Sedapal durante el corte del suministro. (Sedapal)

Miércoles 21 de enero

El Agustino

- P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca, Mz. A1 hasta Mz. R1 y Mz. T1 hasta Mz. F2

- Corte: Desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m.

- P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca

- Corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Comas (Sector 342)

- Asoc. Jamaica

- Asoc. Virgen del Rosario

- Urb. Chacra San Agustín

- Urb. Chacra Cerro

- Urb. Los Chasquis

- Urb. Huaquillay 2da etapa

- Urb. Primavera

- Urb. El Retablo

- Urb. El Retablo IV etapa

- Urb. San Agustín 2da etapa

- Urb. Santa Luzmila

- Corte: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

El restablecimiento del servicio de agua potable dependerá de la complejidad de los trabajos en cada distrito, advierte Sedapal. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Recomendación de Sedapal

La información recabada indica que en todos los casos el motivo principal de la suspensión es la limpieza de reservorios, con excepción de un sector en San Miguel, donde se realizará un empalme de tubería.

Sedapal ha recomendado a los vecinos de las áreas afectadas tomar medidas preventivas para afrontar estas interrupciones. “Se aconseja almacenar agua suficiente en recipientes limpios y tapados para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de corte, y evitar el uso innecesario del recurso antes y después de la suspensión”, señala la empresa a través de su línea de atención Aquafono, disponible en el número (01) 317-8000.

También se recomienda verificar que las llaves de paso estén cerradas para evitar filtraciones cuando el servicio se restablezca.

La entidad recuerda que el restablecimiento del servicio puede variar según la complejidad de los trabajos en cada zona. Para cualquier consulta adicional o para reportar incidencias, los usuarios pueden comunicarse directamente con Sedapal a través de sus canales oficiales.

